La conexión entre los kanji y la caca

La última sensación editorial en Japón es un regalo de los cielos para los padres que están tratando por todos los medios que sus hijos se concentren en aprender los kanji. Unko kanji doriru (Ejercicios de kanji de la caca) echa un montón de excrementos sobre este problema con más de 3.000 frases de ejemplo que contienen la palabra unko (caca). La fascinación de los estudiantes de primaria con este apestoso tema ha llevado a esta serie de seis libros (uno por cada nivel de la escuela primaria) al ránking de seis libros más vendidos de estudio del japonés en Amazon en Japón.

Dejando a un lado la obsesión con lo marrón, el libro sigue una pauta estándar cubriendo más de 1.000 caracteres que se estudian en la escuela primaria. Los kanji están colocados en un orden creado por especialistas en aprendizaje, agrupados temáticamente para que su memorización sea más efectiva. Cada carácter tiene una presentación del orden de sus trazos y frases en las que se destacan sus diferentes lecturas. También hay consejos a lo largo del libro del siempre oportuno Unko-sensei. La cabeza de este personaje tiene la inconfundible forma enrollada asociada con la caca en Japón, que se ha popularizado en todo el mundo gracias a los emoji.

Algunas de las frases de ejemplo parecen estar relacionadas directamente con el baño. “No importaba cuántas veces tiraba de la cisterna, mi caca nunca se iba”. (ぼくのうんこは

何 回流しても流れなかった) (en los ejemplos para el carácter 何, de segundo nivel). Otros ejemplos son más extraños: “Este es el tesoro nacional de la xilografía El Fuji, una caca y una grulla” (こちらが国宝の

版 画「富士とうんことつる」です) (版, en el quinto nivel). Y otros son surrealistas: “Un doctor en ingeniería alemán inventó una máquina que puede hablar con la caca”(ドイツの工学

博 士が、うんこと話せる機械を発明した) (博, en el cuarto nivel).

Una gran serie inspirada en las aguas mayores

La profesora de japonés residente en Tokio Suzuki Akiko compró el libro de primer nivel para su hijo para que repasase durante las vacaciones de primavera antes de que comenzase el segundo nivel. “Creo que la motivación es crucial para los estudiantes de todas las edades, por lo que me gustó verle reír mientras estudiaba. No tiene tantos contenidos como en el material para estudiar kanji habitual, pero como es una sucesión constante de caca también pensé que con esto era suficiente”, explicó a Nippon.com.

La serie ha vendido más de 280.000 copias durante la primera semana después de que fuese lanzada a mediados de marzo. La combinación de educación y humor del cuarto de baño ha demostrado ser muy eficaz. Los estudiantes extranjeros que están esforzándose en memorizar estos caracteres tan poco familiares podrían disfrutar de esta original forma de estudiar kanji.

(Fotografía del encabezado: una tienda en la que se venderán los libros de esta serie se prepara para su apertura en Toranomon, en Tokio).