العلاقة بين الكانجي والفضلات

يعد هذا الكتاب الذي تم نشره مؤخرا في اليابان وأحدث ضجة كبيرة بمثابة طوق النجاة وهبة من الله للآباء والأمهات الذين يعانون من صعوبة تركيز أطفالهم أثناء دراستهم للكانجي. حيث يقدم كتاب Unko kanji doriru (الغائط وتدريبات الكانجي) العديد من التدريبات تركز بدورها على مقطع الكانجي موضوع الدراسة مصحوبة بأكثر من ٣٠٠٠ عبارات توضيحية تضم كلمة unko (غائط). وقد أدى انجذاب تلاميذ المرحلة الابتدائية للموضوع ذو الرائحة الكريهة إلى تقدم السلسلة ذات الستة كتب (كتاب لكل مرحلة ابتدائية) للمراكز الستة الأولى في قائمة كتب تعليم اللغة اليابانية بموقع أمازون اليابان.

بغض النظر عن هاجس الأطفال بالأشياء البنية، تتبع الكتب نمطا موحدا يغطي جميع المقاطع التي تزيد على أكثر من ۱٠٠٠ مقطع تُدرس في المرحلة الابتدائية. يتم ترتيب مقاطع الكانجي بنظام تم وضعه من قبل متخصصين في التعليم، حيث تكون مجمعة حسب الموضوع ليتم استذكارها على نحو فعال. وكل مقطع لديه شرح لخطوات الكتابة والجمل التي تسلط الضوء على القراءات المختلفة. هناك أيضا نصائح مستمرة ومفيدة من البروفيسور أونكو صاحب الشخصية التي تكون على هيئة رأس دائرية معبرة عن شكل الغائط، والذي انتشر بجميع أنحاء العالم من خلال الإيموجي.

بعض الجمل التوضيحية تظل مقتصرة على أمثلة خاصة بالمرحاض، كما في:

”على الرغم من أني قمت بشد السيفون عدة مرات إلا أن الغائط لا يزول“

(ぼくのうんこは何回流しても流れなかった)

نجد أن ذلك المثال مذكور في شرح المقطع 何، للصف الثاني الابتدائي.

بعض الأمثلة الأخرى تكون أكثر خيالية كما في:

”هذا هو النقش الخشبي الذي يعد كنزا وطنيا ”جبل فوجي والغائط و طائر الكركي““

(こちらが国宝の版画「富士とうんことつる」です)

للمقطع 版 للصف الخامس.

والبعض الآخر سِرْيالي كما في:

”اخترع دكتور ألماني في الهندسة آلة يمكنها أن تتحدث مع الفضلات“

(ドイツの工学博士が、うんこと話せる機械を発明した)

للمقطع 博 للصف الرابع.

دراسة ممتعة للكانجي

اشترت سوزوكي أكيكو وهي معلمة للغة اليابانية بطوكيو كتاب المرحلة الأولى لابنها ليقوم بمراجعته معه خلال عطلة الربيع قبل أن يلتحق بالصف الثاني. وتقول ”أعتقد أن الحافز أمراً أساسياً للطلاب من جميع الأعمار، لذلك كان من الجيد أن نراه يضحك أثناء دراسته. ليس هناك الكثير من المحتوى كما هو الحال مع المواد التعليمية الاعتيادية لدراسة الكانجي، ولكن حيث أن هذه الكتب ذات سياق متصل بالغائط، فأعتقد أن الأمر كان مثمراً“.

وقد باعت السلسلة أكثر من ۲٨٠ ألف نسخة في الأسبوع الأول بعد إطلاقها في منتصف آذار/ مارس. وقد أثبت الدمج بين التعليم والفكاهة المرتبطة بالمرحاض أنه طريقة لتحقيق الشهرة والمبيعات. ومن هذا المنطلق فقد يجد الدارسون الأجانب الذين يكافحون مع المئات من مقاطع الكانجي الغير مألوفة ضالتهم المفقودة في الاستمتاع بنهج جديد لدراسة الكانجي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: متجر مؤقت يقوم بالتسويق للسلسلة الشهيرة استعدادا للافتتاح بطوكيو.)