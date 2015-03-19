L’exécution de Gotô Kenji par le groupe terroriste « État islamique », le licenciement de l’entraîneur de l’équipe nationale japonaise de football, la démission du ministre de l’agriculture. Retour sur les événements marquants du mois de février 2015.

Sculptures de glace inspirées du film Star Wars au festival de la neige de Sapporo, à Hokkaidô, le 5 février 2015. (Jiji press)

Dimanche 1 er

Le Premier ministre Abe Shinzô réagit à la diffusion d’une vidéo montrant l’exécution du journaliste indépendant Gotô Kenji par le groupe autoproclamé « Etat islamique » (31 janvier heure locale) : « Je ne pardonnerai jamais ces terroristes. Je travaillerai avec la communauté internationale afin que justice soit faite. » Le gouvernement japonais exprime également son intention de continuer à fournir une aide humanitaire et non militaire aux pays combattant l’organisation.

Mardi 3

La Fédération japonaise de football limoge Javier Aguirre, l’entraîneur de l’équipe nationale masculine, suite à son implication soupçonnée dans une affaire de match truqué dans la Liga espagnole en mai 2011. L’entraîneur mexicain, nommé en août 2014, nie les accusations.

Mercredi 4

La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui réduisait à une condamnation à perpétuité deux peines de mort prononcées en première instance dans deux affaires de cambriolage et meurtre perpétrés en 2009. C’est la première fois qu’une sentence capitale prononcée par un tribunal avec jurés (système en place depuis 2009) est renversée.

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Jeudi 5-mercredi 11

Le festival de la neige de Sapporo, qui attire plus de deux millions de visiteurs, est organisé sur trois sites du centre de la première ville de Hokkaidô. Parmi les 207 sculptures de glace, celles inspirées du film Star Wars, du sanctuaire Kasuga Taisha de Nara, du joueur de tennis Nishikori Kei et du dessin animé Yôkai Watch se sont particulièrement fait remarquer.

Dimanche 8

Bouteille de sauce soja conçue par Ekuan Kenji (Jiji press)

Le designer industriel Ekuan Kenji, créateur du flacon de forme conique de la sauce de soja Kikkoman et du shinkansen Komachi circulant entre Tokyo et Akita, disparaît à l’âge de 85 ans.

Lundi 9

Le Premier ministre japonais rencontre son homologue thaïlandais Prayuth Chan-ocha à Tokyo, où les deux hommes concluent un accord sur le financement japonais consacré à l’amélioration des infrastructures thaïlandaises, notamment au développement d’une voie ferrée à grande vitesse.

Le ministère des finances annonce que la balance des comptes courants enregistre en 2014, un excédent de 2 626,6 milliards de yens, soit une baisse de 18,8%, le record le plus bas depuis 1985, première année de référence.

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Mardi 10

Le gouvernement approuve la Charte de coopération pour le développement, révisant ainsi sa politique d’aide publique au développement afin de permettre le financement des armées étrangères engagées dans des activités non militaires.

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