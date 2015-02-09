Визит премьер-министра Абэ в ряд стран Ближнего Востока, 20-летняя годовщина Великого землетрясения Хансин-Авадзи, убийство двух заложников-японцев группировкой ИГ и другие новости января 2015 года.

2-3

В 91-й университетской марафонской эстафете Хаконэ экидэн (проводится по маршруту Токио-Хаконэ-Токио), состоявшейся с участием спортсменов-студентов 20 вузов, а также Федерации студентов района Канто, общую победу впервые одержали атлеты из университета Аояма Гакуин, который участвует в соревнованиях в 20-й раз. Победители завершили эстафету из 10 этапов общей протяжённостью 217 километров 100 метров с результатом 10 часов 49 минут и 27 секунд, впервые за всю историю этих состязаний преодолев барьер 10 часов 50 минут. Второй пришла команда Университета Комадзава, а победитель прошлогодних соревнований, команда Университета Тоё, заняла третье место.

5

Начали работу в новом году большинство государственных учреждений и частных предприятий Японии. На Токийской фондовой бирже состоялись первые торги года. В этот день в ходе торгов попеременно преобладали заявки на покупку и продажу акций, в один из моментов ключевой индекс Nikkei 225 снизился более чем на 200 пунктов. Индекс завершил день на отметке 17 408,71 йены, что на 42,06 йены ниже итогового показателя последних торгов прошлого года.

Автомобилестроительная компания Toyota объявила о том, что предоставит право безвозмездно пользоваться принадлежащими компании 5 680 патентами, связанными с технологиями автомобилей на топливных элементах. Решение принято с целью способствовать скорейшему распространению автомобилей на топливных элементах, а также стимулировать их разработку другими фирмами.

14

Правительство приняло решение о проекте бюджета на 2015 финансовый год, который начинается с 1-го апреля. Согласно проекту, совокупная величина общего счёта госбюджета Японии, самая большая за всю историю, составит 96 трлн 324 млрд йен. Ожидается улучшение прибыльности предприятий. Новых государственных облигаций предполагается выпустить на сумму 40 трлн йен. В расходной части предполагается увеличить финансирование нужд социального обеспечения до 31 трлн 500 млрд йен, что на 3,3% выше соответствующего показателя предыдущего финансового года. Расходы на оборону планируется увеличить на 2%, доведя их до рекордной за всю историю суммы в 4 трлн 980 млрд йен.

На выборах губернатора префектуры Сага впервые избран на этот пост Ямагути Ёсинори, одержавший победу над Хиватаси Кэйсукэ, кандидатом, которого выдвинула правящая коалиция — Либерально-демократическая партия и партия Комэй. После оглашения результатов Ямагути заявил, что намерен «начать с чистого листа» рассмотрение вопроса о планах дислокации в аэропорту Сага конвертопланов Osprey Сухопутных сил самообороны Японии, тем самым недвусмысленно продемонстрировав, что не намерен следовать политике своего предшественника.

15

В расположенном в токийском районе Цукидзи традиционном японском ресторане «Синкираку» состоялось заседание жюри, на котором были выбраны лауреаты 152-й Премии имени Акутагавы Рюносукэ и Премии имени Наоки Сандзюго, присуждаемых Обществом популяризации японской литературы. Престижной Премии Акутагавы за произведение «Молитва девятилетней давности» (Кунэн маэ но инори, опубликована в 9-м номере журнала «Гундзо») удостоен Оно Масацугу, а премии Наоки, присуждаемой авторам массовой литературы — Ниси Канако за произведение «Прощай!» (Сараба!, издательство Сёгакукан).

16-21

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо в ходе своего ближневосточного турне нанёс визиты в Египет, Иорданию, Израиль, а также в Палестинскую национальную автономию, где встретился с их лидерами. 17 января Абэ выступил в Каире с речью, посвящённой вопросам ближневосточной политики, пообещав, что Япония предоставит ближневосточному региону дополнительную поддержку на общую сумму 2,5 миллиарда долларов (приблизительно 294 млрд йен), в том числе безвозмездную помощь суммой 200 млн долларов на нужды беженцев и перемещённых лиц.

17

Исполнилось 20 лет со времени Большого землетрясения Хансин-Авадзи В пострадавших районах в 5.46 утра (время, когда стихия нанесла первый удар) люди почтили память погибших минутой молчания. Эпицентр Большого землетрясения Хансин-Авадзи 17 января 1995 года находился в северной части острова Авадзи. Магнитуда землетрясения достигала 7,3, а максимальная сила толчков – семи баллов. Погибли 6 434 человека.

Фото: люди зажигают бамбуковые фонарики в память жертв Великого землетрясения Хансин-Авадзи, 17 января 2015 г., парк Хигасиюэнти, город Кобэ, район Тюо (предоставлено Jiji Press)

18

По результатам голосования на выборах лидера Демократической партии Японии победу над бывшим генеральным секретарём ДПЯ Хосоно Госи одержал Окада Кацуя. 22 января на заседании депутатов обеих палат парламента от ДПЯ был утверждён новый состав партийного руководства. Окада Кацуя стал генеральным секретарём ДПЯ, сменив на этом посту Эдано Юкио, председателем политсовета назначен Хосоно Госи, а заместителями генерального секретаря — бывший министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Нагацума Акира и бывшая министр по вопросам административной реформы Рэнхо.

20

Опубликована видеозапись, в которой предположительно группировка исламских экстремистов, именующая себя «Исламское государство» (далее ИГ), угрожает убить двух захваченных в заложники японцев, управляющего компании Юкаву Харуну и независимого журналиста Гото Кэндзи, в случае, если ей в течение 72 часов не будет выплачен выкуп в размере 200 млн долларов США (приблизительно 23 млрд 600 млн йен). С угрозой убить граждан Японии группировка ИГ выступила впервые.

Японская национальная организация по туризму сообщила, что число иностранных гостей, посетивших Японию за 2014 год, достигло 13 413 600 человек. Рост показателя относительно 2013 года, когда Японию впервые посетило более 10 миллионов иностранцев, составил 29,4%. Наибольшее число зарубежных гостей с Тайваня — 2 829 000 человек (рост на 28,0%), на втором месте Южная Корея, 2 755 000 человек (рост на 12,2%), на третьем — Китай, 2 409 000 (рост на 83,3%). В качестве факторов, обусловивших такой рост, названы дальнейшее ослабление позиций японской национальной валюты, смягчение визовых требований для граждан ряда стран Юго-Восточной Азии, расширение номенклатуры товаров в рамках режима беспошлинной торговли, а также существенное увеличение числа международных авиарейсов в аэропорту Ханэда.

21

Автомобилестроительная компания Toyota опубликовала результаты продаж автомобилей в 2014 году (включая входящие в её группу компании Daihatsu Motor и Hino Motors). По всему миру было продано 10 млн 230 тыс. единиц автотранспорта, что на 3% больше аналогичного показателя предыдущего года. Опередив немецкую группу предприятий Volkswagen, реализовавшую 10 млн 140 тыс. автомобилей, Toyota стала мировым лидером третий год подряд. Впервые за всю историю существования, начиная с 1937 года, Toyota преодолела 10-миллионный рубеж.

23

На новогоднем чемпионате сумо, проходившем в токийском Зале национальных единоборств Рёгоку, обладатель высшего ранга ёкодзуна Хакухо, выиграв 13 поединков подряд, завоевал свой 33-й чемпионский титул, превзойдя бывшего рекордсмена по числу выигранных турниров Тайхо и став абсолютным рекордсменом. А 25 января победой над ёкодзуной Какурю Хакухо установил новый рекорд беспроигрышной серии поединков.

Фото: одержавший 33-ю победу на чемпионате беспроигрышной серией поединков ёкодзуна Хакухо (слева) получает кубок от председателя Ассоциации сумо Японии (в прошлом ёкодзуны) Китаноуми, 25 января 2015 г., Токио, Зал национальных единоборств Рёгоку (предоставлено Jiji Press)

В турнире на Кубок Азии по футболу в Австралии в четвертьфинальном матче победительница прошлогоднего турнира сборная Японии (54-е место в мировом рейтинге ФИФА) проиграла команде Объединённых Арабских Эмиратов (80-е место в рейтинге). Впервые за пять чемпионатов, начиная с 1996 года, японской сборной не удалось войти в четвёрку сильнейших. В первом тайме команда ОАЭ открыла счёт. Во второй половине матча после того, как Сибасаки Гаку сравнял счёт, игра шла на равных, однако по результатам серии пенальти японская команда уступила 4:5.

24

В сети Интернет опубликована новая видеозапись с изображением Гото Кэндзи, авторы которой, предположительно группировка ИГ, заявили, что захваченный ранее в заложники Юкава Харуна убит. При этом они отказались от выдвинутого ранее требования уплаты выкупа, потребовав вместо него в качестве условия освобождения Гото Кэндзи освободить из тюрьмы в Иордании приговорённую к смертной казни заключённую.

Фото: собравшиеся перед официальной резиденцией премьер-министра Японии люди призывают освободить Гото Кэндзи, поздний вечер 28 января 2015 г. (предоставлено Jiji Press)

28

Третья на рынке внутренних пассажирских авиаперевозок Японии авиакомпания Skymark Airlines, неоднократно сообщавшая об убытках по результатам своей деятельности, обратилась в Токийский окружной суд за защитой от кредиторов в связи с банкротством, признав невозможность восстановить финансовое положение компании собственными силами. Совокупная величина долговых обязательств Skymark Airlines превысила 71 млрд йен. Компания продолжает выполнять авиарейсы. Руководство намеревается провести реструктуризацию и восстановить финансовое здоровье фирмы при поддержке одного из японских инвестиционных фондов.

31 января (по местному времени, 1 февраля по японскому времени)

Около 10 часов вечера по сирийскому времени (в 5 часов утра 1 февраля по японскому времени) в сети Интернет предположительно группировкой ИГ была опубликована видеозапись убийства человека, который предположительно является захваченным ранее в заложники японцем Гото Кэндзи. Представители правительства Японии считают, что человек на видеозаписи «с большой долей вероятности» является Гото Кэндзи.