廣島和長崎迎來原子彈爆炸69週年和「終戰紀念日」、沖繩邊野古海底鑽探調查啟動、廣島的土石流災害……2014年8月日本要聞回顧。

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YS－11客機問世以來時隔50年，三菱重工小牧南工廠（愛知縣豐山町）公開了正在開發中的國產小型噴射型客機「MRJ」（Mitsubishi Regional Jet，三菱支線噴射型客機）的地上試驗場和試驗樣機。「MRJ」的開發，是在日本政府的支援下，由三菱重工的子公司三菱航空機公司於2008年開始研發的。預定從今秋開始進行為期一年半的測試，包括檢驗機體強度、耐久性的地上試驗以及明年春天的試飛，並預定於2017年4月交付全日空。

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位於神戸市的理化學研究所發生與再生科學綜合研究中心（CDB）副主任笹井芳樹在該中心的尖端醫療中心研究大樓內上吊，自殺身亡。笹井是再生醫療研究領域的權威，STAP細胞論文的合著人之一，小保方晴子的導師。論文發表後不正行為暴露，理研的研究論文調查委員會認定研究中存在不當行為，並指出笹井負有重大責任。

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廣島迎來原子彈爆炸69週年紀念。在廣島市中區的和平紀念公園召開了和平紀念儀式，除了名45,000倖存者及遇難者遺屬外，安倍晉三首相和68個國家及歐盟的代表參加了儀式。美國駐日大使卡羅琳・甘迺迪等擁有核武器的《核不擴散條約》加盟國美、英、法、俄的代表也列席了大會。甘迺迪大使此次是去年11月就任駐日大使後第一次訪問廣島。廣島市長松井一實在和平宣言中再次呼籲實現一個無核的和平世界。

在泰國首都曼谷的一幢公寓，泰警方發現了9個1個月到2歲不等的嬰幼兒。據稱他們均為代孕母親所生，父親是一位富有的24歲日本商人。此後查明，這個男子通過代孕已有了16個孩子。泰國警方認為這或有違反兒童保護法的可能，要求此男子接受調查。

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第47屆東協外長會議及其他系列會議在緬甸首都奈比多舉行。9日，外務大臣岸田文雄與韓國外相尹炳世會談，這是繼2013年9月以來時隔11個月首次舉行會談。雙方一致同意繼續保持包括外長級對話在內的政府間接觸，但韓方強硬姿態依舊，在改善兩國關係方面沒有取得進展。此外，岸田文雄外相在10日還會晤了中國外長王毅。日中外長會談是自2012年9月以來、也是第二次安倍內閣成立以來的第一次。雙方在改善日中關係問題上交換了意見，但中國依然堅持在領土及歷史認識問題上絕不讓步的一貫姿態。