69-я годовщина атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также окончания войны, начало буровых работ для исследования морского дна у побережья Хэноко на Окинаве, сход оползней на жилые кварталы города Хиросима и другие события августа 2014 года в Японии.

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Рукопожатие президента авиакомпании JAL Уэки Ёсихару (слева) и президента Мицубиси Кокуки Эгава Хидэо (справа) возле модели самолёта MRJ по случаю решения JAL приобрести самолёты MRJ вслед за ANA (фотография предоставлена Jiji Press)

На заводе компании Мицубиси дзюкогё (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) в Комакиминами (Тоёяма, преф. Айти) представителям прессы продемонстрировали центр наземных испытаний и опытный образец регионального реактивного пассажирского самолёта MRJ (Mitsubishi Regional Jet). Разработка самолёта ведётся в Японии впервые за 50 лет со времён создания YS-11. С 2008 года работу по созданию нового национального авиалайнера при поддержке правительства Японии ведёт дочернее предприятие компании Мицубиси дзюкогё — Мицубиси кокуки (Mitsubishi Aircraft Corporation). Испытания запланировано провести в течение полутора лет начиная с осени этого года. По окончании наземного этапа испытаний, в ходе которого будет проверена прочность и надёжность конструкции, весной следующего года начнутся лётные испытания, а поставить первый самолет заказчику — компании ANA — планируется в апреле 2017 года.

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Заместитель директора расположенного в городе Кобэ Центра комплексных биологических исследований развития НИИ естественных наук RIKEN Сасаи Ёсики покончил с собой в соседнем корпусе Центра передовых исследований. Сасаи был соавтором публикаций и руководителем Обокаты Харуко, которая возглавляла исследовательскую группу в RIKEN. Подтвердив ряд существенных нарушений в этих публикациях, специальная научная комиссия RIKEN отметила, что в большой степени ответственность за произошедшее несёт Сакаи.

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В Мемориальном парке Мира, расположенном в центральном районе города Хиросима, в день 69-й годовщины атомной бомбардировки состоялась церемония Дня памяти и мира. В мемориальной церемонии вместе с примерно 45 тысячами пострадавших от бомбардировки, а также родных и близких её жертв, приняли участие премьер-министр Японии Абэ Синдзо, представители 68 государств и Европейского Союза. От ядерных стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия на церемонии присутствовали посол США в Японии Кэролайн Кеннеди, а также представители Великобритании, Франции и России. Кэролайн Кеннеди впервые посетила Хиросиму с тех пор, как в ноябре прошлого года вступила в должность посла США в Японии. Мэр города Хиросима вновь выступил с призывом воплотить в жизнь идею свободного от ядерного оружия мира без войн, изложенную в хиросимской Декларации мира.

В столице Таиланда Бангкоке в многоквартирном жилом доме местная полиция обнаружила и взяла под защиту 9 младенцев в возрасте от одного месяца до двух лет, личность которых не была подтверждена никакими документами. Назвавшийся отцом младенцев 24-летний японский предприниматель сообщил, что все дети рождены суррогатными матерями. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что этот японец имеет отношение к 16 случаям суррогатного материнства. Полиция продолжает опрашивать мужчину, выясняя обстоятельства в связи с возможным нарушением законов о защите детей.

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В столице Мьянмы городе Нейпьидо состоялась встреча министров иностранных дел форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также стран-партнёров ассоциации. 9 августа министр иностранных дел Японии Кисида Фумио провел переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Юном Бён Се. Это стало первой встречей глав внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи за приблизительно 11 месяцев с сентября прошлого года. Стороны сошлись во мнениях о необходимости продолжать двусторонний межправительственный диалог, в том числе и на уровне министров иностранных дел, однако при этом южнокорейская сторона вновь продемонстрировала твёрдость занимаемой позиции, в результате чего встреча не открыла новых перспектив улучшения двусторонних отношений.

10 августа состоялись переговоры Кисиды Фумио с министром иностранных дел Китая Ваном И. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходила в сентябре 2012 года, ещё до того, как Абэ Синдзо во второй раз занял пост премьер-министра. Министры обменялись мнениями о путях улучшения японско-китайских отношений, однако Китай вновь продемонстрировал упорное нежелание идти на уступки по вопросу островов Сэнкаку, а также по поводу интерпретации ряда исторических событий.