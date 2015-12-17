A medida que el año se acerca a su fin los amantes de los kanji fijan su atención en la famosa plataforma de madera de trece metros de altura en el Kiyomizudera de Kioto, donde se revela el Kanji del Año. Este evento anual, patrocinado por la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji, tuvo lugar el 15 de diciembre este año.

En 2015 este acto se ha celebrado tres días más tarde de su fecha habitual en el “Día del Kanji”(12 de diciembre), elegido por el juego de palabras con las lecturas de los números 12/12 que forman la frase ii ji ichi ji, o “un único buen carácter”. No obstante, este retraso despertó aún más espectación a medida que Mori Seihan, el sumo sacerdote de este templo, escribía cuidadosamente el carácter que evoca de forma más acertada los pensamientos y emociones de la sociedad que colmaron el año.

Un kanji polifacético

El kanji ganador en 2015 ha sido 安 (an; yasui). Por sí mismo este carácter significa “satisfacción” o “paz”, así como “barato”. El kanji ganador es decidido mediante votos públicos. Este año an reunió 5.632 votos, un 4,3 % de los 129.647 votos recibidos.

Este carácter tuvo una presencia destacada en el tumulto que rodeó al primer ministro Abe (安倍) Shinzō durante sus esfuerzos para aprobar su legislación de seguridad (安全保障, anzen hoshō), mientras los manifestantes alzaban su voz preocupados sobre el futuro de la paz (平安, heian) que Japón ha disfrutado en los últimos 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos eligieron este carácter como una expresión de su inquietud (不安, fuan) sobre el cambio climático así como por los ataques terroristas en París y el asesinato en Siria del periodista japonés Gotō Kenji y el jefe de una empresa militar Yukawa Haruna a manos de Daesh. El kanji de este año también aparece con una de las expresiones más populares de este año en la palabra anshin (安心), utilizada por el humorista Tonikaku Akarui Yasumaru en su famosa frase anshin shite kudasai (haitemasu yo), que podría ser traducida como “tranquilos, voy vestido”.

En algunos casos los votantes explican las razones por las que han elegido un kanji. Un hombre de 67 años de la prefectura de Gunma explicó que eligió an para poner freno a sus preocupaciones en torno a la seguridad después de la aprobación de nueva legislación de seguridad y la revelación de que una empresa de construcción había falseado datos para esconder una cimentación defectuosa en un edificio de condominio en la prefectura de Kanagawa. Pasando a otras generaciones más jóvenes, una mujer de 36 años de la prefectura de Mie, por otra parte, expresó su preocupación respecto a la legislación de seguridad del primer ministro, pero también sobre la seguridad alimentaria —algo que inquieta a algunas personas ahora que Japón avanza para unirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico—. Una estudiante de instituto de 15 años de la prefectura de Okayama mostró su preocupación por la deriva social citando, entre otras noticias, la de un anciano que se roció con combustible y se prendió fuego a bordo del Tōkaidō Shinkansen en junio, un suceso en el que también murió otro pasajero al inhalar humo.

Un año volátil

El segundo kanji más votado, con 4.929 votos, fue 爆 (baku), que significa “explosivo”. A medida que el número de turistas extranjeros aumenta en Japón, los visitantes de China están destacando por sus “hábitos de compra explosivos” —bakugai, otra de las expresiones más populares del año—lo que ha dado un más que bienvenido empujón a la economía. Los volcanes, que este año mostraron mucha actividad, también estuvieron en la mente de los japoneses durante 2015 tras una cadena de erupciones, incluyendo la del monte Aso en la prefectura de Kumamoto y la del monte Shindake en la isla de Kuchinoerabujima en la prefectura de Kagoshima. Muchas personas fijaron su vista en este carácter para conmemorar solemnemente el 70 aniversario de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, mientras que otros lo vieron como un símbolo de la creciente popularidad del rugby después de la buena actuación del equipo nacional en la Copa Mundial de Rugby en Inglaterra.

El kanji 戦 (sen; tatakau) quedó en tercer lugar con 4.556 votos, un carácter considerado por muchos como representativo de las numerosas batallas que se han desarrollado durante el año 2015, como la que ha tenido lugar en torno a la legislación de seguridad, la guerra contra el terrorismo, y la lucha del equipo nacional para conseguir una victoria contra Sudáfrica, la gran potencia del rugby.

El resto de caracteres que formaron el top 10 son los siguientes:

4. 結 (ketsu; musubu) Atar o unir 3.606 votos 5. 五 (go; itsutsu) El número cinco 3.339 votos 6. 賞 (shō) Premio o recompensa 2.083 votos 7. 偽 (gi; itsuwaru) Fingir o engañar 1.893 votos 8. 争 (sō; arasou) Disputa 1.875 votos 9. 変 (hen; kawaru) Extraño o cambio 1.819 votos 10. 勝 (shō; katsu) Victoria 1.735 votos

(Fotografía del encabezado: el sumo sacerdote del Kiyomizudera Mori Seihan da los últimos retoques a su caligrafía para el carácter de安 [an]. © Jiji.)