安倍首相历访中东、阪神大地震20年、“伊斯兰国”绑架杀害2名日本人质等……，请看2015年1月日本要闻回顾。

2-3

在由20所大学和关东学生联合队参加的大学生驿站接力赛——第91届“东京箱根间往复大学驿传竞走”上，青山学院大学夺得综合冠军。这是该校第20次参赛并首次夺冠，创下了往返共10个区间217.1公里的10小时49分27秒的综合记录，在该比赛历史上首次突破10小时50分大关。第二名是驹泽大学，去年的冠军东洋大学名列第三。

5

政府机关和大多数公司开始了新一年的工作。日本东京证券交易所也举行了新年开市典礼——“大发会”。在第一天的交易中，日经平均股价一时下跌200余日元，最终以17408.71日元收盘，终值比去年年底低42.06日元。

丰田汽车宣布，将无偿开放本公司持有的5680件燃料电池车专利，这一前所未有的决定，旨在促进相关行业公司的研发，以期燃料电池车的早日普及。

14

内阁会议审议通过了2015年的政府预算。一般项目总额达96.3420万亿日元，为有史以来最高。预计企业业绩的改善将带来税收增加，所以2015年度的新一期国债发行低于40万亿日元。年度支出方面，社会保障费用比上一年度增加3.3％，约为31.5万亿日元。国防预算费比上一年度增加2%，约达4.98万亿日元，为历史最高。

在佐贺县知事选举中，前总务省官员山口祥义击败了自民和公明两党推举的前武雄市市长樋渡启祐首次当选。就是否在佐贺空港部署自卫队的鱼鹰运输机计划，他说“将重新考虑”，表明了不继承前任知事决定的态度。

15

由日本文学振兴会主办的第152届芥川奖、直木奖在东京揭晓。小野正嗣（44岁）凭《九年前的祈祷》（刊登于《群像》9月号）获芥川奖，而直木奖则颁给了西加奈子（37岁）的《再见！》（小学馆）。

16-21

安倍晋三首相出访中东埃及、约旦、以色列和巴勒斯坦四国，并与各国首脑举行了会谈。17日他在埃及开罗发表的中东政策演说中表示，将对该地区实施相当于25亿美元的援助，其中包括2亿美元的无偿资金援助，作为“伊斯兰国”对策，用于支援难民和避难民众。

17

阪神大地震20周年。人们在地震发生的同一时刻5时46分，为大地震遇难者致哀。1995年1月17日，以淡路岛北部为震中的一场里氏7.3级地震袭击了神户和大阪地区，导致了6434人遇难身亡。

点亮竹灯笼以示哀悼之情 2015年1月17日于神戸市中央区东游园地公园（时事通讯社）

18

民主党代理党首冈田克也在党首选举的最终投票中，击败前干事长细野豪志，当选新党首。22日召开了众参两院议员全体会议，成立了以枝野幸男为干事长（留任）、细野豪志为政策调查会长、前厚生劳动大臣长妻昭元和前行政改革大臣莲舫为代理党首的新一届领导班子。

20

极端组织“伊斯兰国”（IS）发布视频，要求日本在72小时内支付2亿美元赎金，否则将杀死2名日本人质——公司经营者汤川遥菜和自由记者后藤健二。这是“伊斯兰国”首次发出杀害日本人的警告。

日本政府观光局公布，2014年访日外国游客为1341.36万人（推算），创历史新高。与首次突破1000万人大关的2013年相比，增加了29.4％。从国家、地区来看，台湾最多，为282.9万人（增加28.0％），其次是韩国，为275.5万人（增加12.2％），第三是中国，为240.9万人（增加83.3％）。这主要归功于以下几个因素，即日元不断贬值、政府对东南亚国家放宽旅游签证条件限制、消费税免税商品范围扩大以及羽田机场的国际航班大幅增加等。

21

丰田汽车公布，集团公司（含旗下的大发工业、日野汽车）2014年在全世界的汽车销量为1023万辆，比上一年增加3％，超过了销量1014万辆的德国大众汽车（VW）集团，连续三年保持了世界领先地位。年销量突破1000万辆，是公司自1937年成立以来的第一次。

23

在东京的两国国技馆举行的本年度大相扑的首场大赛“初场所”进入第13日天，横纲白鹏连胜13场，荣获第33次冠军，并打破了原横纲大鹏保持的夺冠记录，成为历代荣获冠军最多的选手。在25日最后一个比赛日“千秋乐”中，他又战胜了同为横纲级的选手鹤龙，以全胜不败的战绩夺得冠军。

在澳大利亚举行的亚洲杯足球赛四分之一决赛中，上届冠军日本队（国际足联排名第54位）在经过加时赛和点球大战后，败在阿联酋队（同排名第80位）脚下。日本队未能进入4强，是自1996年以来的第一次。比赛上半时阿联酋队先声夺人，而日本队的柴崎则在后半时攻入一球，将比分追平，但最后在点球战中日本队以4比5败北。

24

极端组织“伊斯兰国”（IS）发布了被劫持人质后藤健二的新视频。视频声称“已杀死了汤川遥菜”，并收回了赎金要求，取而代之以要求约旦政府释放在押死囚赛义达·里沙维，作为交换后藤的条件。

28

陷入经营困境的国内第三大航空公司“天马航空”（SKYMARK，日本最早的廉价航空公司——译注）决定放弃自主重建，向东京地方法院提出了破产申请并被受理。其负债总额超过710亿日元。现有航线仍继续维持运行。该公司今后将接受国内投资基金的资金、经营援助，致力于重建工作。

31 （当地时间）

极端组织“伊斯兰国”（IS）于叙利亚时间31日晚10时（日本时间2月1日清晨5时）左右，在互联网上发布了杀害日本人质后藤健二的视频。日本政府有关人士表示，该视频中的人物为后藤本人的“可信度很高”。