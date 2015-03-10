後藤健二遭極端組織「伊斯蘭國」殺害、日本男足主教練阿吉雷被免職、西川農林水產大臣辭職……，請看2015年2月日本要聞回顧。

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網上公開了一段疑似被極端組織「伊斯蘭國」（IS）綁架的自由記者後藤健二遇害的視訊。安倍晉三首相表示，絕不饒恕恐怖分子，日本將與國際社會保持合作，以使他們抵罪。作為日本政府今後的方針，是繼續開展對中東地區的人道主義援助以及在非軍事領域實施反IS的援助。

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日本足球協會宣布，鑑於阿吉雷（Javier Aguirre）涉嫌曾在西班牙甲組聯賽中打假球而被西班牙檢察當局告發，決定免去他的日本國家足球代表隊主教練職務。阿吉雷是去年8月就任日本國足主帥的。對此嫌疑，阿吉雷一直主張自己是清白無辜的。

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在二起涉及搶劫謀殺事件的裁判中，高等法院將一審裁判員審判(*1)的死刑判決，減刑為無期徒刑。之後最高法院駁回了檢方和辯護方雙方的上訴。此次是撤銷裁判員審判做出的死刑判決的第一個案例。

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「札幌雪祭」在札幌市中央區的大通公園等3個會場舉辦，展出了207尊大小各異的冰雕雪像，其中有世界遺產春日大社（奈良市）的中門、網球選手錦織圭、卡通《妖怪手錶》中的角色等。雪祭節期間前來參觀的遊客人數為235萬人，比去年減少了52,000人。

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參與了龜甲萬公司的餐桌用醬油瓶、秋田新幹線「小町（Komachi）」號、YAMAHA發動機的機車等設計工作的工業設計師榮久庵憲司去世，享壽85歲。

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安倍晉三首相在首相官邸會見了泰國臨時總理詹歐查（Prayut Chan-o-cha），就日本援建泰國國內高速鐵路網等基礎設施事宜達成一致。另外，兩國還針對中國的海洋活動，強調了南海航行自由以及遵循國際法、不依靠武力威嚇、和平解決國際紛爭的重要性。

財務省發布的2014年國際收支狀況（初值）顯示，貿易、投資等海外交易的經常收支，順差26,266億日圓，較上年減少18.8%，為1985年以來有可比數值後的最低水準。

政府和自民黨決定提出《農業協同組合法》修正案，旨在廢除全國農業協同組合（農協）中央會（簡稱JA全中）對日本全國地方農協的審計及指導權。JA方面也表示接受這一決定。這是時隔約60年後首次對農協進行的根本性改革。迄今為止的JA全中，在農協法中被定位為一個特殊的組織，根據此次改革，它將在2019年3月底轉型為一般社團法人。

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內閣會議敲定了新的《開發合作大綱》，此為政府時隔12年後首次改定政府開發援助（ODA）大綱。新大綱擴大了以往的援助範圍，改變了長久以來只在與軍隊無關的民生領域開展援助的原則，允許對他國軍隊進行非軍事目的支援。此外，為了確保日本的國家利益，新大綱除了提出要積極利用ODA，還准許對國民總收入（GNI）達到一定標準的所謂「ODA畢業國家」再次提供援助。

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東京澀谷區政府決定,將在3月的區議會上提出承認同性伴侶關係的條例方案。這項條例的目的是為了維護性取向少數群體的權益。如獲得批准，將從4月1日開始實施。15日，東京世田谷區的保坂展人區長也表示將商討同樣的措施。

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內閣府公布了2014年10～12月的國內生產毛額（GDP）的速報值。實際成長率為0.6%，換算成年率為2.2%，時隔三季度轉為正成長，為去年4月消費稅增稅後的第一次。雖然出口有所好轉，但個人消費沒有多大改觀，公布的數值低於民間預測值。

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日本郵政集團公布，它將以總額6,200億日圓收購澳洲物流巨頭Toll控股公司的全部股份，並計劃在6月使其成為全資子公司。Toll方面也已宣布接受這一併購提案。日本郵政意在通過併購，壯大海外業務，謀求更大的發展空間。

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島根縣議會2005年通過了將每年2月22日定為「竹島日」的條例，並從次年起在每年的2月22日舉行紀念活動，今年的第10屆「竹島日」活動在首府松江市舉行。日本內閣府負責海洋政策和領土事務的政務官松本洋平以政府代表身分出席了活動，並發表講話，稱「在國際法上，竹島是我國的固有領土，政府將竭盡全力和平解決領土問題」。韓國外交部東北亞局局長李相德23日召見日本駐韓國大使館公使金杉憲治，對日本政府派遣政務官參加活動等進行了抗議。

第9屆東京馬拉松開賽，衣索比亞運動員Endeshaw Negesse以2小時6分0秒的成績獲得男子組冠軍，名次最高的日本男選手是今井正人（豐田汽車九州公司），他以2小時7分39秒獲得第7名。此屆參賽者約36,000人，為確保安全，大賽首次安排了64名「陪跑警察」，沿途配置了多達萬人的警備人員。

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農林水產大臣西川公也，因涉嫌自身的政治資金團體在其擔任農林水產大臣期間接受政治獻金而引咎辭職。安倍晉三首相決定任命前農林水產大臣林芳正接任。第二次安倍內閣時期，時任內閣經濟產業大臣小淵優子、法務大臣松島綠也因涉嫌政治資金問題相繼辭職，西川公也是安倍政府內辭職的第3名閣僚。

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為商討有關安倍晉三首相擬於今年夏季發表的「戰後70週年談話」，有識之士會議——「回顧20世紀構想21世紀世界秩序與日本作用的專家座談會」（簡稱21世紀構想座談會）召開了第一次會議。該專家會議由16名成員組成，日本郵政公司總裁西室泰三出任主席，預計今後將召開5次會議，並最晚在8月內提交一份總結報告。