الرياضيون اليابانيون يخوضون تجربة نجاح مزهلة وخيبة امل أيضاً في سوتشي، محافظ طوكيو الجديد يهزم المرشحين الأخرين الذين يعارضا استخدام للطاقة النووية في انتخابات محافظ طوكيو، تساقط الثلوج في طوكيو بشكل قياسي في أكبر تسجيل لتساقط الثلوج خلال الـ ٤٥ عام الماضية مما تسبب في فوضى عارمة وحوادث في أنحاء كبيرة من اليابان. لنقوم بنظرة إلى الوراء في فلاش باك سريع على أهم أحداث اليابان في فبراير /شباط ٢٠١٤.

١ فبراير/ شباط ٢٠١٤

نياما هارو البالغ ١٧عاماً يفوز بالجائزة الكبرى في منافسات الجائزة الدولية للباليه التي أقيمت بمدينة لوزان السويسرية والتي تشتهر بكونها البوابة التي ينطلق منها الراقصين الشباب الى عالم الإحتراف والشهرة. وقد حلت مايدا ساى في المركز الثاني وحل كاتو ميكيو في المركز السادس.

٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤

محافظ أوساكا هاشيموتو تورو (المقالة بالإنكليزية) يعلن استقالته من أجل السعي لتفويض جديد من الناخبين لخطته المزمعة لدمج وإصلاح الحكومات المحلية والبلدية بمحافظة أوساكا.

من ٧ إلى ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤

إقامة فاعليات دورة الالعاب الاولمبية الـ ٢٢ الشتوية بمدينة سوتشي، روسيا. شارك في الدورة مايقرب من ٢٩٠٠ رياضي من ٨٨ بلدًا وهو رقم قياسي تللها ٩٨ من الأحداث الرياضية عبر ٧ رياضات مختلفة. أرسلت اليابان وفداً مكوناً من ٢٤٨ عضواً، وهو أكبر عدد من أي وقت مضى يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الخارج، بالإضافة الى ١١٣ من الرياضيين فقد حضر رئيس الوزراء شينزو آبي حفل الافتتاح بعد دعوة من الرئيس الروسي.

٨ فبراير/ شباط ٢٠١٤



رئيس الوزراء آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدا اجتماع القمة الخامسة بينهما في سوتشي. وقد أكدا على انها تؤكد إجراء المزيد من المفاوضات الرامية إلى حل النزاع حول الجزر الواقعة شمالي هوكايدو وإبرام معاهدة السلام بين اليابان وروسيا لإنهاء الأعمال العدائية رسمياً منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك وافق الرئيس بوتين على زيارة اليابان في خريف هذا العام .

٩ فبراير/ شباط ٢٠١٤

انتخاب يوئيتشي ماسوزوئيه، وزير الصحة السابق، والعمل، والرعاية الاجتماعية، محافظاً للعاصمة اليابانية طوكيو (المقالة بالإنكليزية) في تي جرت عقب استقالة ناوكي اينوسيه إثر تورطه في فضيحة فساد مالي. وقد استطاع الفوز على الرئيس السابق للاتحاد الياباني لنقابات المحامين أوتسونوميا كينجي، ورئيس الوزراء السابق هوسوكاوا موريهيرو، ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية تاموجامي توشيو. ماسوزوئيه حصل على ٢٫١مليون صوت مما وضعه على قمة السباق الإنتخابي متفوقاً على أوتسونوميا وهوسوكاوا الذين حصلا مجتمعين على مليون صوت فقط . كانت نسبة الإقبال ٤٦٫١٤ ٪ فقط، وهو ثالث أدنى مستوى من أي وقت مضى لانتخابات محافظ طوكيو، ويرجع السبب في ذلك في جزء منه إلى الثلوج الكثيفة التي سقطت في اليوم السابق من بدء عملية التصويت.

من ١١ إلى ١٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤

السفيرة الأمريكية باليابان كارولين كينيدي تقوم بأول زيارة لها إلى محافظة أوكيناوا. وقد التقت السيدة كينيدي مع المحافظ السيد ناكايما هيروكازو وعمدة مدينة ناجو سوسومو اينامين، الذي يعارض نقل الولايات المتحدة لقاعدة قوات مشاة البحرية الجوية من قاعدة فوتينما الجوية إلى مدينته. كنا زارت أيضاً حديقة السلام التذكارية في أيتومان وكامب شواب في ناجو، وهو الموقع المقترح لنقل القاعدة الجوية المثيرة للجدل.



١٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤



تساقط قياسي للثلوج يضرب العاصمة طوكيو والمحافظات المجاورة لها مما تسبب في شلل كبير لمعظم خطوط السكك الحديدية وخدمات النقل الأخرى. وقد سجل ارتفاع الثلوج في منطقة كوفو بمحافظة ياماناشي ١١٤ سم، وهو أقصى ارتفاع منذ بدأت السجلات عام ١٨٩٤، في حين كان ارتفاع الثلوج ٢٧ سم على أراضي وسط طوكيو في اعنف تساقط للثلوج في المدينة منذ ٤٥ عاماً. وقد تسببت تلك الموجة من الطقس القاسي الى وفاة ٢٤ شخصاً وأكثر من ٩٠٠ إصابة، وما يعادل ٦٥ مليار ين من الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية الزراعية .

في سوتشي، هانيو يفوز بأول ميدالية ذهبية اولمبية لليابان في التزلج على الجليد للرجال. تاكاهاشي دايسوكي الذي فاز بالميدالية البرونزية في عام ٢٠١٠ في فانكوفر ينهي الدورة في المركز السادس.

١٥ فبراير/ شباط ٢٠١٤



كوروكي هارو تحصل على الدب الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الرابعة والستين برلين السينمائي الدولي عن دورها في فيلم البيت الصغير للمخرج المخضرم يوجي يامادا. كوروكي هي الممثلة اليابانية الرابعة التي تحصل على تلك الجائزة، بعد فوزه تراجيما شينوبو بها عام ٢٠١٠.

١٧ فبراير/ شباط ٢٠١٤



لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تصدر تقريرها النهائي المفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك عمليات الإعدام والجوع، واختطاف مواطنين يابانيين. في تقرير خبراء الأمم المتحدة للمرة الأولى يقول أن الدولة كوريا الشمالية قد ارتكب انتهاكات ممنهجه لحقوق الإنسان والتي ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية". وسيقدم التقرير رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مارس/ اذار.



من ١٨ إلى ٢١ فبراير/ شباط ٢٠١٤

ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبدالعزيز يقوم بزيارة رسمية إلى اليابان. وقد التقي خلال الزيارة رئيس الوزراء آبي وقد تعهدوا بشراكة أقوى بينهما، وقد استهدفت الزيارة الانتهاء من اتفاق التعاون النووي المدني الذي من شأنه تمكين تصدير مفاعلات من اليابان إلى المملكة العربية السعودية. يوم ١٩ فبراير/شباط أجتمع ولي العهد الأمير سلمان مع الامبراطور اكيهيتو.



من ٢٢ إلى ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤

اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الـ ٢٠ ومحافظو البنوك المركزية في سيدني بأستراليا. توافق المشاركون في استهداف بزيادة قدرها اثنين على الأقل من نقطة مئوية في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها المجموعة هدف محدد.

من ٢٢ إلى ٢٥ فبراير/ شباط ٢٠١٤

الاجتماع الوزاري الخاص باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (المقالة بالإنكليزية) في سنغافورة. فشل اليابان والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا، وتأخر المفاوضات.

من ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤

ختام دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي. اليابان تفوز بميدالية ذهبية واحدة، ٤ فضية، و٣ برونزية ليصبح المجموع ٨ ميداليات في ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق في الألعاب الشتوية بعد ١٠ ميداليات فازت بها في دورة ناجانو باليابان عام ١٩٩٨. هيرانو ايومو (١٥ عام ) وكاساي نورياكي (٤١ عام) حققوا أرقاماً قياسية كأصغر لاعب وأكبر لاعب يحصل على ميدالية في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية اليابانية. هيرانو حصل على الفضية في مسابقة الرجال للتزلج، في حين أن كاساي (المقالة بالإنكليزية) فاز بالفضية في في القفز على الجليد للرجال. اسادا ماو والمتزلجة تاكانيشي سارا علقت عليهن الآمال للظفر بميدالية اولمبية ولكن حلتا في المركزين السادس والرابع على التوالي.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)