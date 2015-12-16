С приближением конца года любители кандзи – японской иероглифики – ждут оглашения «иероглифа года», которое проходит в декабре на деревянной веранде храма Киёмидзу-дэра в Киото, расположенной на 13-метровой высоте над землёй. Это ежегодное мероприятие, спонсируемое Фондом тестирования знаний иероглифов, в 2015 году состоялось 15 декабря, на три дня позднее, чем обычно, – ведь изначально была избрана дата 12 декабря, которая при использовании в традиционной игре словами и числами гороавасэ передаётся как ий дзи итидзи, «один хороший письменный знак». Затянувшееся ожидание подогрело интерес к событию и Мори Сэйхан, настоятель знаменитого храма, наконец-то написал кандзи, наилучшим образом выражающий мысли и эмоции, связанные с уходящим годом.

Многозначный иероглиф

В 2015 году победил иероглиф 安 (ан, ясуй). Сам по себе иероглиф имеет значение «спокойствие», или «мир», а также «дешевизна». Иероглиф года выбирается голосованием, и в этом году ан набрал 5632 голоса, или 4,3% от общего количества в 129 647 поданных голосов.

Этот кандзи играл важную роль в той шумихе, которая поднялась в связи с усилиями премьера Абэ (安倍) провести через парламент законопроекты о защите безопасности (安全保障, андзэн хосё), в то время как протестующие были обеспокоены будущим миром (平安, хэйан), которым Япония наслаждается вот уже более 70 лет после окончания Второй мировой войны. Кое-кто выбрал этот кандзи из-за слова «беспокойство» (不安, fuan) в связи с изменениями климата, террористическими актами в Париже и убийством японских заложников в Сирии – журналиста Гото Кэндзи и работника страховой компании Юкавы Харуны. Перекликается этот иероглиф и с номинантом на самое популярное слово года – слово ансин (安心) использовано в выражении Ансин ситэ кудасай (хаитэмасу ё) – «Не беспокойтесь (я надел (трусы))», как комментирует Тоникаку Акаруй Ясумура своё шоу.

Часто голосующие объясняют причины своего выбора. 67-летний мужчина из преф. Гумма написал, что выбрал иероглиф ан из-за беспокойства о безопасности после принятия новых законопроектов, а также в связи с тем, что, как выяснилось, строительная компания подделывала данные по негодным сваям, использовавшимся при строительстве многоэтажного жилого комплекса в преф. Канагава. Представительница более молодого поколения, 36-летняя женщина из преф. Миэ голосовала за этот иероглиф из-за премьер-министра и его законодательства о безопасности, а также безопасности пищевых продуктов, связанной с будущим вероятным вступлением Японии в Транс-Тихоокеанское партнёрство. 15-летний школьник из преф. Окаяма высказал беспокойство о добрых отношениях друг к другу в обществе, упомянув, в частности, июньский инцидент, когда один из пассажиров скоростного поезда синкансэн облил себя горючим и поджёг, в результате чего ещё один человек задохнулся от дыма.

Год, богатый событиями

На втором месте с 4929 голосами оказался кандзи 爆 (баку), «взрыв», напоминая о «взрыве покупок» (бакугаи), связанном с увеличившимся наплывом туристов из Китая и ставшим ещё одним номинантом на «популярное слово года». Помнят люди и извержения вулканов в этом году, в частности, Асо в преф. Кумамото и Синдакэ на острове Кутиноэрабу в преф. Кагосима. Кому-то этот иероглиф напомнил о 70-й годовщине атомной бомбардировки (爆撃, бакугэки) Хиросимы и Нагасаки, другие же подумали о взрыве популярности японской команды по регби, отличившейся на Чемпионате мира в Англии в этом году.

На третьем месте с 4556 голосами оказался 戦 (сэн; татакау), «сражаться», который многим напоминал о ряде конфликтов и борьбе – протестах против новых законопроектов, борьбе с терроризмом, усилиях японской команды вырвать победу у фаворитов из Южной Африки.

Ниже мы приводим остаток первой десятки иероглифов 2015 года.

4. 結 (кэцу; мусубу) Соединять, связывать 3606 голосов 5. 五 (го; ицуцу) Пять 3339 голосов 6. 賞 (сё) Приз, награда 2083 голосов 7. 偽 (ги; ицувару) Лгать, подделывать 1893 голосов 8. 争 (со; арасоу) Бороться, биться 1875 голосов 9. 変 (хэн; кавару) Странный, меняться 1819 голосов 10. 勝 (сё; кацу) Победа 1735 голосов

Фотография к заголовку: Мори Сэйхан, настоятель храма Киёмидзу-дэра, пишет иероглиф года (©Jiji.)

(Статья на английском языке опубликована 15 декабря 2015 г.)