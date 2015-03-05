El primer ministro Abe Shinzō hace una declaración tras la ejecución de Gotō Kenji a manos del Estado Islámico, Javier Aguirre es despedido como entrenador de la selección masculina de fútbol de Japón, y Nishikawa Kōya dimite de su puesto como ministro de Agricultura. Repasamos los acontecimientos más destacados en Japón en febrero de 2015.

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El primer ministro Abe Shinzō responde a la publicación de un vídeo en el que se muestra la ejecución del periodista freelance Gotō Kenji a manos del grupo autodenominado Estado Islámico (el 31 de enero), afirmando que “nunca perdonaré a estos terroristas. Trabajaré junto a la comunidad internacional para detenerlos como responsables de este acto deplorable”. El Gobierno japonés planea continuar suministrando ayuda humanitaria y no militar para apoyar a los países que combaten al Estado Islámico.

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La Federación Japonesa de Fútbol despide al entrenador de la selección nacional masculina, Javier Aguirre, después de que un juzgado en España aceptase el caso en el que se le llama a declarar en relación a un supuesto amaño de partidos en la Liga BBVA, la división superior de la liga de fútbol en España. Aguirre, que fue contratado como seleccionador en agosto de 2014, niega estar involucrado.

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La Corte Suprema confirma el fallo del tribunal superior por el que se anulan dos sentencias de muerte por asalto y asesinato dictadas en juicios en los que participaron jueces no especializados en la materia. Es la primera vez que una condena de pena de muerte ha sido revocada tras un juicio con jueces no letrados.

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El Festival de la Nieve de Sapporo tiene lugar en tres espacios en el centro de la capital de Hokkaidō. Entre los temas de las 207 esculturas de hielo y nieve que se muestran, destacan Star Wars, el santuario de Kasuga Taisha de Nara, el tenista Nishikori Kei, y la serie Yōkai Watch. Más de dos millones de visitantes acuden al festival.

La escultura de nieve inspirada en Star Wars en el Festival de la Nieve de Sapporo, en Hokkaidō, el 5 de febrero de 2015. (© Jiji)

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La botella de salsa de soja diseñada por Ekuan Kenji. (© Jiji)

El diseñador industrial Ekuan Kenji, creador de la icónica botella de salsa de soja de Kikkoman y del tren bala Komachi entre Tokio y Akita, fallece a la edad de 85 años.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el primer ministro de Tailandia Prayut Chan-o-cha en Tokio. Ambos acuerdan en la financiación japonesa para la mejora de infraestructuras en Tailandia, incluyendo el desarrollo de una vía férrea de alta velocidad.

El Ministerio de Finanzas anuncia que el superávit de la balanza de pagos de Japón ha caído un 18,8 % hasta los 2,6 billones de yenes, su nivel más bajo desde que la nación comenzase a utilizar el método actual para calcular este dato en 1985.

El lobby agrícola JA-Zenchū aprueba un plan de reforma del Gobierno que le despoja de poderes para auditar y guiar a las cooperativas locales en la primera reforma básica de las cooperativas agrícolas en los últimos 60 años. JA-Zenchū perderá el estatus legal privilegiado del que disfruta ahora y se convertirá en un organismo general a partir de marzo de 2019.

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El Gobierno aprueba la Carta de Cooperación para el Desarrollo, después de revisar sus políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo para hacer posible la financiación a fuerzas militares en el extranjero mientras que no sea con un objetivo bélico.

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La municipalidad de la ciudad de Shibuya, en Tokio, presenta un plan para introducir un certificado que reconozca las relaciones entre personas del mismo sexo como equivalentes al matrimonio. El borrador del estatuto, sin precedentes en Japón, será propuesto en la asamblea municipal en marzo, y de ser aprobado tendrá efecto a partir del 1 de abril. El documento propuesto no será legalmente vinculante. El 15 de marzo, el alcalde de Setagaya, en Tokio, Hosaka Nobuto, anuncia que está considerando tomar una medida similar.

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La economía japonesa sale de la recesión con un crecimiento del PIB anual del 2,2 % en los meses de octubre a diciembre de 2014. El crecimiento trimestral es del 0,6 %, tras dos trimestres seguidos de contracción después del aumento del impuesto al consumo en abril de 2014. Mientras que hay signos de mejoría en las exportaciones, la debilidad del consumo significa que los datos anunciados por la Oficina del Gabinete son peores de los esperados.

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La Corte Suprema remite a la deliberación plena de sus 15 miembros de la judicatura dos casos que cuestionan como inconstitucionales artículos relacionados con el matrimonio en el Código Civil. Uno de esos artículos prohíbe que marido y mujer tengan distinto apellido una vez casados. El otro prohíbe a las mujeres (pero no a los hombres) volver a casarse hasta que pasen seis meses después del divorcio.

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La prefectura de Shimane celebra su décima ceremonia anual del Día de Takeshima en Matsue. Asiste el secretario del parlamento de la Oficina del Gabinete Matsumoto Yōhei, como representante del Gobierno, que declara que “Takeshima es una parte privativa del territorio japonés bajo el derecho internacional. Estamos realizando todos los esfuerzos posibles para resolver este asunto de manera pacífica”. El 23 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur llama al funcionario de la embajada japonesa en Seúl Kanasugi Kenji para protestar por la asistencia de Matsumoto a la ceremonia.

Los participantes comienzan a correr en la Maratón de Tokio el 22 de febrero de 2015. (© Jiji)

Los etíopes Endeshaw Negesse y Berhane Dibaba son el hombre y la mujer finalistas más rápidos en la novena Maratón de Tokio con los siguientes tiempos: 2:06:00 y 2:23:15 respectivamente. El japonés más rápido es Imai Masato, que llega séptimo con un tiempo de 2:07:39.

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El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Nishikawa Kōya dimite a causa de un escándalo relacionado con la financiación política. Es reemplazado por Hayashi Yoshimasa, que regresa a este puesto cinco meses después de la reestructuración del Gabinete realizada en septiembre de 2014. Es la tercera dimisión de un ministro desde la reestructuración, después de la renuncia de la ministra de Economía, Comercio e Industria Obuchi Yūko y de la ministra de Justicia Matsushima Midori en octubre.

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Un panel consultivo se reúne por primera vez para debatir sobre la declaración que realizará el primer ministro Abe Shinzō en agosto en el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El panel, compuesto por 16 miembros, está presidido por el presidente de Japan Post Holdings Co., Ltd. Nishimuro Taizō, y enviará un informe al primer ministro, que decidirá finalmente sobre las expresiones que serán utilizadas en la declaración.