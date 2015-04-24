东京是著名的国际大都市。随着城市化的发展，东京与相邻各县形成了一个世界上人口最多的大都市圈。2014年12月，东京都人口为1339116人。如果加上埼玉县、千叶县、神奈川县等相邻三县的人口，东京都市圈的人口则达到了35739042人（2013年），大约占日本总人口的28%。（总务省《基于居民基本台账的人口、动态及户数（截至2013年3月31日）》第15页）

虽然日本没有定义首都的法律，但东京实际上发挥着日本首都的作用。根据1956年制定的《首都圈整备法》，首都圈的定义是“东京都地区以及包括根据政令确定的其周边地区在内的一体化区域”。中央政府和皇居都在东京，毫无疑问，东京是一座引领日本经济发展的城市。

下面介绍的五张地图，有助于我们从不同视角来观察东京。

这是1923年以前的东京市地图，刊载于1933年东京市出版的《The Reconstruction of Tokyo（东京的复兴）》上。这一年正好是给东京带来毁灭性破坏的关东大地震后的第十年。1932年，东京市在原有15个区的基础上新增了20个区，形成了35个区；1943年转而实行能够管理更加广大区域的“都制”；第二次世界大战后的1947年，形成了现在的东京都。（地图出自维基百科）

这是把环绕东京都心的JR山手（铁路）线，在相同比例尺下和世界四大城市的地图重叠而成的。（地图使用MAPfrappe制作）

距东京出发直线距离大约100公里处的富士山，最后一次火山喷发是在1707年，火山灰甚至远飘到了江户（今东京）。如果现在爆发和当年同等规模的火山，首都圈恐怕会陷入巨大混乱。受火山灰的影响，交通网络瘫痪，数百万人有可能只好徒步回家。上图是内阁府防灾部门把各季节的风向叠加在一起制作的火山降灰预测地图。东京都中心地区（右上，粉红色标示部分）预计会降下2～10厘米厚的火山灰。（地图出自内阁府网站）

东京的铁路和地铁网络，即便是生活在东京的人也很难弄清楚，所以初来乍到东京的人感到晕头转向就更是情理之中的事了。这是东京地铁(*1)和都营地铁(*2)的路线图。两者都有很多车站和JR以及各私营铁路（京王线、西武线、小田急线等）接驳在一起，使乘客能够顺利抵达目的地，虽然换乘可能会有些麻烦。（地图出自东京都交通局网站）

气象学家预测，如果格陵兰岛的冰盖（大陆冰川）全部融化，海平面将上升7米。这张地图显示的就是万一不幸言中之时东京的状况。位于东部低洼地的居民区大半都沉入了东京湾，估计筑地市场、羽田机场、千叶县的东京迪士尼乐园也将被海水吞没。（地图使用Firetree.net制作）

标题图片：1844年至1848年的江户地图（提供：德克萨斯大学图书馆）