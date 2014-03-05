Успехи и разочарования японских спортсменов в Сочи. Новый губернатор Токио побеждает своих «антиядерных» соперников. Небывалые снегопады блокируют отдельные районы Японии. И другие важные события февраля.

1

17-летний Нияма Харуо становится лауреатом «Приза Лозанны» на престижном балетном конкурсе для молодых танцоров в Швейцарии. На том же конкурсе Маэда Саэ стала второй, а Като Микио – шестым. Таким образом, японским танцорам досталась половина всех медалей конкурса.

3

Мэр Осаки Хасимото Тоору объявил о своём решении оставить намерение получить от избирателей очередной мандат на реализацию своего плана по объединению и реформированию администрации Осаки на уровне префектуры и города.

7–23

В Сочи проводятся XXII Зимние Олимпийские игры. В Олимпиаде приняли участие 2900 спортсменов из 88 стран мира, которые состязались в семи видах спорта на 98 медалей. Сборная Японии была представлена 248 членами, из которых было 113 спортсменов, и стала самой большой сборной, когда-либо выезжавшей за рубеж на зимнюю Олимпиаду. Премьер-министр Абэ присутствует на церемонии открытия.

8

Премьер Абэ Синдзо и президент Владимир Путин встретились в пятый раз – в Сочи. На встрече была подтверждена возможность дальнейших переговоров по поводу разрешения территориальных споров в отношении Курил и заключению русско-японского мирного договора, чтобы официально положить конец враждебным настроениям – пережиткам Второй мировой войны. Путин также принимает приглашение посетить Японию этой осенью.

9

Мацудзоэ Ёити, бывший министр здравоохранения, труда и благосостояния, избирается мэром Токио после отставки Иносэ Наоки. Он побеждает на выборах бывшего главу Федерации ассоциаций адвокатов Японии Уцуномию Кэндзи, бывшего премьера Хосокаву Морихито, а также бывшего начальника штаба ВВС самообороны Японии Тамогами Тосио. 2 млн 100 тыс избирательских голосов, отданных Мацудзоэ, оставили далеко позади его соперников – противников ядерной энергетики Уцуномию и Хосокаву, которые не набрали и по миллиону голосов. Явка избирателей в этот раз составила всего 46,14% и стала третьей самой низкой за всё время токийских губернаторских выборов. Частично в этом винят сильный снегопад, обрушившийся на Токио за день до выборов.

11–13

Посол США в Японии Кэролайн Кеннеди впервые посещает Окинаву. Она встречается с губернатором Накаимой Хирокадзу и мэром г. Наго Инаминэ Сусуму, который выступает категорически против перемещения американской базы Футэмма в его город. Она также посещает Мемориальный парк молящихся за мир в г. Итоман и Кэмп Шваб в г. Наго, куда предлагается перенести базу Футэмма.

14

Рекордные снегопады случились в Токио и соседних префектурах, вызвав заторы на железных дорогах и других видах транспорта. Город Кофу в преф. Яманаси покрыло 114 см снега, такого не случалось с 1894 г. В Токио впервые за 45 лет выпало 27 см снега. Непривычно суровые погодные условия привели к 24 смертям, более 900 человек получили травмы, а общий ущерб урожаю и сельскохозяйственной инфраструктуре оценивается в 65 млрд йен.

На Олимпиаде в Сочи фигурист Ханю Юдзуру выигрывает первое олимпийское золото для японской сборной в мужском одиночном катании. Такахаси Дайсукэ, который выиграл бронзу на ванкуверской Олимпиаде 2010, оказался на шестом месте.

15

Актриса Куроки Хару выигрывает Серебряного медведя за лучшую женскую роль на 64 Берлинском международном кинофестивале за роль в военной драме «Маленький дом» (Тиисай о-ути) режиссера Ямада Ёдзи. Куроки стала четвертой японской актрисой, получившей награду, вслед за Тэрадзимой Синобу, который взял Медведя в 2010 г.

17

Комиссия по правам человека ООН в Северной Корее публикует окончательный доклад с подробностями нарушений прав человека в стране, включая пытки, голод и похищение японских граждан. В докладе эксперты ООН впервые делают заключение о том, что Северная Корея на государственном уровне систематически нарушает права человека, что приравнивается к «преступлениям против человечества». Доклад будет официально представлен общественности на Совете ООН по правам человека в марте.

18–21

Наследный принц Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз посещает Японию с официальным визитом. На встрече с премьер-министром Абэ он договоривается с ним об укреплении сотрудничества по процедурам в области атомной энергетики, которое позволит Японии экспортировать реакторы в Саудовскую Аравию. 19 февраля принц Салман встретился с императором Акихито.

22–23

Министры финансов и управляющие центральных банков «группы двадцати» провели встречу в Сиднее. Участники пришли к соглашению в течение пяти лет увеличить глобальный экономический рост минимум на 2%. Впервые за все время «большая двадцатка» обозначила конкретную цель.

22–25

Министерская конференция Транс-Тихоокеанского партнёрства (TPP) проходит в Сингапуре. Японии и США не удается достичь согласия по тарифам и другим вопросам, итог переговоров пришлось отложить.

23

Заканчивается зимняя Олимпиада в Сочи. Япония выиграла 8 медалей, из них одно золото, четыре серебра и три бронзы. Это второй лучший результат Японии на зимних Олимпийских играх после Нагано в 1998 г., когда японской сборной досталось 10 медалей. Хирано Аюму (15 лет) и Касаи Нориаки (41 год) стали самым молодым и самым старшим японским медалистом соответственно за всю историю участия Японии в зимних Олимпийских играх. Сноубордист Хирано получил серебро в мужском хафпайпе, а лыжник Касаи получил свою серебряную медаль в личном первенстве по прыжкам с трамплина К-125. От фигуристки Асады Мао и прыгуньи с трамплина Таканаси Сара ожидали медальных результатов, однако они пришли к финишу шестой и четвертой соответственно.