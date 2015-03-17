Убийство Гото Кэндзи боевиками группировки ИГ, освобождение от должности главного тренера сборной Японии по футболу Агирре, отставка министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Нисикавы и другие события февраля 2015 года.

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В сети Интернет опубликована видеозапись убийства мужчины, предположительно японского независимого журналиста Гото Кэндзи, который был захвачен экстремистской группировкой, именующей себя «Исламское государство» (ИГ). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выступил с заявлением, в котором сказал: «Террористам нет прощения. Мы будем действовать вместе с международным сообществом, чтобы они понесли наказание». Правительство намерено продолжать оказывать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока, а также содействие невоенного характера в борьбе с группировкой ИГ.

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Японская футбольная ассоциация объявила об освобождении Хавьера Агирре от должности главного тренера сборной Японии по футболу. Этот шаг предпринят в одно время с решением прокуратуры Испании о возбуждении в отношении Агирре судебного преследования по подозрению в организации договорного матча команд испанской высшей лиги. Агирре занял пост главного тренера японской национальной сборной в августе 2014 года. Сам Агирре настаивает на своей невиновности.

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Стало известно, что Верховный суд Японии отклонил апелляции как обвинения, так и защиты по двум делам об ограблении и убийстве, в ходе рассмотрения которых суд первой инстанции с гражданским участием вынес смертные приговоры, которые впоследствии были заменены пожизненным заключением при рассмотрении в суде второй инстанции. Это первый случай отмены смертных приговоров, вынесенных на судебных процессах с участием общественных судей (призываются из обычных граждан, которые участвуют в рассмотрении дела вместе с профессиональными судьями) в Японии.

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В центральном районе Тюо города Саппоро в парке Одори и ещё на трёх площадках состоялся Снежный фестиваль. Среди представленных на фестивале в общей сложности 207 снежных и ледяных скульптур — большая композиция в форме внутренних ворот святилища Касуга-тайся (находится в городе Нара), которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, скульптура звезды японского тенниса Нисикори Кэя, а также персонажи телевизионного сериала-анимэ «Ёкай уотти». За время проведения мероприятия общее число посетителей составило 2 миллиона 350 тысяч человек, что на 52 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Фото: большая скульптурная композиция по мотивам кинофильмов серии «Звёздные войны» на Снежном фестивале Саппоро, 5 февраля 2015 г., Хоккайдо, г. Саппоро (фотография предоставлена Jiji Press)

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Фото: Настольная бутылочка для соевого соуса «Киккоман» (предоставлено Jiji Press)

В возрасте 85 лет скончался Экуан Кэндзи, мастер промышленного дизайна, приложивший руку к таким изделиям, как мотоциклы компании Yamaha Motor, суперэкспрессы синкансэн «Комати», создатель дизайна прославленной настольной бутылочки для соевого соуса компании «Киккоман».

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо в своей официальной резиденции провёл переговоры с премьер-министром временного правительства Таиланда Праютом Чан-Очей. Стороны договорились, что Япония будет оказывать Таиланду содействие в реализации проектов развития инфраструктуры, включая создание внутригосударственной сети скоростного железнодорожного сообщения. Кроме того, в связи с вызывающим опасения расширением морской активности Китая стороны подтвердили важность свободы навигации в Южно-Китайском море, а также приверженности решению споров мирным путём на основании норм международного права.

Согласно опубликованным Министерством финансов Японии данным о состоянии международного платёжного баланса страны за 2014 год, показатель баланса текущих платежей страны, учитывающий результаты как внешнеторговой, так и инвестиционной деятельности, продемонстрировал профицит величиной 2 трлн 626 млрд 600 млн йен. Величина профицита уменьшилась на 18.8 процента относительно предшествовавшего года и оказалась минимальной за весь период с 1985 года, за который имеются сопоставимые данные.

Правительство Японии и руководство правящей Либерально-демократической партии приняли решение о реформировании системы сельскохозяйственной кооперации, предусматривающем лишение Центральной ассоциации объединений сельскохозяйственных кооперативов аудиторских функций и прав руководства в отношении региональных сельскохозяйственных объединений. Центральная ассоциация выразила своё согласие с проведением реформы. Всеобъемлющее реформирование системы сельскохозяйственных кооперативов проводится впервые приблизительно за 60 лет. До сих пор Центральная ассоциация являлась структурой, статус и полномочия которой определялись Законом о сельскохозяйственной кооперации, теперь же в период до марта 2019 года эта структура будет преобразована в общественное юридическое лицо, действующее на общих основаниях.

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Правительство Японии впервые за 12 лет пересмотрело основные принципы оказания Официальной помощи в целях развития (ОПР), утвердив решением кабинета министров «Основные принципы сотрудничества в целях развития». Это решение позволит расширить круг получателей помощи. Помимо вновь обретаемой возможности оказывать помощь иностранным вооруженным силам и другим формированиям при условии её использования в невоенных целях, допускается также оказание помощи тем странам, где доход на душу населения больше не соответствует критериям для получения помощи в рамках ОПР (т. н. «страны-выпускники ОПР»).

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В Токио администрация столичного района Сибуя объявила о намерении вынести в марте текущего года на рассмотрение районной ассамблеи законопроект, предусматривающий оформление для однополых пар справок, подтверждающих факт «состояния в отношениях, соответствующих супружеским». Такого рода шаг, предпринимаемый в целях обеспечения прав сексуальных меньшинств, является первым случаем в масштабах всей страны. В случае утверждения законопроекта система начнёт действовать с 1 апреля. 15 февраля Хосака Нобуто, мэр столичного района Сэтагая, дал понять, что рассматривает возможность принятия аналогичных мер.

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Канцелярия кабинета министров Японии опубликовала данные о величине внутреннего валового продукта страны (ВВП) за период с октября по декабрь 2014 года. В реальном исчислении ВВП увеличился на 0.6% относительно предшествовавшего периода, а в годовом исчислении рост составил 2.2%. Положительная величина прироста квартального ВВП зарегистрирована впервые за три квартала подряд со времени повышения ставки потребительского налога в апреле 2014 года. В то время как показатели экспорта свидетельствуют о восстановлении, с другой стороны, рост личного потребления оказался не столь значительным, поэтому объявленные результаты оказались ниже предварительных частных прогнозов.

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Корпорация «Почта Японии» (Japan Post) объявила о намерении приобрести крупную австралийскую логистическую компанию Toll Holdings. «Почта Японии» выкупит все акции Toll на общую сумму 620 млрд йен, намереваясь преобразовать эту компанию в своё дочернее предприятие в полном владении к июню. Toll Holdings дала своё согласие. Этим приобретением «Почта Японии» намеревается укрепить свой бизнес за рубежом.

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В городе Мацуэ префектуры Симанэ состоялось мероприятие в рамках 10-го «Дня островов Такэсима», проведение которого предусмотрено Уставом префектуры. «Такэсима являются неотъемлемой частью территории Японии на основании норм международного права. Мы приложим все усилия для мирного решения этой проблемы», — заявил парламентский секретарь кабинета министров Мацумото Ёхэй, который участвовал в церемонии в качестве представителя японского правительства. 23 февраля полномочный представитель посольства Японии в Южной Корее Канасуги Кэндзи был вызван в МИД Южной Кореи, где начальник департамента Северо-Восточной Азии Ли Сан Дук заявил протест против участия политического представителя правительства Японии в такого рода мероприятии.

Фото: Участники марафонского забега стартуют у здания столичной администрации Токио, 22 февраля 2015 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

Состоялся IX Токийский марафон. Первым к финишу пришёл бегун из Эфиопии Эндешау Негессе с результатом ровно 2 часа 6 минут. Из японских спортсменов первым финишировал Имаи Масато из команды «Тоёта Дзидося Кюсю», который занял седьмое место с результатом 2 часа 39 минут. Количество участников составило около 36 тысяч человек. В обеспечении порядка и охране были задействованы около 10 тысяч человек, причём шестидесяти четырём полицейским Национального полицейского управления Японии выпало охранять забег «изнутри» в качестве «бегущих полицейских».

23

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Нисикава Коя вышел в отставку, взяв на себя ответственность за инцидент с противоречащим закону пожертвованием в фонд политической организации, с которой был связан Нисикава. В качестве преемника премьер-министр Абэ Синдзо назначил уже занимавшего ранее этот министерский пост Хаяси Ёсимасу. Это третья отставка из второго состава правительственного кабинета Абэ вслед за министром экономики, торговли и промышленности Обути Юко, а также министром юстиции Мацусимой Мидори.

25

Состоялась первая встреча экспертного совета по подготовке рекомендаций для выступления Абэ Синдзо, посвящённого 70-летию окончания Второй мировой войны. Ожидается, что Абэ выступит с этой речью летом. В совет входят 16 человек под председательством президента корпорации «Почта Японии» Нисимуро Тайдзо. Ожидается, что совет проведёт ещё примерно пять заседаний и представит доклад о проделанной работе к августу.