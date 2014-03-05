Los atletas japoneses saborean la gloria y la decepción en Sochi; Masuzoe Yōichi vence en las elecciones a gobernador de Tokio a los candidatos antinucleares; una nevada de récord provoca el caos en varios lugares de Japón. Repasamos algunos de los acontecimientos importantes que tuvieron lugar en febrero de 2014.

1

Niyama Haruo, a los 17 años de edad, gana el principal premio en la Competición Internacional de Ballet de Lausanne, famosa por ser la puerta de entrada a la carrera profesional de jóvenes bailarines. Maeda Sae (15) queda en segundo lugar y Katō Mikio (18) sexto, obteniendo así los participantes japoneses tres de los seis premios.

3

El alcalde de Osaka, Hashimoto Tōru, renuncia a su cargo para revalidar su mandato con el fin de llevar a cabo su proyecto de unificación y reforma de los gobiernos municipales y prefectural de Osaka.

7–23

Los XXII Juegos Olímpicos de invierno tienen lugar en Sochi, Rusia. Un total de 2.900 atletas de 88 países y regiones, un número record en la historia de las olimpiadas de invierno, se enfrentan en 98 competiciones de 7 deportes distintos. Japón envía una delegación de 248 miembros, con 113 atletas, la mayor en su historia en unas oimpiadas de invierno celebradas en el extranjero. El primer ministro Abe Shinzō asiste a la ceremonia de apertura.

8

El primer ministro Abe Shinzō y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnen por quinta vez en Sochi. Confirman futuras negociaciones con el objetivo de resolver su disputa sobre las islas al norte de Hokkaidō y cerrar un tratado de paz entre Japón y Rusia para formalizar el fin de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Putin acepta una invitación para visitar Japón en otoño.

9

Masuzoe Yōichi, anterior ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, es elegido como gobernador de Tokio en las elecciones que tuvieron lugar tras la dimisión del anterior gobernador, Inose Naoki. En estos comicios Masuzoe vence al anterior presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Japón Utsunomiya Kenji, al ex primer ministro Hosokawa Morihiro, y al exgeneral de las Fuerzas Aéreas de Auto Defensa Tamogami Toshio. Los 2,1 millón de votos obtenidos por Masuzoe le colocan muy por encima de las candidaturas antinucleares de Utsunomiya y Hosokawa, quedando estos últimos por debajo del millón de votos. La concurrencia a las urnas es del 46,14 %, el tercer porcentaje más bajo en la historia de las elecciones al gobierno de Tokio, debido en parte a la intensa nevada caída en la capital el día anterior.

11–13

La embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy, realiza su primera visita a la prefectura de Okinawa. Durante esta visita, se reúne con el gobernador Nakaima Hirokazu y con el alcalde de Nago, Inamine Susumu, que se opone al traslado de la base aérea de los marines estadounidenses de Futenma a su ciudad. Visita asimismo el Parque Memorial de la Paz en Itoman, y Camp Schwab en Nago, el lugar propuesto para la reubicación de la base aérea.

14

Una nevada de récord cae sobre Tokio y sus prefecturas vecinas, ocasionando problemas en el tren y otros servicios de transporte. Kōfu, en la prefectura de Yamanashi, queda sepultada bajo 114 centímetros de nieve, el mayor volumen conocido desde que comenzase a registrarse este tipo de datos en 1894, mientras que en el centro de Tokio la nieve alcanza los 27 centímetros, el mayor registro de los últimos 45 años. Estas condiciones climáticas causan 24 muertos, más de 900 heridos, y alrededor de 65.000 millones de yenes en daños en las cosechas e infraestructuras agrícolas.

En Sochi, Hanyū Yuzuru se convierte en el primer atleta japonés en conseguir la medalla de oro en patinaje artístico masculino en unos juegos olímpicos. Takahashi Daisuke, que ganó la medalla de bronce en Vancouver en 2010, finaliza en el sexto puesto.

15

Kuroki Haru gana el Oso de Plata a la mejor actriz en el 64.º Festival Internacional del Cine de Berlín por su papel en el drama ambientado en los tiempos de la guerra Chiisai ouchi (La casa pequeña), filme dirigido por el veterano Yamada Yōji. Kuroki es la cuarta actriz japonesa en recibir este galardón, habiendo sido precedida por Terajima Shinobu en 2010.

17

En las Naciones Unidas, la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte hace público su último informe detallando abusos en el país, incluyendo ejecuciones, hambrunas y el secuestro de ciudadanos japoneses. En este informe, los expertos de la ONU concluyen por primera vez que el gobierno norcoreano ha perpetrado sistemáticamente violaciones de los Derechos Humanos hasta el punto de poder considerarlos “crímenes contra la humanidad”. El informe será oficialmente presentado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo.

18–21

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz realiza una visita oficial a Japón. Durante esta visita, se reúne con el primer ministro Abe Shinzō. Ambos prometen avanzar hacia unas relaciones bilaterales más estrechas, y en la consecución del acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear para uso civil que permitirá exportar reactores de Japón a Arabia Saudí. El 19 de febrero el príncipe Salman tuvo una audiencia con el emperador Akihito.

22–23

Se celebra en Sídney, Australia, una reunión de los ministros de economía y finanzas del G20 y los gobernadores del Banco Central. Los participantes acuerdan establecer como objetivo un incremento de dos puntos porcentuales en la tasa de crecimiento económico global en los próximos cinco años. Es la primera vez que el G20 se marca una meta específica.

22–25

La reunión ministerial del Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica tiene lugar en Singapur. Japón y EE. UU. no logran un acuerdo sobre los aranceles y otras materias, retrasando el cierre de las negociaciones.

23

Los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi llegan a su fin. Japón obtiene un oro, cuatro platas y tres bronces, un total de ocho medallas, su mejor marca después de las diez medallas obtenidas en los juegos de Nagano en 1998. Hirano Ayumu (15) y Kasai Noriaki (41) rompen récords como el deportista más joven y el mayor en conseguir una medalla en unos juegos olímpicos de invierno. Hirano obtiene la plata en el medio tubo masculino en snowboard, mientras que Kasai obtiene asimismo la medalla de plata en el individual de salto de esquí. La patinadora artística Asada Mao y la saltadora de esquí Takanashi Sara finalizan en sexta y cuarta posición respectivamente.