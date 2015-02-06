El primer ministro Abe Shinzō visita Oriente Medio, se cumple el 20 aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, y el grupo extremista del Estado Islámico asesina a dos rehenes japoneses. Estas han sido las principales historias del mes de enero de 2015.

2–3

La Universidad Aoyama Gakuin gana la carrera de relevos Hakone Ekiden en su edición número 91, completando las 10 etapas y los 217,1 kilómetros del recorrido en 10 horas, 49 minutos y 27 segundos, superando por primera vez en la historia de esta competición la barrera de las 10 horas y 50 minutos. La Universidad de Komazawa termina segunda y la Universidad Tōyō, la campeona de 2014, termina tercera.

5

En el primer día de la bolsa en 2015, el índice Nikkei cae un 0,2 % hasta los 17.408,71 puntos antes de caer un 3 % más el 6 de enero en su mayor desplome desde marzo de 2014.

Toyota anuncia que compartirá más de 5.000 patentes relacionadas con la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno. Esta decisión excepcional pretende fomentar el desarrollo y la adopción temprana de vehículos de pilas de combustible.

11

Yamaguchi Yoshinori es elegido como gobernador de la prefectura de Saga, venciendo a Hiwatashi Keisuke, el candidato respaldado por el Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō. En una rueda de prensa ofrecida el 14 de enero, Yamaguchi asegura que “volverá al punto de partida” para reconsiderar el plan de despliegue de los aviones Osprey de las Fuerzas de Autodefensa en el aeropuerto de Saga.

14

El Gobierno aprueba un presupuesto récord de 96 billones de yenes para el año fiscal 2015, proyectando los beneficios empresariales y recortando nuevos préstamos hasta menos de 40 billones de yenes. Se espera que los programas de bienestar social crezcan un 3,3 % hasta los 31,5 billones, mientras que el presupuesto para la defensa del país crece un 2 % hasta un récord de 4,98 billones de yenes.

15

Ono Masatsugu gana la edición número 152 del premio Akutagawa por Kunen mae no inori (Una oración de hace nueve años), mientras que Nishi Kanako recibe el premio Naoki, también en su edición 152, por Saraba! (¡Adiós!).

16–21

El primer ministro Abe Shinzō visita Egipto, Jordania, Israel y Palestina, y se reúne con sus líderes durante su gira por Oriente Medio. En un discurso del 17 de enero en el Cairo, promete una ayuda a la región de 2.500 millones de dólares, incluyendo 200 millones en ayuda no militar destinada a medidas como la asistencia a los refugiados en los países que combaten al Estado Islámico.

17

En el 20 aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji se mantiene un minuto de silencio a las 5:46 am, la hora a la que ocurrió el desastre. El terremoto de magnitud 7,3 que ocurrió en 1995 acabó con la vida de 6.434 personas en la prefectura de Hyōgo, con el mayor número de víctimas en la ciudad de Kōbe.

Personas en duelo encienden velas en una ceremonia en Kōbe el 17 de enero de 2015 en el 20 aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji. (© Jiji)

18

Okada Katsuya es elegido como líder del Partido Democrático de Japón, venciendo a Hosono Gōshi en la segunda vuelta. El exministro de Asuntos Exteriores Okada mantiene a Edano Yukio como secretario general del PDJ y nombra a Hosono como jefe de política, a Takaki Yoshiaki como jefe del comité de asuntos de la Dieta, a Genba Kōichirō como jefe del comité de la campaña electoral, y a Nagatsuma Akira y Renhō como presidentes en funciones.

20

El grupo extremista del Estado Islámico publica un vídeo con dos rehenes japoneses, y exige a Japón un rescate de 200 millones de dólares en 72 horas por su vida. Tanto Yukawa Haruna, un administrador de una empresa de seguridad, como el periodista freelance Gotō Kenji fueron capturados en Siria en el año 2014. Es la primera vez que este grupo amenaza con asesinar a ciudadanos japoneses. El primer ministro Abe, que está de gira por la región, asegura en una rueda de prensa en Jerusalén que se trata de “un acto de terrorismo deleznable”. El 24 de enero un nuevo vídeo incluye una fotografía en la que aparece el cuerpo de Yukawa decapitado.

La Oficina Nacional del Turismo de Japón anuncia que unos 13,4 millones de visitantes extranjeros llegaron a Japón en 2014, un aumento del 29,4 % respecto a los más de 10 millones que llegaron en 2013. El grueso de los turistas extranjeros llegaron de Taiwán con 2,83 millones (un 28 % más), seguidos de Corea del Sur con 2,76 millones (un 12,2 % más) y China con 2,41 millones (un 83,3 % más).

21

Toyota anuncia que las ventas mundiales de su grupo en 2014, incluyendo las marcas Daihatsu y Hino, alcanzaron los 10,23 millones de unidades, un incremento anual del 3 %. Esto coloca al gigante japonés un poco por delante del grupo Volkswagen, que registró ventas por 10,14 millones, y es su tercer año consecutivo como líder mundial de la industria automovilística. Es la primera vez en la historia que las ventas de Toyota superan las 10 millones de unidades.

Onitsuka Miyabi gana la medalla de oro en la competición de slopestyle femenino de snowboard en el Campeonato Mundial de Esquí y Snowboard de Estilo Libre de la Federación Internacional de Esquí en Kreichsberg, Austria. Con 16 años y 3 meses, es la campeona de snowboard más joven en la historia de la competición.

23

El yokozuna mongol Hakuhō gana su decimotercer combate consecutivo en el Campeonato de Año Nuevo venciendo así su 33.º torneo, y colocándose por encima de Taihō (1940–2013), la leyenda del sumō que ostentaba el récord de campeonatos hasta entonces. El 25 de enero Hakuhō venció a Kakuryū, completando el Campeonato de Año Nuevo con un récord de imbatibilidad perfecto.

Hakuhō recibe el trofeo del Campeonato de Año Nuevo después de vencer su torneo número 33 el 25 de enero de 2015. (© Jiji)

La selección nacional de fútbol de Japón es derrotada en los cuartos de final de la Copa Asiática en Australia por el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, perdiendo por 5-4 en la tanda de penaltis después de que Shibasaki Gaku igualase el marcador para terminar el partido 1-1. Como resultado, el campeón de la Copa Asiática en 2011, Japón, no llega a la semifinal por primera vez desde 1996.

24

Aparece un nuevo vídeo sobre el rehén Gotō Kenji, supuestamente elaborado por el Estado Islámico. En el vídeo se asegura que Yukawa Haruna ha sido ejecutado y se retira la exigencia de un rescate, pidiendo en cambio la liberación de Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, una rea condenada a muerte en Jordania, que debe ser liberada a cambio de Gotō.

Una multitud se reúne en el centro de Tokio para pedir la liberación del rehén japonés Gotō Kenji el 28 de enero de 2015. (© Jiji)

28

La tercera aerolínea de Japón, Skymark Airlines, pide protección tras declararse en quiebra en el tribunal del distrito de Tokio con 71.000 millones en pasivos. Esta noticia llega después de que Airbus cancelara en julio de 2014 un contrato para proveer a Skymark de seis aviones A380 cuando era imposible que realizasen los pagos. Con el apoyo de la compañía privada de fondo de inversión Integral, la aerolínea trata de reestructurarse y continuar operando.

31

Aparece un nuevo vídeo de un grupo que asegura ser el Estado Islámico en el que se muestra la ejecución de Gotō Kenji. El Gobierno japonés declara que el vídeo parece ser auténtico.