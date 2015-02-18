La visite d’Abe Shinzô au Moyen-Orient, la commémoration des 20 ans du grand tremblement de terre de Kobe, la prise en otage et l’exécution de deux Japonais par l’EI. Retour sur les évènements marquants du mois de janvier 2015.

e anniversaire du grand tremblement de terre de Kobe, le 17 janvier 2015. (Jiji press) Des personnes déposant des bougies en mémoire des victimes lors du 20anniversaire du grand tremblement de terre de Kobe, le 17 janvier 2015. (Jiji press)

Vendredi 2 – Samedi 3

L’Université Aoyama Gakuin remporte le 91e relais ekiden de Hakone, course à pied en équipe aller-retour entre Tokyo et Hakone, auquel avaient pris part 20 universités et une association d’étudiants. L’équipe Aoyama Gakuin a fini le parcours divisé en dix tronçons sur un total de 217,1 km en 10 heures 49 minutes et 27 secondes, un nouveau record sous la barre des 10 heures et 50 minutes pour cette course. L’Université Komazawa arrive à la deuxième place, suivie par l’Université Tôyô, champion de l’édition 2014.

Lundi 5

Reprise du travail après les vacances du Nouvel An pour les fonctionnaires et la plupart des sociétés. La Bourse de Tokyo a également rouvert ses portes, et ce, dans un flot de transactions d’achats et de ventes provoquant momentanément une chute de plus de 200 yens de l’indice Nikkei qui a fini à 17 408,71, soit 42,06 points de moins qu’à la clôture du 30 décembre 2014.

Toyota annonce qu’elle va partager plus de 5 000 brevets en relation avec la technologie de la pile combustible à l’hydrogène. Cette décision exceptionnelle a pour but de favoriser le développement de cette technologie automobile non polluante.

Samedi 11

Yamaguchi Yoshinori est élu gouverneur de la préfecture de Saga et évince Hiwatashi Keisuke, le candidat soutenu par le Parti libéral démocrate et le Kômeitô. Dans une conférence de presse tenue le 14 janvier, le nouveau gouverneur promet de « repartir de zéro » en ce qui concerne le projet de déploiement des appareils de transport hybride Osprey des Forces d’autodéfense dans l’aéroport de Saga.

Mercredi 14

Le gouvernement approuve un budget record de 96 000 milliards de yens pour l’année fiscale 2015, basé sur la prévision d’une augmentation des bénéfices des entreprises, alors que le montant des nouveaux emprunts nationaux est maintenu sous la barre des 40 000 milliards de yens. Les dépenses sociales augmentent de 3,3% pour atteindre le chiffre de 31 500 milliards et le budget de la Défense franchit un nouveau record avec 4 980 milliards de yens.

Jeudi 15

Prix littéraires : Ono Masatsugu remporte le 152e prix Akutagawa pour son œuvre « Kunen mae no inori » (Une prière d’il y a neuf ans), tandis que Nishi Kanako reçoit le prix Naoki dont c’était également la 152e édition, avec « Saraba » (Adieu)

Vendredi 16

Le Premier ministre Abe Shinzô se rend en Égypte, en Jordanie, en Israël et en Palestine pour rencontrer les dirigeants de ces pays lors d’une visite au Moyen-Orient. Dans un discours prononcé le 17 janvier au Caire, il promet à la région une aide de 2,5 milliards de dollars dont 200 millions dédiés à l’assistance des refugiés chassés par les djihadistes de l’État Islamique.

Samedi 17

En mémoire du grand tremblement de terre de Kobe il y a 20 ans, une minute de silence est observée à 5 h 46 du matin, l’heure à laquelle le séisme s’est produit. D’une magnitude de 7,3, ce tremblement de terre a coûté la vie à 6 434 personnes dans la préfecture de Hyôgo, la ville de Kôbe étant la plus touchée.