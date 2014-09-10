Des glissements de terrain causés par des pluies torrentielles tuent 72 personnes à Hiroshima et le Japon commémore les anniversaires du largage des bombes atomiques et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les évènements importants d’août 2014.

Dimanche 3

Japan Airlines a également décidé de commender le MRJ. Le président de JAL, Ueki Yoshiharu (à gauche) avec Hideo Egawa, président de Mitsubishi Aircraft Corporation. Jiji Press

Mitsubishi Heavy Industries dévoile un nouveau centre d’essais et le prototype du Mitsubishi Régional Jet dans son usine de Komaki Minami à Toyoyama, dans la préfecture d’Aichi. Le MRJ sera le premier avion de ligne construit au Japon depuis le YS-11 il y a 50 ans. Le premier appareil doit être livré à la All Nippon Airways (ANA) en avril 2017.

Mardi 5

Sasai Yoshiki, directeur adjoint du Centre en biologie du développement du Riken à Kobe, se suicide sur son lieu de travail. Sasai était l’un des co-auteurs de deux articles sur les cellules STAP publiés dans la revue scientifique Nature, retirés par la suite pour cause de fraude, et il était également le mentor de leur auteur, Obokata Haruko. Lorsque le comité d’enquête sur les articles de recherche du Riken a confirmé la fraude en avril, il a jugé qu’une grande partie de la faute incombait à M. Sasai.

Mercredi 6

La cérémonie pour la paix a lieu dans le parc du mémorial de la paix à Hiroshima pour commémorer le 69e anniversaire du largage sur la ville de la première bombe atomique au monde. Environ 45 000 survivants et leurs familles y assistent, ainsi que le premier ministre Abe Shinzô et les représentants de 68 pays et de l’Union Européenne. Durant la cérémonie commémorative du 9 août à Nagasaki, le maire Taue Tomihisa a exprimé ses inquiétudes concernant la nouvelle interprétation de la Constitution par le gouvernement Abe, qui permettrait au Japon de recourir à l’autodéfense collective. L’ambassadrice américaine Caroline Kennedy a assisté aux deux cérémonies, effectuant sa première visite à Hiroshima depuis sa prise de fonctions en novembre 2013.

La police découvre 9 enfants âgés d’un mois à deux ans dans un appartement de Bangkok. Leur père est Shigeta Mitsutoki, un homme d’affaires japonais de 24 ans ; des mères porteuses ont donné naissance à tous les enfants. Une enquête plus poussée révèle que M. Shigeta a en tout 16 enfants issus de mères porteuses. Les autorités thaïlandaises enquêtent sur une possible violation de la loi sur la protection de l’enfance.

Samedi 9 - dimanche 10

Le ministre des Affaires étrangères japonais, Kishida Fumio, rencontre ses homologues de Corée du Sud et de Chine en marge du forum de l’ASEAN à Naypidaw au Myanmar. Le 9 août, il s’entretient avec le Sud-Coréen Yun-Byung-se, pour la première fois depuis septembre 2013, puis, le lendemain, avec le Chinois Wangi Yi, pour la première fois depuis septembre 2012, trois mois avant l’arrivée de M. Abe au pouvoir. Dans un cas comme dans l’autre, aucune avancée à noter sur des questions de longue date telles que la perception de l’histoire et les différends territoriaux.