С приближением конца года любители кандзи – японской иероглифики – ждут оглашения «иероглифа года», которое проходит в декабре на деревянной веранде храма Киёмидзу-дэра в Киото, расположенной на 13-метровой высоте над землёй. Это ежегодное мероприятие, спонсируемое Фондом тестирования знаний иероглифов, в 2015 году состоялось 15 декабря, на три дня позднее, чем обычно, – ведь изначально была избрана дата 12 декабря, которая при использовании в традиционной игре словами и числами гороавасэ передаётся как ий дзи итидзи, «один хороший письменный знак». Затянувшееся ожидание подогрело интерес к событию и Мори Сэйхан, настоятель знаменитого храма, наконец-то написал кандзи, наилучшим образом выражающий мысли и эмоции, связанные с уходящим годом.
Многозначный иероглиф
В 2015 году победил иероглиф 安 (ан, ясуй). Сам по себе иероглиф имеет значение «спокойствие», или «мир», а также «дешевизна». Иероглиф года выбирается голосованием, и в этом году ан набрал 5632 голоса, или 4,3% от общего количества в 129 647 поданных голосов.
Этот кандзи играл важную роль в той шумихе, которая поднялась в связи с усилиями премьера Абэ (安倍) провести через парламент законопроекты о защите безопасности (安全保障, андзэн хосё), в то время как протестующие были обеспокоены будущим миром (平安, хэйан), которым Япония наслаждается вот уже более 70 лет после окончания Второй мировой войны. Кое-кто выбрал этот кандзи из-за слова «беспокойство» (不安, fuan) в связи с изменениями климата, террористическими актами в Париже и убийством японских заложников в Сирии – журналиста Гото Кэндзи и работника страховой компании Юкавы Харуны. Перекликается этот иероглиф и с номинантом на самое популярное слово года – слово ансин (安心) использовано в выражении Ансин ситэ кудасай (хаитэмасу ё) – «Не беспокойтесь (я надел (трусы))», как комментирует Тоникаку Акаруй Ясумура своё шоу.
Часто голосующие объясняют причины своего выбора. 67-летний мужчина из преф. Гумма написал, что выбрал иероглиф ан из-за беспокойства о безопасности после принятия новых законопроектов, а также в связи с тем, что, как выяснилось, строительная компания подделывала данные по негодным сваям, использовавшимся при строительстве многоэтажного жилого комплекса в преф. Канагава. Представительница более молодого поколения, 36-летняя женщина из преф. Миэ голосовала за этот иероглиф из-за премьер-министра и его законодательства о безопасности, а также безопасности пищевых продуктов, связанной с будущим вероятным вступлением Японии в Транс-Тихоокеанское партнёрство. 15-летний школьник из преф. Окаяма высказал беспокойство о добрых отношениях друг к другу в обществе, упомянув, в частности, июньский инцидент, когда один из пассажиров скоростного поезда синкансэн облил себя горючим и поджёг, в результате чего ещё один человек задохнулся от дыма.
Год, богатый событиями
На втором месте с 4929 голосами оказался кандзи 爆 (баку), «взрыв», напоминая о «взрыве покупок» (бакугаи), связанном с увеличившимся наплывом туристов из Китая и ставшим ещё одним номинантом на «популярное слово года». Помнят люди и извержения вулканов в этом году, в частности, Асо в преф. Кумамото и Синдакэ на острове Кутиноэрабу в преф. Кагосима. Кому-то этот иероглиф напомнил о 70-й годовщине атомной бомбардировки (爆撃, бакугэки) Хиросимы и Нагасаки, другие же подумали о взрыве популярности японской команды по регби, отличившейся на Чемпионате мира в Англии в этом году.
На третьем месте с 4556 голосами оказался 戦 (сэн; татакау), «сражаться», который многим напоминал о ряде конфликтов и борьбе – протестах против новых законопроектов, борьбе с терроризмом, усилиях японской команды вырвать победу у фаворитов из Южной Африки.
Ниже мы приводим остаток первой десятки иероглифов 2015 года.
|4.
|結 (кэцу; мусубу)
|Соединять, связывать
|3606 голосов
|5.
|五 (го; ицуцу)
|Пять
|3339 голосов
|6.
|賞 (сё)
|Приз, награда
|2083 голосов
|7.
|偽 (ги; ицувару)
|Лгать, подделывать
|1893 голосов
|8.
|争 (со; арасоу)
|Бороться, биться
|1875 голосов
|9.
|変 (хэн; кавару)
|Странный, меняться
|1819 голосов
|10.
|勝 (сё; кацу)
|Победа
|1735 голосов
Фотография к заголовку: Мори Сэйхан, настоятель храма Киёмидзу-дэра, пишет иероглиф года (©Jiji.)(Статья на английском языке опубликована 15 декабря 2015 г.)