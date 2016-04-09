隨著年尾漸近，日本漢字愛好者都將目光投向聞名內外的京都清水寺，期待年度漢字的揭曉。這個一年一度由日本漢字能力檢定協會主辦的活動於2015年12月15日舉辦，比歷年推遲了3天。公布時間的延遲似乎也激發起大眾的期望，眾目睽睽之下，這家著名寺廟的最高法師森清範揮毫寫下了一年裏最能引起社會思想和情緒共鳴的那個字。

一個有多種含義的漢字

2015年度漢字是「安」，日語中的意思是滿足、和平以及便宜。公眾投票決定最終結果，「安」字獲得5,632票，占總票數129,647票的4.3%。「安」反映出社會的喧囂動盪，首相安倍晉三積極推進安全保障相關法案的通過，抗議者表達因此產生的對未來和平的憂慮，害怕喪失二戰結束以來70多年裏日本一直享受和平。有的人選擇這個字，表達了對氣候變化的不安、對巴黎恐怖襲擊和日本自由記者後藤健二以及日本保安公司員工湯川遙菜在敘利亞被斬首的恐懼。此外，日本搞笑藝人「總之很開朗的安村」假扮全裸時的「請放心（日語稱「安心」），我下面有穿」這句臺詞，也不謀而合，「請安（放）心吧」獲得2015年度流行語提名。

自1995年首屆活動舉辦以來歷年年度漢字列表：

投票人通常會說明投票給某一個字的原因。群馬縣一位67歲老人解釋說，他選擇「安」是出於對安全的憂慮，比如新安保法的通過、某建築公司以偽造數據來掩蓋一高樓大廈的打樁缺陷。再把目光轉向年輕一代，三重縣一位36歲婦女表達了她對首相和安保法的關切，以及對日本在跨太平洋夥伴關係協議（TPP）生效後在食品安全方面的擔憂；岡山縣一名15歲高中生還就一位老人6月在東海道新幹線車內點火自焚，導致另一位乘客窒息身亡的報道，表達了她對社會和諧的關注。

動蕩的一年

以4,929票榮獲第2名的是「爆」字，赴日外國遊客人數持續攀升，中國遊客尤以瘋狂掃貨——「爆買」而著稱，令人欣喜地提升了日本經濟；人們也聯想起火山的隆隆轟鳴，2015年見證了包括熊本縣阿蘇火山、日本九州鹿兒島口永良部島新岳火山等一系列火山的噴發。許多人也以此字紀念廣島長崎原子彈爆炸70週年。由於日本國家隊在英國橄欖球世界盃賽上大放異彩，因此還有人以「爆」字來形容日本橄欖球的火爆。

以下是入圍前10名的其它漢字：

4. 節 系、連接 3,606票 5. 五 數字5 3,339票 6. 賞 獎勵 2,083票 7. 偽 欺騙、虛假 1,893票 8. 爭 爭論 1,875票 9. 變 不同、變化 1,819票 10. 勝 勝利 1,735票

以4,556票位居第3名的是「戰」字，許多人認為它能代表2015年進行的各種決戰：安保法之戰、反恐之戰、橄欖球之戰——日本隊勇勝強手南非隊等等。標題圖片：僧人揮毫寫下2015年度漢字「安」