安倍首相歷訪中東、阪神大地震20年、「伊斯蘭國」綁架殺害2名日本人質等……，請看2015年1月日本要聞回顧。

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在由20所大學和關東學生聯合隊參加的大學生驛站接力賽——第91屆「東京箱根間往復大學驛傳競走」上，青山學院大學奪得綜合冠軍。這是該校第20次參賽並首次奪冠，創下了往返共10個區間217.1km的10小時49分27秒的綜合記錄，在該比賽歷史上首次突破10小時50分大關。第二名是駒澤大學，去年的冠軍東洋大學名列第三。

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政府機關和大多數公司開始了新一年的工作。日本東京證券交易所也舉行了新年開市典禮——「大發會」。在第一天的交易中，日經平均股價一時下跌200餘日圓，最終以17,408.71日圓收盤，終值比去年年底低42.06日圓。

豐田汽車宣布，將無償開放本公司持有的5,680件燃料電池車專利，這一前所未有的決定，旨在促進相關行業公司的研發，以期燃料電池車的早日普及。

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內閣會議審議通過了2015年的政府預算。一般項目總額達96.3420兆日圓，為有史以來最高。預計企業業績的改善將帶來稅收增加，所以2015年度的新一期國債發行低於40兆日圓。年度支出方面，社會保障費用比上一年度增加3.3％，約為31.5兆日圓。國防預算費比上一年度增加2%，約達4.98兆日圓，為歷史最高。

在佐賀縣知事選舉中，前總務省官員山口祥義擊敗了自民和公明兩黨推舉的前武雄市市長樋渡啟祐首次當選。就是否在佐賀空港部署自衛隊的MV-22 Osprey魚鷹式傾斜旋翼機計劃，他說「將重新考慮」，表明了不繼承前任知事決定的態度。

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由日本文學振興會主辦的第152屆芥川獎、直木獎在東京揭曉。小野正嗣（44歲）憑《九年前的祈禱》（刊登於《群像》9月號）獲芥川獎，而直木獎則頒給了西加奈子（37歲）的《再見！》（小學館）。

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安倍晉三首相出訪中東埃及、約旦、以色列和巴勒斯坦四國，並與各國首腦舉行了會談。17日他在埃及開羅發表的中東政策演說中表示，將對該地區實施相當於25億美元的援助，其中包括2億美元的無償資金援助，作為「伊斯蘭國」對策，用於支援難民和避難民眾。

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阪神大地震20週年。人們在地震發生的同一時刻5時46分，為大地震遇難者致哀。1995年1月17日，以淡路島北部為震央的一場芮氏7.3級地震襲擊了神戶和大阪地區，導致了6,434人遇難身亡。

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民主黨代理黨首岡田克也在黨首選舉的最終投票中，擊敗前幹事長（秘書長）細野豪志，當選新黨首。22日召開了眾參兩院議員全體會議，成立了以枝野幸男為幹事長（留任）、細野豪志為政策調查會長、前厚生勞動大臣長妻昭元和前行政改革大臣蓮舫為代理黨首的新一屆領導團隊。

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極端組織「伊斯蘭國」（IS）發布視訊，要求日本在72小時內支付2億美元贖金，否則將殺死2名日本人質——公司經營者湯川遙菜和自由記者後藤健二。這是「伊斯蘭國」首次發出殺害日本人的警告。

日本政府觀光局公布，2014年訪日外國遊客為1,341.36萬人（推算），創歷史新高。與首次突破1,000萬人大關的2013年相比，增加了29.4％。從國家、地區來看，臺灣最多，為282.9萬人（增加28.0％），其次是韓國，為275.5萬人（增加12.2％），第三是中國，為240.9萬人（增加83.3％）。這主要歸功於以下幾個因素，即日圓不斷貶值、政府對東南亞國家放寬旅遊簽證條件限制、消費稅免稅商品範圍擴大以及羽田機場的國際航班大幅增加等。

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豐田汽車公布，集團公司（含旗下的大發工業、日野汽車）2014年在全世界的汽車銷量為1,023萬輛，比上一年增加3％，超過了銷量1,014萬輛的德國福斯汽車（Volkswagen）集團，連續3年保持了世界領先地位。年銷量突破1,000萬輛，是公司自1937年成立以來的第一次。

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在東京的兩國國技館舉行的本年度大相撲的首場大賽「初場所」進入第13日天，橫綱白鵬連勝13場，榮獲第33次冠軍，並打破了原橫綱大鵬保持的奪冠記錄，成為歷代榮獲冠軍最多的選手。在25日最後一個比賽日「千秋樂」中，他又戰勝了同為橫綱級的選手鶴龍，以全勝不敗的戰績奪得冠軍。

在澳洲舉行的亞洲盃足球賽四分之一決賽中，上屆冠軍日本隊（FIFA排名第54位）在經過加時賽和點球大戰後，敗在UAE（阿拉伯聯合大公國）隊（同排名第80位）腳下。日本隊未能進入4強，是自1996年以來的第一次。比賽上半時UAE隊先聲奪人，而日本隊的柴崎則在後半時攻入一球，將比分追平，但最後在點球戰中日本隊以4比5敗北。

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極端組織「伊斯蘭國」（IS）發布了被劫持人質後藤健二的新視訊。視訊聲稱「已殺死了湯川遙菜」，並收回了贖金要求，取而代之以要求約旦政府釋放在押死刑犯蕾莎薇（Sajidaal-Rishawi），作為交換後藤的條件。

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陷入經營困境的國內第三大航空公司「SKYMARK航空」（日本最早的LCC［廉價航空公司］——譯註）決定放棄自主重建，向東京地方法院提出了破產申請並被受理。其負債總額超過710億日圓。現有航線仍繼續維持運行。該公司今後將接受國內投資基金的資金、經營援助，致力於重建工作。

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極端組織「伊斯蘭國」（IS）於敘利亞時間31日晚10時（日本時間2月1日清晨5時）左右，在網際網路上發布了殺害日本人質後藤健二的視訊。日本政府有關人士表示，該視訊中的人物為後藤本人的「可信度很高」。