مع اقتراب نهاية هذا العام، يتحول انتباه عشاق الكانجي إلى المنصة الخشبية الشهيرة المرتفعة ثلاثة عشر مترا في معبد كيوميزوديرا في كيوتو، حيث يتم رفع الستار عن كانجي هذا العام. وقع هذا الحدث السنوي في ١٥ ديسمبر/كانون الأول من هذا العام تحت رعاية مؤسسة اختبار كفاءة الكانجي في اليابان.

أقيم هذا الحدث بعد ثلاثة أيام من الموعد المعتاد في ”يوم كانجي“ (١٢ ديسمبر/كانون الأول)، والذي تم اختياره كلعب على الكلمات من نفس اللفظ لقراءات الأرقام ١٢/١٢ مع العبارة ”إي جي إتشي جي“، أو ”مقطع جيد واحد“. ومع ذلك، فإن هذا التأخير أثار التوقعات كما كتب موري سيهان رئيس كهنة هذا المعبد الشهير، كانجي هذا العام حيث يعبر باقتدار عن الأفكار والعواطف التي ملأت المجتمع هذا العام.

كانجي متعدد الأوجه

إن الكانجي الفائز في عام ٢٠١٥ هو an; yasui)

安). هذا المقطع في حد ذاته يعني ”الرضا“ أو ”السلام“ و”الرخص“. يقرر الكانجي الفائز وفقا لاقتراع عام. حصد 安 هذا العام ٥٦٣٢ صوتا، أو ٤.٣٪ من أصل ١٢٩٦٤٧ صوتا.

لعب هذا الكانجي دورا كبيرا في الاضطرابات المحيطة برئيس الوزراء آبي (安倍) شينزو لما بذله من جهود لتمرير تشريعات الأمن (安全保障، أنزين هوشيو)، في حين رفع المتظاهرون أصواتهم للتعبير عن القلق إزاء مستقبل السلام (平安، هيان) الذي تتمتع به اليابان في الـ٧٠ عاما الماضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. اختار الكثيرون هذا المقطع كتعبير عن قلق (不安، فوأن) بشأن تغير المناخ، وكذلك الهجمات الإرهابية في باريس، ومقتل الصحفي الياباني غوتو كينجي ورئيس الشركة العسكرية يوكاوا هارونا في سوريا على أيدي داعش. يبدو أن كانجي هذا العام أيضا يتداخل مع واحد من التعبيرات الأكثر شعبية من هذا العام في الكلمة ”أنشين (安心)“ المستخدمة من قبل الكوميدي تونيكاكو أكاروي ياسومورا في عبارته الشهيرة ”Anshin shite kudasai haitemasu yo“، والتي يمكن ترجمتها بـ ”لا تقلق (أنا أرتدي)“.

يفسر الناخبون غالبا سبب التصويت لكانجي ما. أوضح رجل يبلغ من العمر ٦٧ سنة من محافظة غونما اختياره لمقطع an كونه نابع من مخاوف أمنية بعد الموافقة على تشريع جديد للأمن والكشف عن تزوير شركة بناء بيانات لإخفاء خلل في بناء عمارات في محافظة كاناغاوا. ومن ناحية أخرى، من أجيال شابة، أعربت سيدة تبلغ من العمر ٣٦ سنة من محافظة ميئي عن قلقها بشأن التشريعات الأمنية لرئيس الوزراء، وبالإضافة إلى الأمن الغذائي، وهو ما يقلق بعض الناس في الآونة الحالية مع تحرك اليابان للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ. وتشعر طالبة في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر ١٥ سنة من محافظة أوكاياما بالقلق إزاء الانحراف الاجتماعي حيث أشارت إلى أحد الأخبار حول رجل عجوز صب الوقود على نفسه وأشعل النار على متن قطار توكايدو شينكانسين في يونيو/حزيران، حيث توفي أحد الركاب أيضا بسبب استنشاق الدخان.

سنة متقلبة

حل في المرتبة الثانية الكانجي بـ ٤٩٢٩ صوتا، baku) 爆)، والذي يعني ”متفجر“. مع ارتفاع عدد السياح الأجانب في اليابان، أصبح الزوار من الصين معروفين بسبب ”عادات التسوق المتفجر bakugai“، أحد التعبيرات الأكثر شعبية هذا العام حيث كان موضع ترحيب من منظور اقتصادي. كانت البراكين، والتي أظهرت هذا العام الكثير من النشاط، كذلك في عقول اليابانيين خلال عام ٢٠١٥ بعد سلسلة من الانفجارات، بما في ذلك جبل أسو في محافظة كوماموتو وجبل شينداكي في جزيرة كوتشينويرابوجيما في محافظة كاغوشيما. عين كثير من الناس أنظارهم على هذا المقطع للاحتفال رسميا بالذكرى الـ٧٠ لإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغاساكي، في حين رأى البعض الآخر أنها رمزا لزيادة شعبية رياضة الرغبي بعد الأداء الجيد للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم للرغبي في إنجلترا.

جاء كانجي sen; tatakau) 戦) في المركز الثالث برصيد ٤٥٥٦ صوتا، الذي يعتبر من قبل الكثيرين ممثلا في العديد من المعارك التي تم خوضها خلال عام ٢٠١٥، كما حصل حول تشريعات الأمن، والحرب على الإرهاب وكفاح المنتخب الوطني للفوز على جنوب أفريقيا أحد أعمدة لعبة الرغبي.

المقاطع التالية شكلت قائمة الـ١٠ الأولى

٤ ketsu; musubu) 結) ربط، ضمّ ٣٦٠٦ صوتاّ ٥ go; itsutsu) 五) رقم ٥ ٣٣٣٩ صوتاّ ٦ shō) 賞) جائزة ٢٠٨٣ صوتاّ ٧ gi; itsuwaru) 偽) غش، تزوير ١٨٩٣ صوتاّ ٨ sō; arasou) 争) نزاع ١٨٧٥ صوتاّ ٩ hen; kawaru) 変) غريب، تغيير ١٨١٩ صوتاّ ١٠ shō; katsu) 勝) نصر ١٧٣٥ صوتاّ

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٥ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥. صورة العنوان: رئيس الكهنة في معبد كيوميزوديرا موري سيهان يضع لمساته الأخيرة على خطه مقطع الكانجي 安. جيجي برس.)