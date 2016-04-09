随着年尾渐近，日本汉字爱好者都将目光投向闻名内外的京都清水寺，期待年度汉字的揭晓。这个一年一度由日本汉字能力检定协会主办的活动于2015年12月15日举办，比历年推迟了三天。公布时间的延迟似乎也激发起大众的期望，众目睽睽之下，这家著名寺庙的最高法师森清范挥毫写下了一年里最能引起社会思想和情绪共鸣的那个字。

一个有多种含义的汉字

2015年度汉字是“安”，日语中的意思是满足、和平以及便宜。公众投票决定最终结果，“安”字获得5632票，占总票数129647票的4.3%。“安”反映出社会的喧嚣动荡，首相安倍晋三积极推进安全保障相关法案的通过，抗议者表达因此产生的对未来和平的忧虑，害怕丧失二战结束以来70多年里日本一直享受和平。有的人选择这个字，表达了对气候变化的不安、对巴黎恐怖袭击和日本自由记者后藤健二以及日本保安公司员工汤川遥菜在叙利亚被斩首的恐惧。此外，日本搞笑艺人“还算开朗的安村”假扮全裸时的“请放心（日语称“安心”），我穿着（内裤）呢”这句台词，也不谋而合，“请安（放）心吧”获得2015年度流行语提名。

自1995年首届活动举办以来历年年度汉字列表：

投票人通常会说明投票给某一个字的原因。群马县一位67岁老人解释说，他选择“安”是出于对安全的忧虑，比如新安保法的通过、某建筑公司以伪造数据来掩盖一高层公寓的打桩缺陷。再把目光转向年轻一代，三重县一位36岁妇女表达了她对首相和安保法的关切，以及对日本在跨太平洋伙伴关系协议（TPP）生效后在食品安全方面的担忧；冈山县一名15岁高中生还就一位老人6月在东海道新干线车内点火自焚，导致另一位乘客窒息身亡的报道，表达了她对社会和谐的关注。

动荡的一年

以4929票荣获第二名的是“爆”字，赴日外国游客人数持续攀升，中国游客尤以疯狂扫货——“爆买”而著称，令人欣喜地提升了日本经济；人们也联想起火山的隆隆轰鸣，2015年见证了包括熊本县阿苏火山、日本九州鹿儿岛口永良部岛新岳火山等一系列火山的喷发。许多人也以此字纪念广岛长崎原子弹爆炸70周年。由于日本国家队在英国橄榄球世界杯赛上大放异彩，因此还有人以“爆”字来形容日本橄榄球的火爆。

以下是入围前十名的其他汉字：

4. 结 系、连接 3606 票 5. 五 数字5 3339 票 6. 赏 奖励 2083 票 7. 伪 欺骗、虚假 1893 票 8. 争 争论 1875 票 9. 变 不同、变化 1819 票 10. 胜 胜利 1735 票

以4556票位居第三名的是“战”字，许多人认为它能代表2015年进行的各种决战：安保法之战、反恐之战、橄榄球之战——日本队勇胜强手南非队等等。标题图片：僧人挥毫写下2015年度汉字“安”