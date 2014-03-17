日本運動員在索契奧運上體驗了成功和失落；擊敗反核候選人，東京都新知事誕生；創紀錄的大雪為日本的部分地區帶來意想不到的混亂……。2014年2月要聞回顧。

1日

在瑞士西部城市洛桑（Lausanne）舉行的第42屆國際芭蕾舞比賽中，來自長野縣松本市的17歲高二學生二山治雄奪冠。該比賽是通向職業「芭蕾舞者」的跳板。前田紗江和加藤三希央分別獲得第二名和第六名。獲獎的6人中有3名是日本人。

3日

大阪市市長橋下徹宣布辭去大阪市長一職，並將以加速實現「大阪都構想」為主要政策主張，問信於民，重新競選市長。

7日－23日

第二十二屆冬季奧運在俄羅斯的索契舉行。史上最多的88個國家的2,900名運動員參加了7個大項98個小項的比賽。日本派出了一支由248人組成的代表團，為有史以來最大的一個海外冬奧代表團，其中包括運動員113名。首相安倍晉三出席了開幕式。

8日

安倍首相與普丁在索契舉行了安倍就任首相以來的第五次日俄首腦會談。他們確認將進一步進行談判以解決存有歸屬爭議的北方四島(俄羅斯稱南千島群島)問題和締結日俄和平條約，正式結束二戰的敵對狀態。普丁總統同意今年秋天訪問日本。

9日

在因前知事豬瀨直樹辭職而舉行的東京都知事選舉中，原厚生勞動大臣舛添要一，以210萬票的絕對優勢擊敗了兩位高舉反核旗幟的候選人原首相細川護熙和原日本律師聯合會會長宇都宮健兒，以及另一位主要候選人原航空自衛隊幕僚長田母神俊雄，首次當選東京都知事。此次的投票率只有46.14％，為史上第三低，其部分原因是由於受到了前一天大雪的影響。

11日－13日

卡羅琳・甘迺迪美國駐日本大使首次訪問沖繩縣。她與沖繩縣知事仲井真弘多和反對將普天間基地遷入名護市邊野古地區的名護市市長稻嶺進舉行了會談​​，還參觀了二戰末期沖繩戰役期間日美雙方的激戰地絲滿市的和平祈念公園以及擬議中的空軍基地遷入地——名護市的施瓦布軍營。

14日

創紀錄的大雪重創東京及周邊縣市，造成鐵路和其它交通運輸的停運甚至癱瘓。在山梨縣甲府市，積雪深​​達114cm，創120年來的最高紀錄。東京市中心的積雪也厚達27cm，為45年來之最。惡劣天氣導致24人死亡，940多人受傷，為農作物和農業基礎設施帶來的損失預計約為650億日圓。

在索契，羽生結弦贏得了日本有史以來的第一枚男子花樣滑冰奧運金牌。2010年溫哥華奧運的銅牌得主高橋大輔獲得第六名。

15日

在第六十四屆柏林國際電影節上，日本演員黑木華憑藉電影《小小的家》獲得銀熊獎最佳女演員獎。該片由日本電影大師山田洋次執導，黑木是第四個獲得該獎項的日本女演員，最近一次是在2010年，由寺島忍獲此榮譽。

17日

聯合國北韓人權調查委員會（COI）發表最終調查報告，就北韓國內的大規模肅清、飢餓以及綁架包括日本人在內的外國人等行為提出嚴厲指責。報告稱，北韓人民遭受「無法形容的暴行」，「很多情況下，對人權的侵害包含反人類罪」。該報告將於三月正式提交給聯合國人權理事會。

18日－21日

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）對日本進行正式訪問。他會見了安倍首相，雙方同意進一步加強合作夥伴關係，並在向沙烏地阿拉伯出口日本核反應爐，促進民用核能合作方面達成一致。2月19日，王儲薩勒曼會見了明仁天皇。

22日－23日

G20財政部長及央行行長會議在澳洲雪梨舉行。與會成員承諾爭取在未來五年內將G20整體GDP由目前預測水準提高2%以上。這是G20首次為實現經濟成長提出具體目標。

22日－25日

跨太平洋夥伴關係協議（TPP）部長級會議在新加坡舉行。日本和美國在關稅等問題上仍未打開僵局，TPP談判達成協議仍面臨諸多障礙。

23日

冬奧在索契閉幕。日本隊共獲一金、四銀、三銅八枚獎牌，數量僅次於1998年長野冬奧的10枚獎牌，居史上第二。15歲的平野步夢和41歲的葛西紀明，分別在單板半管賽和大跳臺男子單人賽中雙雙摘得銀牌，成為日本冬季奧運歷史上最年輕和最年長的獎牌得主。而賽前爭奪金牌呼聲最高的花樣滑冰運動員淺田真央和跳臺滑雪運動員高梨沙羅，最終以第六名和第四名的成績結束了本屆奧運。