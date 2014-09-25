الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة تودي بحياة ٧٢ شخصا في مدينة هيروشيما واليابان تقوم بإحياء ذكرى إسقاط القنابل الذرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، هذه هي أهم القصص الإخبارية اليابانية في شهر أغسطس/آب ٢٠١٤.

٣ أغسطس/آب

الخطوط الجوية اليابانية أيضاً طلبت طائرات ميتسوبيشي ريجونال جيت. هنا السيد أويكي يوشيهارو رئيس الخطوط الجوية اليابانية (يسار) يصافح رئيس شركة ميتسوبيشي للطائرات السيد إجاوا هيديؤ(يمين). الصورة من جيجي برس

شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تكشف النقاب عن منشأة اختبار جديدة والنموذج الأوّلي لطائرة ميتسوبيشي ريجونال جيت في مصنعها كوماكي مينامي الواقع بمدينة تويوياما، محافظة أيتشي. وبذلك ستصبح ميتسوبيشي ريجونال جيت أول طائرة ركاب تصنع محليا في اليابان منذ أن صنعت الطائرة YS_١١ قبل خمسين عاماً تقريباً. ومن المقرر أن يتم تسليم الطراز الأول إلى خطوط أول نيبون الجوية المعروفة اختصارا باسم ANA في أبريل/ نيسان عام ٢٠١٧.

٥ أغسطس/آب

انتحار ساساي يوشيكي نائب مدير معهد ريكين لعلم الأحياء التنموي في كوبي في معمل المبنى البحثي الخاص به. وقد كان ساساي مؤلفاً مشاركاً في ورقتين بحثيتين بخصوص خلايا ستاب STAP نشرت في دورية نيتشر العلمية البريطانية ثم تراجع لاحقا بسبب حادثة سوء السلوك العلمي، فضلا عن كونه المشرف على هاروكو أبوكاتا قائدة الفريق العلمي. وعندما قامت اللجنة المشكلة من قبل معهد ريكين بالتحقيق في الأوراق البحثية خلصت إلى وجود تلاعب بالبيانات الخاصة بالبحث وكذلك تزوير في المعلومات في أبريل/نيسان الماضي. كما خلصت اللجنة أن ساساي يتحمل ”مسؤولية كبيرة“.

٦ أغسطس/آب

إقامة حفل هيروشيما التذكاري للسلام في متنزه السلام التذكاري لإحياء الذكرى الـ ٦٩ منذ أن أسقطت أول قنبلة ذرية في العالم على المدينة. وقد حضر الاحتفالية الرمزية لتأبين الضحايا ما يقرب من ٤٥ ألف من الناجين وأقارب الضحايا، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء آبي وممثلين عن ٦٨ دولة والاتحاد الأوروبي. وفي حفل ناغاساكي التذكاري للسلام في الذي أقيم في ٩ أغسطس/آب أبدى المحافظ تاوي توميهيسا قلقه بشأن إعادة تفسير حكومة آبي للدستور بما يسمح لليابان ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. وقد حضرت السيدة كارولين كينيدي سفيرة الولايات لدى اليابان كلا الاحتفالين، وأصبحت أول زيارة لها لمدينة هيروشيما منذ أن تولت منصبها كسفير للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣.

الشرطة التايلاندية تكتشف تسعة أطفال تتراوح أعمارهم ما يبدو بين شهر واحد وسنتين في شقة سكنية بالعاصمة بانكوك. والدهم هو شيجياتا ميتسوتوكي Shigeta Mitsutoki، رجل أعمال ياباني يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، وقد ولد جميع الأطفال لأمهات بديلات. كما أن المزيد من التحقيق كشف أن شيجياتا لديه ما إجماله ١٦ طفلاً من الأمهات البديلات الشرطة التايلاندية تسعى لاكتشاف ما إذا كان هناك أي انتهاك لقوانين حماية الطفل من خلال مواصلة عمليات التحقيق.

٩ـ١٠ أغسطس/آب

وزير الخارجية الياباني كيشيدا يجتمع مع وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والصيني في منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا الإقليمي في نايبيداو، ميانمار. ويعد لقائه يوم ٩ أغسطس/آب مع يون بيونغ سي وزير خارجية من كوريا الجنوبية هو الأول بين وزيري خارجية البلدين منذ سبتمبر ٢٠١٣. وفي الوقت نفسه اجتماعه يوم ١٠ أغسطس/آب مع وانغ يي وزير الخارجية الصيني هو الأول بين وزيري خارجية البلدين منذ سبتمبر ٢٠١٢، قبل تولي حكومة آبي الحالية مقاليد الحكم في اليابان منصبه. وفي كلتا الحالتين، الأسئلة التي طال أمدها مثل قضية التاريخ وقضايا الأراضي الإقليمية هي عقبة أمام الاتفاق بين اليابان وجارتيها.

١٣ أغسطس/آب

موتو أكيرا نائب المدير العام لمكتب الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية يستدعي سيرجي زيوسكي، القائم بأعمال السفير الروسي إلى اليابان بعد بداية التدريبات العسكرية الروسية في ١٢ أغسطس/آب في جزر الكوريل، بما في ذلك الأراضي الشمالية المتنازع عليها بين الدولتين، ويؤكد أن الجزر الأربعة هي جزء من اليابان.

١٥ أغسطس/آب

جيجي برس

آبي يقول في الاحتفالية الخاصة بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية التي حضرها الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو إن اليابان ”ستبذل كل جهد ممكن للمساهمة في السلام الدائم والأبدي في العالم“. ولكن كما هو الحال في حفل العام الماضي الذي عقد في الذكرى السنوية لانتهاء الحرب، لم يذكر أي شيء عن دور اليابان المعتدي في الصراع.

وزير الشؤون الداخلية شيندو يوشيتاكا، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة فورويا كيجي، وزير الإصلاح الإداري إينادا تومومي قاموا بزيارة ضريح ياسوكوني المثير للجدل. وقد قام رئيس الوزراء آبي بإرسال ممثل شخصي عنه للعام الثاني على التوالي بدلا من زيارته الخاصة ليقوم بوضع إكليل من الزهور على المقبرة الوطنية تشيدوريغافوتشي. وقد كان رد الفعل الصيني والكوري تجاه زيارة الوزراء لضريح ياسوكوني خافتاً وهادئاً مقارنة بالعام الماضي.

١٦ أغسطس/آب

السفارة اليابانية في سوريا تتلقى تقريراً بأن مواطناً يابانياً محتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال البلاد. وقد تم التعرف على الرجل فيما بعد بأنه السيد يوكاوا هارونا، رئيس شركة للأمن أنشأت حديثا، وقد وصل إلى سوريا في يوليو/تموز ٢٠١٤.

١٨ أغسطس/آب

وزارة الدفاع اليابانية تبدأ عمليات مسح متأنية قبالة سواحل مدينة ناغو في أوكيناوا كجزء من جهودها لنقل قوات مشاة البحرية الأمريكية من قاعدة فوتينما الجوية الموجودة في جينوان إلى هينوكو في ناغو. ويعد هذا المسح الأول من نوعه منذ تم اقتراح تلك الخطوة عام ١٩٩٦. تخطط وزارة الدفاع لاستكمال الدراسات في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠١٤ وبدء عمليات الردم قبل أبريل/نيسان عام ٢٠١٥.

٢٠ أغسطس/آب

الانهيارات الأرضية القاتلة الناجمة عن الأمطار الغزيرة تدفن العديد من المنازل تحتها في منطقتي أسامينامي وأساكيتا التابعتين لمدينة هيروشيما مما أسفر عن مصرع ٧٢ شخصا و٢ في عداد المفقودين. ما مجموعه ٢١٧.٥ مليمتر من الأمطار هطلت على منطقة أساكيتا في ثلاث ساعات فقط، وهي أكبر كمية من الأمطار تهطل على المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وقد صدرت إرشادات بالإجلاء إلى أكثر من ١٥٠ ألف نسمة. ودعت تلك الكارثة إلى مزيد من المناقشات حول الحاجة إلى مزيد من الفعالية تجاه المناطق المحددة كمناطق خطر.

الشرطة تقوم بعمليات البحث عن ناجين في منطقة أسامينامي

اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصينية تجد أن ١٢ شركة من مصنعي من قطع غيار السيارات اليابانية مذنبة لتحديدها الأسعار وتفرض غرامات على ١٠ منهم بلغ مجموعها حوالي ٢٠ بليون ين ياباني. وقد فرض على سوميتومو للصناعات الكهربائية وشركة يازاكي أكبر جزء من الغرامات.

منظمة السياحة الوطنية اليابانية تعلن أن ١.٢٧ مليون زائر أجنبي زاروا اليابان في شهر يوليو/تموز، بزيادة قدرها ٢٦.٦٪ مقارنة بشهر يوليو/ تموز عام ٢٠١٣، وهو رقم قياسي جديد في شهر واحد. وقد زار أكثر من ٧.٥ مليون سائح أجنبي اليابان عام ٢٠١٤ حتى الآن، وهو أيضاً رقم قياسي من شهر يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز. قد ساعد كل من انخفاض سعر صرف الين، زيادة الرحلات الدولية إلى مطار هانيدا، ويعتقد أن تخفيف شروط الحصول على تأشيرة لبعض مواطني دول جنوب شرق آسيا قد لعب دوراً في تلك الزيادة.

٢٢ أغسطس/آب

روسيا تمنع مواطنين يابانيين مختارين من دخول البلاد كرد فعل انتقامي على العقوبات التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا. وفي اليوم نفسه، أوقفت السلطات الروسية السفينة شونان مارو لصيد الحيتان في المياه الروسية ببحر أوخوتسك، وتقوم باستجواب القبطان وأفراد الطاقم. ومع استمرار العلاقات بين اليابان وروسيا في التدهور منذ بداية الأزمة الأوكرانية، فإن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اليابان في الخريف تبدو غير مؤكدة بشكل كبير.

٢٤ أغسطس/آب

اليابان تخسر في المباراة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة ٢٠١٤ التي استضافتها اليابان بنتيجة ٣-٠ أمام البرازيل لتحتل المركز الثاني.

٢٥ أغسطس/آب

فريق أوساكا توين يهزم فريق ميئي بنتيجة ٤ـ٣ في منافسات البيسبول الصيفية للمدارس الثانوية على مستوى اليابان، وهي البطولة الصيفية الرابعة لمدرسة أوساكا توين بعد غياب عامين عن التتويج، والخامسة بشكل عام.

الحكومة تعلن أنها ستفرج عن تقارير العمل التي رفعها يوشيدا ماساو للجنة تحقيقية، حيث كان يشغل منصب المدير المسؤول عن محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية خلال كارثة ٢٠١١. وقالت الحكومة إنها عدلت عن قرارها السابق بعدم الافراج عن تلك التقارير وفقاً لرغبة السيد يوشيدا الذي توفى في يوليو/تموز عام ٢٠١٣، بعد أن تسربت بعض أجزاء منها لوسائل الإعلام.

٢٧ أغسطس/آب

معهد ريكين يعلن في تقرير مؤقت أنه لم يتمكن حتى الآن من إعادة تخليق خلايا ”ستاب“ STAP باستخدام الطرق الموضحة في البحث الذي تم نشره في دورية نيتشر العلمية في يناير/كانون الثاني. ستستمر جهود المعهد حتى نهاية مارس/أذار ٢٠١٥، في حين ستقوم هاروكو أوبوكاتا قائدة الفريق بإجراء دراسات منفصلة حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام ٢٠١٤.

وزير شئون مجلس الوزراء سوغا يؤكد أن رئيس الوزراء آبي بعث برسالة دعم إلى حفل أبريل/نيسان في ضريح كوياسان أوكونين في واكاياما لتكريم أولئك اليابانيين المدانين بارتكاب جرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية. سوغا يقول إنه تم إرسال رسالة بصفة خاصة.

٣٠ أغسطس/آب

رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يبدأ زيارة لليابان تستغرق خمسة أيام. يذكر أن مودي وآبي يتمتعان بعلاقة شخصية وثيقة، ومن المتوقع أن يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين خلال تلك الزيارة.

(الترجمة من اللغة الإنكليزية)