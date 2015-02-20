رئيس الوزراء شينزو آبي يزور منطقة الشرق الأوسط، إحياء الذكرى العشرين لزلزال هانشين أواجي الكبير، وتنظيم داعش الإرهابي يقتل الرهينتين اليابانيين. لمحة عن أهم القصص الإخبارية لشهر يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥.

٢ـ٣ يناير/ كانون الأول

جامعة أوياما غاكوين تفوز بالدورة الحادية والتسعين لسباق ماراثون التتابع هاكوني إكيدين، بإنهاء العشر مراحل والمكونة من ٢١٧.١ كم في عشر ساعات و٤٩ دقيقة و٢٧ ثانية، لتكسر بذلك حاجز الـ ١٠ ساعات و٥٠ دقيقة للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وقد أنهت جامعة كومازاوا البطولة في المركز الثاني، كما حلت جامعة تويو حاملة لقب عام ٢٠١٤ في المركز الثالث.

٥ يناير/ كانون الأول

انخفاض مؤشر نيكي بنسبة ٠.٢٪ ليصل إلى ١٧.٤٠٨.٧١ في اليوم الأول من التداول في عام ٢٠١٥ قبل أن يهوي لأكثر من ٣٪ في ٦ يناير/ كانون الثاني في أكبر هبوط له منذ مارس/ آذار ٢٠١٤.

تويوتا تعلن أنها سوف تشارك أكثر من ٥٠٠٠ براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجين. ويهدف هذا القرار الاستثنائي لدفع عجلة التطور والاعتماد المبكر على المركبات التي تعمل بخلايا الوقود.

١١ يناير/ كانون الأول

انتخاب ياماغوتشي يوشينوري محافظاً لمحافظة ساغا، وهزيمة هيواتاشي كيسوكي، الذي كان يحظى بدعم الحزب الليبرالي وحزب كوميتو. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم ١٤ يناير/ كانون الثاني صرح ياماغوتشي بأنه سوف ”يعود إلى مربع واحد“ لإعادة النظر في خطة لنشر قوات الدفاع الذاتي طائرات أوسبري في مطار ساغا.

١٤ يناير/ كانون الأول

مجلس الوزراء الياباني يوافق على ميزانية قياسية تبلغ ٩٦ تريليون ين للعام المالي عام ٢٠١٥، وتتوقع زيادة أرباح الشركات وخفض الاقتراض الجديد لأقل من ٤٠ تريليون ين. ومن المتوقع أن ينمو برنامج الرعاية الاجتماعية بنسبة ٣.٣٪ إلى ليصل إلى ٣١.٥ تريليون ين، في حين أن نفقات الدفاع سوف ترتفع ٢٪ لتصل إلى مستوى قياسي وهو ٤.٩٨ تريليون ين.

١٥ يناير/ كانون الأول

ماساتسوغو أونو يفوز بجائزة أكوتاغاوا الأدبية رقم ١٥٢ عن ”صلاة قبل تسع سنوات“، في حين حصلت كاناكو نيشي على جائزة نائوكي ١٥٢ عن ”وداعا!“.

١٦ـ٢١ يناير/ كانون الأول

رئيس الوزراء شينزو آبي يزور مصر، الأردن، إسرائيل، وفلسطين ويلتقي عددا من قادتهم خلال جولة في الشرق الأوسط. وقد تعهد آبي في خطاب ١٧ يناير/ كانون الثاني بالقاهرة بتقديم مساعدات بقيمة ٢.٥ مليار دولار من أجل دعم المنطقة، بما في ذلك ٢٠٠ مليون دولار مساعدات غير عسكرية للدول التي تقاتل تنظيم داعش لتدابير مثل تقديم المساعدة للاجئين.

١٧ يناير/ كانون الأول

في الذكرى العشرين لزلزال هانشين أواجي الكبير يقوم المشيعون بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا عند الساعة ٥:٤٦ صباحاً، وهو الوقت الذي وقعت فيه تلك الكارثة. وقد قتل الزلزال الذي وقع عام ١٩٩٥ والذي بلغت قوته ٧.٣ درجات على مقياس ريختر ٦٤٣٤ شخصاً في محافظة هيوغو، حيث كان معظم الضحايا من مدينة كوبي.

المشيعون يضيئون الشموع في ١٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥ أثناء مراسم عقدت في كوبي بمناسبة الذكرى العشرين لزلزال هانشين أواجي الكبير. جيجي برس.

١٨ يناير/ كانون الأول

انتخاب أوكادا كاتسويا كزعيم للحزب الديمقراطي بعد هزيمته هوسونو غوشي في تصويت جولة الاعادة. وزير الخارجية الأسبق، أوكادا احتفظ بالسيد إدانو يوكيو في منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي، كما قام بتعيين هوسونو كمنسق للسياسات، والسيد تاكاكي يوشيأكي كرئيس للجنة الشؤون البرلمانية، وغينبا كويتشيرو رئيساً للجنة الحملة الانتخابية، وناغاتسوما أكيرا و رينهو في منصب القائم بأعمال الرئيس.

٢٠ يناير/ كانون الأول

تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش يصدر شريط فيديو للرهينتين اليابانيين ويطالب بفدية قدرها ٢٠٠ مليون دولار في غضون ٧٢ ساعة حتى يقوم بإطلاق صراحهم. وقد كان كل من يوكاوا هارونا، وهو مغامر كان يسعى لإنشاء شركة أمنية، والصحفي المستقل غوتو كينجي اعتقلا في سوريا خلال عام ٢٠١٤. وهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها داعش بقتل مواطنين يابانيين. وقد صرح رئيس الوزراء آبي الذي كان يقوم بجولة في المنطقة في مؤتمر صحفي في القدس أنه ”عمل إرهابي شنيع“. وفي ٢٤ يناير/ كانون الثاني صدر مقطع فيديو جديد يتضمن صورة تظهر فيما يبدو جسد يوكاوا وقد تم نحره على يد داعش.

منظمة السياحة الوطنية اليابانية تعلن أن ١٣.٤ مليون سائح أجنبي قد زاروا اليابان خلال عام ٢٠١٤، أي بزيادة قدرها ٢٩.٤٪ من ١٠ مليون سائح في عام ٢٠١٣. وجاء أكبر عدد من الزوار من تايوان في ٢.٨٣ مليون (بزيادة٢٨.٠٪)، تليها كوريا الجنوبية ٢.٧٦ مليون (بزيادة ١٢.٢٪) والصين بعدد ٢.٤١ مليون (بزيادة ٨٣.٣٪(

٢١ يناير/ كانون الأول

تويوتا تعلن أن مبيعات مجموعتها في جميع أنحاء العالم لعام ٢٠١٤، بما في ذلك العلامات التجارية دايهاتسو وهينو وصلت إلى ١٠.٢٣ مليون وحدة بزيادة سنوية ٣٪. وقد وضع هذا العملاق الياباني في المقدمة متفوقا على مجموعة فولكس واجن الألمانية، والتي سجلت مبيعات ١٠.١٤ مليون وحدة، لتبقى الرائدة في مجال تصنيع السيارات في العالم للعام الثالث على التوالي. وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها مبيعات تويوتا حاجز ١٠ مليون وحدة.

أونيتسوكا مييابي تفوز بالميدالية الذهبية في التزلج على الجليد (سنوبورد) في ”بطولة العالم للإتحاد الدولي للتزلج للتزحلق الحر والتزلج على الجليد ٢٠١٥“ التي أقيمت بمدينة كريتشبرغ بالنمسا. وتعد أونيتسوكا التي تبلغ من العمر ١٦ عاما و٣ أشهر أصغر لاعبة تفوز ببطوبة العالم.

٢٣ يناير/ كانون الأول

بطل السومو المنغولي هاكوهو يفوز باللقب الـ ١٣ على التوالي في بطولة العام الجديد ليحقق بذلك لقبه الـ ٣٣، ليتفوق بذلك على أسطورة السومو الراحل تايهو (١٩٤٠ـ ٢٠١٣) ليحلق منفردا بتسجيل هذا الرقم القياسي الجديد. في ٢٥ يناير/ كانون الثاني هزم المصارع كاكوريو ليحقق لقب بطولة العام الجديد دون هزيمة.

هاكوهو يستلم كأس بطولة العام الجديد والتي توجها باللقب الـ ٣٣ في تاريخه في ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥. جيجي برس.

هزيمة فريق كرة القدم الياباني في الدور ربع النهائي من كأس آسيا في أستراليا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث خسر ٥ ـ ٤ بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ونتيجة لذلك، فشلت اليابان بطلة نسخة ٢٠١١ من الوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٦.

٢٤ يناير/ كانون الأول

بث مقطع فيديو جديد للرهينة الياباني غوتو كينجي من قبل داعش. يزعم الفيديو أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في يوكاوا هارونا ويخفض الفدية، حيث طالب بالإفراج عن ساجدة الريشاوي التي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في الأردن في مقابل غوتو.

تجمع في وسط طوكيو للدعوة للإفراج عن الرهينة الياباني غوتو كينجي في ٢٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥. جيجي برس.

٢٨ يناير/ كانون الأول

شركة سكاي مارك للطيران والتي تعد ثالث أكبر شركات الطيران اليابانية تقدم طلب للحماية من الإفلاس في محكمة طوكيو الجزئية بمبلغ ٧١ مليار ين من الالتزامات. ويأتي ذلك بعد أن ألغت شركة صناعة الطائرات الأوربية إيرباص في يوليو/ تموز ٢٠١٤ عقد لتوريد ست طائرات من طراز A380 لسكاي مارك بسبب عدم قدرتها على سداد المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة. وعن طريق دعم من شركة خاصة للاستثمارات المالية سيتم إعادة هيكلة الشركة.

٣١ يناير/ كانون الأول

فيديو لداعش يظهر نحر غوتو كينجي. والحكومة اليابانية تقول إن الفيديو يبدو حقيقياً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٤ فبراير/ شباط ٢٠١٥.)