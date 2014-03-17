日本运动员在索契奥运会上体验了成功和失落；击败反核候选人，东京都新知事诞生；创纪录的大雪为日本的部分地区带来意想不到的混乱……。2014年2月要闻回顾。

1日

在瑞士西部城市洛桑举行的第42届国际芭蕾舞比赛中，来自长野县松本市的17岁高二学生二山治雄夺冠。该比赛是通向职业“芭蕾舞者”的跳板。前田纱江和加藤三希央分别获得第二名和第六名。获奖的6人中有3名是日本人。

3日

大阪市市长桥下彻宣布辞去大阪市长一职，并将以加速实现“大阪都构想”为主要政策主张，问信于民，重新竞选市长。

7日–23日

第二十二届冬季奥运会在俄罗斯的索契举行。史上最多的88个国家的2,900名运动员参加了7个大项98个小项的比赛。日本派出了一支由248人组成的代表团，为有史以来最大的一个海外冬奥会代表团，其中包括运动员113名。首相安倍晋三出席了开幕式。

8日

安倍首相与普京在索契举行了安倍就任首相以来的第五次日俄首脑会谈。他们确认将进一步进行谈判以解决存有归属争议的北方四岛(俄罗斯称南千岛群岛)问题和缔结日俄和平条约，正式结束二战的敌对状态。普京总统同意今年秋天访问日本。

9日

在因前知事猪濑直树辞职而举行的东京都知事选举中，原厚生劳动大臣舛添要一，以210万票的绝对优势击败了两位高举反核旗帜的候选人原首相细川护熙和原日本律师联合会会长宇都宮健儿，以及另一位主要候选人原航空自卫队幕僚长田母神俊雄，首次当选东京都知事。此次的投票率只有46.14％，为史上第三低，其部分原因是由于受到了前一天大雪的影响。

11日–13日

卡罗琳・肯尼迪美国驻日本大使首次访问冲绳县。她与冲绳县知事仲井真弘多和反对将普天间基地迁入名护市边野古地区的名护市市长稻岭进举行了会谈，还参观了二战末期冲绳战役期间日美双方的激战地丝满市的和平祈念公园以及拟议中的空军基地迁入地——名护市的施瓦布军营。

14日

创纪录的大雪重创东京及周边县市，造成铁路和其他交通运输的停运甚至瘫痪。在山梨县甲府市，积雪深达114厘米，创120年来的最高纪录。东京市中心的积雪也厚达27厘米，为45年来之最。恶劣天气导致24人死亡，940多人受伤，为农作物和农业基础设施带来的损失预计约为650亿日元 。

在索契，羽生结弦赢得了日本有史以来的第一枚男子花样滑冰奥运金牌。2010年温哥华奥运会的铜牌得主高桥大辅获得第六名。

15日

在第六十四届柏林国际电影节上，日本演员黑木华凭借电影《小小的家》获得银熊奖最佳女演员奖。该片由日本电影大师山田洋次执导，黑木是第四个获得该奖项的日本女演员，最近一次是在2010年，由寺岛忍获此荣誉。

17日

联合国朝鲜人权调查委员会(COI)发表最终调查报告，就朝鲜国内的大规模肃清、饥饿以及绑架包括日本人在内的外国人等行为提出严厉指责。报告称，朝鲜人民遭受“无法形容的暴行”，“很多情况下，对人权的侵害包含反人类罪”。该报告将于三月正式提交给联合国人权理事会。

18日–21日

沙特阿拉伯王储萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹对日本进行正式访问。他会见了安倍首相，双方同意进一步加强合作伙伴关系，并在向沙特出口日本核反应堆，促进民用核能合作方面达成一致。2月19日，王储萨勒曼会见了明仁天皇。

22日–23日

二十国集团（G20）财长及央行行长会议在澳大利亚悉尼举行。与会成员承诺争取在未来五年内将Ｇ２０整体ＧＤＰ由目前预测水平提高２％以上。这是Ｇ２０首次为实现经济增长提出具体目标。

22日–25日

跨太平洋伙伴关系（TPP）部长级会议在新加坡举行。日本和美国在关税等问题上仍未打开僵局，TPP谈判达成协议仍面临诸多障碍。

23日

冬奥会在索契闭幕。日本队共获一金、四银、三铜八枚奖牌，数量仅次于1998年长野冬奥会的10枚奖牌，居史上第二。15岁的平野步梦和41岁的葛西纪明，分别在单板滑雪U型池比赛和大跳台男子单人赛中双双摘得银牌，成为日本冬季奥运会历史上最年轻和最年长的奖牌得主。而赛前争夺金牌呼声最高的花样滑冰运动员浅田真央和跳台滑雪运动员高梨沙罗，最终以第六名和第四名的成绩结束了本届奥运。