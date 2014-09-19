69-я годовщина атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также окончания войны, начало буровых работ для исследования морского дна у побережья Хэноко на Окинаве, сход оползней на жилые кварталы города Хиросима и другие события августа 2014 года в Японии.
3
На заводе компании Мицубиси дзюкогё (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) в Комакиминами (Тоёяма, преф. Айти) представителям прессы продемонстрировали центр наземных испытаний и опытный образец регионального реактивного пассажирского самолёта MRJ (Mitsubishi Regional Jet). Разработка самолёта ведётся в Японии впервые за 50 лет со времён создания YS-11. С 2008 года работу по созданию нового национального авиалайнера при поддержке правительства Японии ведёт дочернее предприятие компании Мицубиси дзюкогё — Мицубиси кокуки (Mitsubishi Aircraft Corporation). Испытания запланировано провести в течение полутора лет начиная с осени этого года. По окончании наземного этапа испытаний, в ходе которого будет проверена прочность и надёжность конструкции, весной следующего года начнутся лётные испытания, а поставить первый самолет заказчику — компании ANA — планируется в апреле 2017 года.
5
Заместитель директора расположенного в городе Кобэ Центра комплексных биологических исследований развития НИИ естественных наук RIKEN Сасаи Ёсики покончил с собой в соседнем корпусе Центра передовых исследований. Сасаи был соавтором публикаций и руководителем Обокаты Харуко, которая возглавляла исследовательскую группу в RIKEN. Подтвердив ряд существенных нарушений в этих публикациях, специальная научная комиссия RIKEN отметила, что в большой степени ответственность за произошедшее несёт Сакаи.
6
В Мемориальном парке Мира, расположенном в центральном районе города Хиросима, в день 69-й годовщины атомной бомбардировки состоялась церемония Дня памяти и мира. В мемориальной церемонии вместе с примерно 45 тысячами пострадавших от бомбардировки, а также родных и близких её жертв, приняли участие премьер-министр Японии Абэ Синдзо, представители 68 государств и Европейского Союза. От ядерных стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия на церемонии присутствовали посол США в Японии Кэролайн Кеннеди, а также представители Великобритании, Франции и России. Кэролайн Кеннеди впервые посетила Хиросиму с тех пор, как в ноябре прошлого года вступила в должность посла США в Японии. Мэр города Хиросима вновь выступил с призывом воплотить в жизнь идею свободного от ядерного оружия мира без войн, изложенную в хиросимской Декларации мира.
В столице Таиланда Бангкоке в многоквартирном жилом доме местная полиция обнаружила и взяла под защиту 9 младенцев в возрасте от одного месяца до двух лет, личность которых не была подтверждена никакими документами. Назвавшийся отцом младенцев 24-летний японский предприниматель сообщил, что все дети рождены суррогатными матерями. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что этот японец имеет отношение к 16 случаям суррогатного материнства. Полиция продолжает опрашивать мужчину, выясняя обстоятельства в связи с возможным нарушением законов о защите детей.
9-10
В столице Мьянмы городе Нейпьидо состоялась встреча министров иностранных дел форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также стран-партнёров ассоциации. 9 августа министр иностранных дел Японии Кисида Фумио провел переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Юном Бён Се. Это стало первой встречей глав внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи за приблизительно 11 месяцев с сентября прошлого года. Стороны сошлись во мнениях о необходимости продолжать двусторонний межправительственный диалог, в том числе и на уровне министров иностранных дел, однако при этом южнокорейская сторона вновь продемонстрировала твёрдость занимаемой позиции, в результате чего встреча не открыла новых перспектив улучшения двусторонних отношений.
10 августа состоялись переговоры Кисиды Фумио с министром иностранных дел Китая Ваном И. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходила в сентябре 2012 года, ещё до того, как Абэ Синдзо во второй раз занял пост премьер-министра. Министры обменялись мнениями о путях улучшения японско-китайских отношений, однако Китай вновь продемонстрировал упорное нежелание идти на уступки по вопросу островов Сэнкаку, а также по поводу интерпретации ряда исторических событий.