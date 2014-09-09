广岛和长崎迎来原子弹爆炸69周年和“终战纪念日”、冲绳边野古海底钻探调查启动、广岛的泥石流灾害……2014年8月日本要闻回顾。

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YS-11客机问世以来时隔50年，三菱重工小牧南工厂（爱知县丰山町）公开了正在开发中的国产小型喷气式客机“MRJ”的地上试验场和试验样机。“MRJ”的开发，是在日本政府的支援下，由三菱重工的子公司三菱航空机公司于2008年开始研发的。预定从今秋开始进行为期一年半的测试，包括检验机体强度、耐久性的地上试验以及明年春天的试飞，并预定于2017年4月交付全日空。

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位于神戸市的理化学研究所发生再生科学综合研究中心（CDB）副主任笹井芳树在该中心的尖端医疗中心研究大楼内上吊，自杀身亡。笹井是再生医疗研究领域的权威，STAP细胞论文的合著人之一，小保方晴子的导师。论文发表后学术不端行为暴露，理研的研究论文调查委员会认定研究中存在不当行为，并指出笹井负有重大责任。

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广岛迎来原子弹爆炸69周年纪念。在广岛市中区的和平纪念公园召开了和平纪念仪式，除了名45000幸存者及遇难者遗属外，安倍晋三首相和68个国家及欧盟的代表参加了仪式。美国驻日大使卡罗琳•肯尼迪等拥有核武器的《核不扩散条约》加盟国美、英、法、俄的代表也列席了大会。肯尼迪大使此次是去年11月就任驻日大使后第一次访问广岛。广岛市长松井一实在和平宣言中再次呼吁实现一个无核的和平世界。

在泰国首都曼谷的一幢公寓，泰警方发现了9个一个月到两岁不等的婴幼儿。据称他们均为代孕母亲所生，父亲是一位富有的24岁日本商人。此后查明，这个男子通过代孕已有了16个孩子。泰国警方认为这或有违反儿童保护法的可能，要求此男子接受调查。

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第47届东盟外长会议及其他系列会议在缅甸首都内比都举行。9日，外务大臣岸田文雄与韩国外相尹炳世会谈，这是继2013年9月以来时隔11个月首次举行会谈。双方一致同意继续保持包括外长级对话在内的政府间接触，但韩方强硬姿态依旧，在改善两国关系方面没有取得进展。此外，岸田文雄外相在10日还会晤了中国外长王毅。日中外长会谈是自2012年9月以来、也是第二次安倍内阁成立以来的第一次。双方在改善日中关系问题上交换了意见，但中国依然坚持在领土及历史认识问题上绝不让步的一贯姿态。