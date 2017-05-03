Как связаны иероглифы и испражнения?

Последняя издательская сенсация – настоящий подарок для тех родителей, которые хотят заинтересовать своих детей иероглификой (кандзи). «Какашечные упражнения в кандзи» (Унко кандзи дориру) облегчают им задачу – в этих книгах собрано более 3000 примеров предложений, использующих слово унко (экскременты), а увлечение учеников младшей школы этой «пахучей» темой вывело шесть книг этой серии (по одной на каждый класс начальной школы) на первые шесть мест в японском рейтинге учебников японского языка компании Amazon.

Если оставить в стороне специфическую тематику книг, то они следуют стандартной схеме, поясняя более 1000 иероглифов, которые японские дети изучают в младших классах. Кандзи приводятся в порядке, который определили специалисты по педагогике, и сгруппированы по темам для лучшего запоминания. К каждому иероглифу приводятся порядок написания черт и предложения, где он используется в разных чтениях. В книгах также есть полезные подсказки от Унко-сэнсэя – голова этого персонажа имеет легкоузнаваемую форму, которая ассоциируется с экскрементами в Японии и распространилась по всему миру благодаря эмодзи.

Некоторые из примеров вряд ли стоит употреблять в компании: «Сколько бы я ни смывал, мои какашки не смываются» (ぼくのうんこは何回流しても流れなかった) (в разделе иероглифа 何, второй класс). Другие же – из области невероятного: «Это гравюра “Фудзи, какашки и журавль”, внесённая в Список национального достояния» (こちらが国宝の版画「富士とうんことつる」です) (版, пятый класс). Бывают и вовсе сюрреалистические фразы: «Немецкий доктор механики изобрёл машину, которая может говорить с какашками» (ドイツの工学博士が、うんこと話せる機械を発明した) (博, четвёртый класс).

Туалетный юмор и образование

Токийская учительница японского языка Судзуки Акико приобрела первую книгу для своего сына, чтобы оценить её на весенних каникулах перед тем, как он пойдёт во второй класс. Она рассказала сотрудникам Nippon.com: «Я думаю, мотивация важна в любом возрасте, и было радостно видеть, как он смеётся во время учёбы. В книге меньше материалов, чем в обычном учебнике кандзи, но для книги с нескончаемым потоком экскрементов она весьма содержательна».

За первую неделю после поступления в продажу в середине марта было продано 280 000 книг. Комбинация образования и туалетного юмора оказалась очень успешной. Иностранцы, изучающие язык и вынужденные заучивать сотни незнакомых иероглифов, наверное, могут также попробовать запоминать кандзи при помощи этих необычных книг.

Фотография к заголовку: Новый магазин в токийском квартале Тораномон, где продаются книги популярной серии

(Статья на английском языке опубликована 21 апреля 2017 г.)