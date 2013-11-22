19 ноября новый посол США в Японии Кэролайн Кеннеди предприняла короткую поездку в конной упряжке, чтобы встретиться с императором Акихито в его дворце, а также вручить ему верительную грамоту из Вашингтона. Этот непродолжительный послеобеденный парад проходил недалеко от офиса Nippon.com, поэтому я решил прогуляться и посмотреть на мероприятие своими глазами.

Церемония вручения верительной грамоты проходила в зале для приемов Мацу-но ма, который считается самым элегантным из залов Императорского дворца. Однако моего американского паспорта оказалось недостаточно, чтобы попасть внутрь или хотя бы приблизиться к святая святых.

Я был одним из сотен зевак, выстроившихся вдоль дороги, ведущей к дворцовым воротам. Большую часть публики составляли туристы и праздные жители столицы, а также небольшая горстка случайных прохожих, остановившихся разобраться в сути происшествия. К моему удивлению, я не заметил большого количества людей, которые бы выглядели или разговаривали как американцы.

Может быть потому, что нас было так мало, меня быстренько ангажировали представители местного ТВ, у которых в списке задач, видимо, значилось: «Взять интервью у янки – любого янки». Мое интервью началось после того, как они закончили с японским старичком, в руках которого красовался самодельный плакат, гласивший BIG WELCOME!!

Как мы видим, попасть на японское телевидение несложно: нужно всего лишь обзавестить плакатом либо оказаться американцем.

Мое первое интервью (за которым, как ни странно, последовало второе!) проводилось на японском. Я примерно представлял себе, о чём меня могут спросить, и журналист в полной мере оправдал мои ожидания. Вопросы были следующие: «Как американцы относятся к семье Кеннеди? Какие чувства пробуждает в вас, гражданине США, тот факт, что сегодня этот парад собрал такое количество людей?»

Я говорил не как рядовой американец, прошагавший три квартала, чтобы поглазеть на знаменитость в карете, – я выражал чувства нации, её мечты и чаяния относительно клана Кеннеди и будущих двусторонних отношений между двумя странами.

После моих слабых потуг объяснить, что я думаю «как американец» (оказалось, что не так уж и много), я попытался найти местечко с хорошим видом на проезжающую карету с новым послом внутри.

Кстати о карете – говорят, что она была построена в конце XIX века, а сама церемония ведёт свое начало от 1854 года, когда начались дипломатические отношения между Японией и Америкой. Изначально поездка в карете начиналась у Токийского вокзала, однако в последние годы из-за реконструкции станции её перенесли на Мэйдзи Сэймэй-кан. Весь путь занимает около 15 минут.

Каждому послу в Японии в начале его назначения предоставляется выбор: отправиться во дворец в карете или на автомобиле. Неудивительно, что большинство из них предпочитает первое.

Итак, я наконец нашёл подходящее место, однако не прошло и минуты, как меня атаковал другой журналист – на этот раз с общественного телевидения NHK. Он поинтересовался, смогу ли я уделить ему несколько минут после того, как проедет карета.

Ситуация приобретала комический характер.

После получаса ожидания карета, вроде бы, показалась на горизонте. В толпе поднялся гул, и полиция попросила публику не кричать, не хлопать и не использовать фотовспышку, потому что это могло спугнуть лошадей.

Всё закончилось в один момент – по крайней мере то, что было видно с моей выигрышной позиции. Лошади были великолепны, гораздо крупнее, чем я ожидал. Несколько повозок проехали мимо, их погонщики были одеты так, будто собрались на реконструкцию битвы при Банкер-Хилле(*1). Посол сидела в первой карете и показалась публике лишь на мгновение, чтобы помахать рукой.

Вот и всё, что мне запомнилось. Читателям я бы посоветовал лучше посмотреть видео внизу, чем читать мои описания процессии.

А тем временем журналист NHK не забыл о нашем уговоре! Он спросил меня, можно ли ему говорить по-английски – видимо, чтобы еще больше подчеркнуть мою американскость. Меня поразило – особенно с учётом того, что я всё-таки плачу за NHK – что журналист сам снимал своё собственное интервью, а также то, что его английский был действительно хорош. Вопросы, как и в первом случае, начинались со слов «Что вы, американцы, думаете по поводу....?»

Должен признаться, после второго интервью я вошёл во вкус и попытался организовать себе ещё парочку. Я потёрся какое-то время около других журналистов, думая, что они, возможно, тоже заинтересуются моей американской персоной. Но оказалось, что самому искать популярности – дохлый номер, журналисты нюхом чуют отчаяние.

Итак, мне пришлось довольствоваться двумя интервью, которые положили начало и конец моей карьере представителя американского народа, и направился обратно в офис.

(Оригинал статьи написан 19 ноября 2013 г.)