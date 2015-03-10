后藤健二遭极端组织“伊斯兰国”杀害、日本国家足球队主教练哈维尔·阿吉雷被免职、西川农林水产大臣辞职……，请看2015年2月日本要闻回顾。

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网上公开了一段疑似被极端组织“伊斯兰国”（IS）绑架的自由记者后藤健二遇害的视频。安倍晋三首相表示，绝不饶恕恐怖分子，日本将与国际社会保持合作，以使他们抵罪。作为日本政府今后的方针，是继续开展对中东地区的人道主义援助以及在非军事领域实施反IS的援助。

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日本足球协会宣布，鉴于哈维尔·阿吉雷涉嫌曾在西班牙甲级联赛中打假球而被西班牙检察当局告发，决定免去他的日本国家足球队主教练职务。阿吉雷是去年8月就任日本国足主帅的。对此嫌疑，阿吉雷一直主张自己是清白无辜的。

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在二起涉及抢劫谋杀事件的裁判中，高等法院将一审裁判员审判(*1)的死刑判决，减刑为无期徒刑。之后最高法院驳回了检方和辩护方双方的上诉。此次是撤销裁判员审判做出的死刑判决的第一个案例。

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“札幌冰雪节”在札幌市中央区的大通公园等三个会场举办，展出了207尊大小各异的冰雪雕塑，其中有世界遗产春日大社（奈良市）的中门、网球选手锦织圭、动画片《妖怪手表》中的角色等。冰雪节期间前来参观的游客人数为235万人，比去年减少了52000人。

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参与了龟甲万公司的餐桌用酱油瓶、秋田新干线“小町（Komachi）”号、雅马哈发动机的摩托车等设计工作的工业设计师荣久庵宪司去世，终年85岁。

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安倍晋三首相在首相官邸会见了泰国临时总理巴育·占奥差，就日本援建泰国国内高速铁路网等基础设施事宜达成一致。另外，两国还针对中国的海洋活动，强调了南海航行自由以及遵循国际法、不依靠武力威吓、和平解决国际纷争的重要性。

财务省发布的2014年国际收支状况（初值）显示，贸易、投资等海外交易的经常收支，顺差26266亿日元，较上年减少18.8%，为1985年以来有可比数值后的最低水平。

政府和自民党决定提出《农业协同组合法》修正案，旨在废除全国农业协同组合（农协）中央会（简称JA全中）对日本全国地方农协的审计及指导权。JA方面也表示接受这一决定。这是时隔约60年后首次对农协进行的根本性改革。迄今为止的JA全中，在农协法中被定位为一个特殊的组织，根据此次改革，它将在2019年3月底转型为一般社团法人。

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内阁会议敲定了新的《开发合作大纲》，此系政府时隔12年后首次改定政府开发援助（ODA）大纲。新大纲扩大了以往的援助范围，改变了一直以来只在与军队无关的民生领域开展援助的原则，允许对他国军队进行非军事目的支援。此外，为了确保日本的国家利益，新大纲除了提出要积极利用ODA，还准许对国民总收入(GNI)达到一定标准的所谓“ODA毕业国家”再次提供援助。

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东京涩谷区政府决定,将在3月的区议会上提出承认同性伴侣关系的条例方案。这项条例的目的是为了维护性取向少数群体的权益。如获得批准，将从4月1日开始实施。15日，东京世田谷区的保坂展人区长也表示将商讨同样的措施。

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内阁府公布了2014年10～12月的国内生产总值（GDP）的速报值。实际增长率为0.6%，换算成年率为2.2%，时隔三季度转为正增长，为去年4月消费税增税后的第一次。虽然出口有所好转，但个人消费没有多大改观，公布的数值低于民间预测值。

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日本邮政集团公布，它将以总额6200亿日元收购澳大利亚物流巨头拓领控股公司(TOLL)的全部股份，并计划在6月使其成为全资子公司。拓领方面也已宣布接受这一收购提案。日本邮政意在通过收购，壮大海外业务，谋求更大的发展空间。

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岛根县议会２００５年通过了将每年２月２２日定为“竹岛日”的条例，并从次年起在每年的２月２２日举行纪念活动，今年的第十届“竹岛日”活动在首府松江市举行。日本内阁府负责海洋政策和领土事务的政务官松本洋平以政府代表身份出席了活动，并发表讲话，称“在国际法上，竹岛是我国的固有领土，政府将竭尽全力和平解决领土问题”。韩国外交部东北亚局局长李相德23日召见日本驻韩国大使馆公使金衫宪治，对日本政府派遣政务官参加活动等进行了抗议。

第九届东京马拉松开赛，埃塞俄比亚运动员Endeshaw Negesse以2小时6分0秒的成绩获得男子组冠军，名次最高的日本男选手是今井正人（丰田汽车九州公司），他以2小时7分39秒获得第7名。此届参赛者约36000人，为确保安全，大赛首次安排了64名“陪跑警察”，沿途配置了多达万人的警备人员。

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农林水产大臣西川公也，因涉嫌自身的政治资金团体在其担任农林水产大臣期间接受政治献金而引咎辞职。安倍晋三首相决定任命前农林水产大臣林芳正接任。第二次安倍内阁时期，时任内阁经济产业大臣小渊优子、法务大臣松岛绿也因涉嫌政治资金问题相继辞职，西川公也是安倍政府内辞职的第三名阁僚。

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为商讨有关安倍晋三首相拟于今年夏季发表的“战后70周年谈话”，有识之士会议——“回顾20世纪构想21世纪世界秩序与日本作用的专家座谈会”（简称21世纪构想座谈会）召开了第一次会议。该专家会议由16名成员组成，日本邮政公司总裁西室泰三出任主席，预计今后将召开5次会议，并最晚在8月内提交一份总结报告。