Corrimientos de tierra causados por la lluvia torrencial en Hiroshima causan 72 muertos. Japón recuerda el lanzamiento de las bombas atómicas y el final de la Segunda Guerra Mundial. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas durante el mes de agosto de 2014 en Japón.

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Japan Airlines (JAL) ha pedido también aviones MRJ. En la fotografía, el presidente de JAL, Ueki Yoshiharu (izquierda) junto a Egawa Hideo (derecha), presidente de Mitsubishi Aircraft Corporation. © Jiji

Mitsubishi Heavy Industries revela su nuevo complejo de pruebas y el prototipo para el Jet Regional Mitsubishi (MRJ, por sus siglas en inglés) en su planta de Komaki Minami en Toyoyama, en la prefectura de Aichi. El MRJ será el primer avión de pasajeros fabricado en Japón desde que hace 50 años se construyese el YS-11. Se espera que el primer modelo sea entregado a All Nippon Airways (ANA) en abril de 2017.

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Sasai Yoshiki, subdirector del Centro de Biología del Desarrollo del Instituto RIKEN en Kobe, se suicida en su laboratorio. Sasai fue coautor de los dos artículos sobre las células STAP publicados en la revista Nature y posteriormente retirados debido a problemas de mala práxis en la investigación. También fue el mentor de la autora principal de dichos artículos, Obokata Haruko. Cuando el comité de investigación del RIKEN confirmó las irregularidades en abril, dictó que sobre Sasai caía una “gran responsabilidad”.

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Se celebra la ceremonia memorial de la paz en Hiroshima, en el Parque Memorial de la Paz, para conmemorar los 69 años del lanzamiento de la primera bomba atómica del mundo sobre esta ciudad. Asisten alrededor de 45.000 supervivientes y familiares de estos, junto con el primer ministro Abe Shinzō y representantes de 68 países y de la Unión Europea. En la ceremonia memorial de la paz en Nagasaki, celebrada el 9 de agosto, el alcalde Taue Tomihisa expresa su preocupación por la reinterpretación de la Constitución que el Gobierno está llevando a cabo para permitir el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva. La embajadora de los Estados Unidos de América en Japón, Caroline Kennedy, asiste a ambas ceremonias. Es su primera visita a Hiroshima desde que tomase el cargo de embajadora en noviembre de 2013.

La policía tailandesa descubre nueve niños de entre un mes y dos años en un apartamento de Bangkok. Su padre es Shigeta Mitsutoki, un hombre de negocios japonés de 24 años. Todos los hijos fueron concebidos con madres de alquiler. Investigaciones posteriores revelan que Shigeta tiene un total de 16 hijos con madres de alquiler. La policía de Tailandia trata de descubrir si ha habido algún tipo de violación de la ley de protección de menores.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio se reúne con sus homólogos en Corea del Sur y China en el Foro Regional de Naciones del Sudeste Asiático celebrado en Naypidaw, Myanmar. Su reunión del 9 de agosto con el surcoreano Yun Byung-se es la primera que mantienen los ministros del exterior de ambos países desde septiembre de 2013. La del 10 de agosto con el ministro chino Wang Yi es la primera que celebran los dos ministros del exterior desde septiembre de 2012, antes de la llegada de Abe Shinzō al poder. En ambas ocasiones las cuestiones de la percepción de la historia y los litigios territoriales son un obstáculo para alcanzar un acuerdo.

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Mutō Akira, subdirector general de la Oficina de asuntos europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores, cita a Sergei Zhyosky, el embajador de Rusia en Japón, después de que su país realizase ejercicios militares en las islas Kuriles el 12 de agosto, incluyendo los territorios en litigio en el norte. Mutō reafirma que las cuatro islas están bajo la soberanía de Japón.

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En una ceremonia celebrada en Tokio por el descanso de las almas de los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, a la que asisten el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko, el primer ministro Abe Shinzō afirma que Japón “hará todos los esfuerzos para contribuir a una paz mundial duradera”. No obstante, al igual que en la ceremonia del pasado año, no hace ninguna mención de Japón como agresor en dicho conflicto.

© Jiji

El ministro del Interior Shindō Yoshitaka, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública Furuya Keiji, y el Ministro de Reformas Administrativas Inada Tomomi visitan el santuario de Yasukuni. El primer ministro Abe no visita el santuario, pero envía una donación de dinero a través de un representante por segundo año consecutivo, y hace una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi. La reacción de China y Corea del Sur en esta ocasión es menos pronunciada que la del año anterior.

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La embajada japonesa en Siria es informada de que un ciudadano japonés ha sido secuestrado por el grupo terrorista del Estado Islámico en el norte del país. Este hombre es identificado posteriormente como Yukawa Haruna, líder de una empresa de seguridad creada recientemente, que llegó a Siria en julio de 2014.

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El Ministerio de Defensa comienza una investigación de cara a la perforación del lecho marino en la costa de la ciudad de Nago, en Okinawa, como parte de sus esfuerzos para reubicar en Henoko la base aérea de Futenma de los Marines estadounidenses, situada en Ginowan. Aunque los planes para reubicar la base aérea datan de 1996, es la primera vez que se realiza una investigación de este tipo. El ministerio espera terminar esta investigación en noviembre de 2014, y comenzar con las operaciones de terraplenado antes de abril de 2015.

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Varias casas quedan sepultadas en los barrios de Asaminami y Asakita en Hiroshima a causa de los corrimientos de tierra causados por las lluvias torrenciales. Hay 72 fallecidos y 2 desaparecidos. Un total de 217,5 milímetros de lluvia cae durante tres horas en el barrio de Asakita, la mayor pluviosidad registrada nunca en ese área, y se emiten avisos de evacuación para más de 150.000 residentes. El desastre genera un debate sobre la necesidad de designar áreas con riesgo de desastres de manera más proactiva.

La policía busca supervivientes en el barrio de Asaminami. © Jiji

La autoridad reguladora antimonopolio de China encuentra a 12 empresas japonesas de autopartes y a fabricantes relacionados culpables de pactar una fijación de precios e impone multas a diez de ellas por una cantidad de 20.000 millones de yenes. Sumitomo Electric Industries y Yazaki Corporation reciben las multas más cuantiosas.

La Oficina Nacional del Turismo Japonés anuncia que 1,27 millones de visitantes extranjeros llegaron a Japón en julio, un 26,6 % más que en julio de 2013, y un nuevo récord mensual. Más de 7,5 millones de turistas internacionales han visitado Japón hasta el momento en 2014, lo que supone también un récord entre enero y julio. La debilidad del yen, el aumento de vuelos internacionales que llegan al aeropuerto de Haneda y la relajación sobre los requerimientos para obtener el visado para algunos ciudadanos del Sudeste Asiático parecen haber influido.

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Rusia prohíbe a una serie de ciudadanos japoneses la entrada en el país. El mismo día las autoridades rusas detienen al barco ballenero Shōnan Maru en aguas rusas en el mar de Ojotsk, interrogando al capitán y a la tripulación. A medida que las relaciones entre Japón y Rusia continúan deteriorándose desde que estallase la crisis en Ucrania, la visita del presidente Vladimir Putin en otoño parece cada vez menos probable.

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Japón pierde 0-3 contra Brasil en la final del Gran Prix Mundial de Voleibol Femenino de 2014, terminando en segundo lugar.

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Osaka Tōin vence a Mie por 4-3 haciéndose con el torneo estatal de verano de béisbol de institutos en el Kōshien. Es el cuarto campeonato de verano que conquista Osaka Tōin, y el quinto nacional incluyendo un torneo de primavera. El lanzador Fukushima Kōsuke logra su segundo juego completo en dos días, después de la victoria aplastante por 15-9 del Osaka Tōin sobre el Tsuruga Kehi el 24 de agosto.

El Gobierno anuncia que hará público el testimonio que Yoshida Masao, director de la central nuclear de Fukushima Daiichi durante el accidente de 2011, ofreció a un comité de investigación. El Gobierno ha dado marcha atrás en su decisión de no hacer público este testimonio, según los deseos de Yoshida antes de fallecer en julio de 2013, después de que algunas partes hayan sido filtradas a la prensa.

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El instituto RIKEN anuncia en un informe provisional que aún no ha sido posible producir células STAP utilizando los métodos descritos en los artículos publicados en la revista Nature en enero. Los esfuerzos del centro de investigación continuarán hasta finales de marzo de 2015, mientras que la líder del equipo, Obokata Haruko, realizará estudios separados hasta finales de noviembre de 2014.

El secretario general del Gabinete, Suga Yoshihide, confirma que el primer ministro Abe envió un mensaje de solidaridad a una ceremonia en la que se recordaba a japoneses considerados criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial en el templo de Kōyasan Okunoin en Wakayama, celebrada en abril. Suga afirma que ese mensaje fue enviado de forma privada.

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El primer ministro indio Narendra Modi comienza una visita de cinco días a Japón. Modi y Abe mantienen una estrecha amistad y se espera que refuercen sus lazos en materia económica y de seguridad.