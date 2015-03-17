بيان رئيس الوزراء شينزو آبي تجاه قتل تنظيم داعش للصحفي الياباني كينجي غوتو، إنهاء عقد خافيير أغيري كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم للرجال، نيشيكاوا كويا يستقيل من منصب وزير الزراعة. لمحة عامة عن أهم القصص الإخبارية لشهر فبراير/ شباط عام ٢٠١٥.

١ فبراير/شباط

رئيس الوزراء شينزو آبي يصدر بياناً بعد عرض لقطات فيديو تظهر فيما يبدو إعدام الصحفي المستقل كينجي غوتو من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية ”داعش“ (٣١ يناير/ كانون الثاني، بالتوقيت المحلي) قائلا: ”لن أغفر أبدا لهؤلاء الإرهابيين. وسأعمل مع المجتمع الدولي ليدفعوا ثمن جريمتهم المؤسفة“. وتعتزم الحكومة اليابانية على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني وغير العسكري للدول التي تحارب داعش.

٣ فبراير/شباط

اتحاد كرة القدم اليابان يقيل مدرب منتخب كرة القدم للرجال خافيير أغيري بعد قبول محكمة إسبانية قضية والتي ذكر فيها اسم أغيري كمتهم فيما يتعلق بمزاعم التلاعب بنتائج مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم. وقد نفى أغيري الذي أصبح مدرب المنتخب الوطني في أغسطس/ آب ٢٠١٤ تورطه في تلك المزاعم.

٤ فبراير/شباط

المحكمة العليا تؤيد قرارات محكمة الاستئناف بإبطال حكمين بالإعدام بتهمة السطو والقتل التي صدرت في محاكمات أمام هيئة محلفين. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبطال عقوبة الإعدام في محاكمة تشمل هيئة محلفين.

٥ ـ ١١ فبراير/شباط

مهرجان سابورو للثلوج يعقد في ثلاثة مواقع بوسط سابورو، هوكايدو. حرب النجوم، ضريح كاسوغا تايشا، نجم التنس الشاب نيشيكوري كي، ويوكاي ووتش كانوا من ضمن أشكال النحت التي شملت ٢٠٧ من المنحوتات والتماثيل المعروضة بالمهرجان. قد حضر المهرجان أكثر من ٢ مليون زائر.

تماثيل لحرب النجوم بمهرجان سابورو للثلوج في سابورو، هوكايدو، يوم ٥ فبراير/ شباط ٢٠١٥. جيجي برس.

٨ فبراير/شباط

زجاجة صلصة الصويا كيكومان التي صممها إكوأن كينجي. جيجي برس.

المصمم الصناعي إكوأن كينجي مبدع زجاجة صلصة الصويا وكوماتشي شينكانسن بين طوكيو وأكيتا يفارق عالمنا عن عمر يناهز ٨٥ عاما.

٩ فبراير/شباط

رئيس الوزراء آبي يلتقي رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا في طوكيو. وقد اتفق الزعيمان على تمويل اليابان لتحسين البنية التحتية في تايلاند، بما في ذلك تطوير السكك الحديدية عالية السرعة.

وزارة المالية تعلن أن فائض الحساب الجاري لليابان انخفض بنسبة ١٨.٨٪ ليصل إلى ٢.٦ تريليون ين، وهو بذلك أدنى مستوى له منذ بدء اليابان باستخدام الطريقة الحالية لحساب النسبة في عام ١٩٨٥.

الاتحاد المركزي للجمعيات التعاونية الزراعية يوافق على خطة الإصلاح الحكومية التي تنحي صلاحياته من أجل المراجعة والتدقيق وتوجيه التعاونيات المحلية في أول إصلاح جذري للتعاونيات الزراعية منذ نحو ٦٠ عاما. وبذلك سوف يفقد الاتحاد المركزي للجمعيات التعاونية الزراعية الوضع القانوني المتميز الحالي ويصبح مؤسسة عامة بحلول مارس/ آذار عام ٢٠١٩.

١٠ فبراير/شباط

الحكومة توافق على ميثاق التعاون الإنمائي، ومراجعة سياسة المساعدة الإنمائية الرسمية لتسمح بإمكانية تمويل لقوات عسكرية أجنبية تشارك في أنشطة غير قتالية.

١٢ فبراير/شباط

مجلس بلدية شيبويا، طوكيو، يتقدم بخطط لإدخال شهادة للاعتراف بالعلاقات الجنسية المثلية بما يعادل الزواج. مشروع النظام الأساسي الذي لم يسبق له مثيل في اليابان، سيتم اقتراحه في مجلس البلدية في مارس/آذار، وإذا تمت الموافقة عليه، سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. الوثيقة المقترحة لن تكون ملزمة قانونيا. وقد أعلن هوساكا نوبوتو عمدة بلدية سيتاغايا بطوكيو في ١٥ فبراير/ شباط أنه يفكر في القيام إجراء مماثل.

١٦ فبراير/شباط

الاقتصاد الياباني يخرج من مرحلة الركود حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ٢.٢٪ بشكل سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤، النمو الربع سنوي هو ٠.٦٪. ويأتي ذلك بعد ربعين متتاليين من الانكماش بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في أبريل/ نيسان. وفي حين تشهد الصادرات تحسنا فإن الاستهلاك يشهد ضعفاً، مما يعني أن الأرقام المعلنة من قبل مكتب مجلس الوزراء أقل مما هو متوقع.

١٨ فبراير/شباط

المحكمة العليا ترفع قضيتين تتعلقان بالزواج في القانون المدني للأعضاء الـ ١٥ الكبار للبت في مزاعم تعارضهما مع الدستور. إحدى المواد تحظر على المتزوجين حمل ألقاب مختلفة الآخرى تمنع المرأة (ولكن ليس الرجال) من الزواج مرة أخرى حتى ستة أشهر بعد الطلاق.

٢٢ فبراير/شباط

محافظة شيماني تقيم حفلها السنوي العاشر للاحتفال بيوم تاكيشيما بمدينة ماتسوإي. وقد حضر الاحتفال السكرتير البرلماني لمكتب رئاسة الوزراء ماتسوموتو يوهي ممثلا للحكومة الوطنية، والذي أشار ”تاكيشيما هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية بموجب القانون الدولي. ونحن نبذل كل جهد ممكن لحل هذه القضية سلميا“. وفي ٢٣ فبراير/ شباط استدعت وزارة الشئوون الخارجية لكوريا الجنوبية كاناسوغي كينجي الدبلوماسي الياباني بالسفارة اليابانية بسيوؤل للاحتجاج حضور ماتسوموتو الاحتفال

المتسابقون يبدؤون بالتحرك في ماراثون طوكيو يوم ٢٢ فبراير/ شباط ٢٠١٥. جيجي برس.

العدائان الأثيوبيان إنديشاو نيغيسي وبرهان ديبابا هما الأسرع في منافسات الرجال والسيدات في ماراثون طوكيو التاسع، بزمن قدره ٢:٠٦:٠٠ و٢:٢٣:١٥ على التوالي. وقد جاء الياباني إيماي ماساتو في المركز السابع بشكل عام في الماراثون بزمن قدره ٢:٠٧:٣٩.

٢٣ فبراير/شباط

وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك نيشيكاوا كويا يستقيل من منصبه بسبب فضيحة التمويل السياسي. وقد عين رئيس الوزراء آبي هاياشي يوشيماسا بدلاً منه، والذي يعود إلى المنصب مرة ثانية بعد خمسة أشهر فقط من تعديل وزاري تم في سبتمبر/ أيلول ٢٠١٤. وتعد تلك الاستقالة هي الثالثة منذ التعديل، بعد استقالة كل من وزيرة الاقتصاد والتجارة والصناعة أوبوتشي يوكو، وزيرة العدل ماتسوشيما ميدوري في أكتوبر/ تشرين الأول.

٢٥ فبراير/شباط

لجنة استشارية تجتمع للمرة الأولى لمناقشة بيان أغسطس/ آب الذي من المتوقع أن يصدره رئيس الوزراء آبي بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية. ويرأس لجنة من ١٦ عضوا رئيس هيئة البريد اليابانية نيشيمورو تايزو. وسوف يقدم تقريرا لرئيس الوزراء آبي الذي سيقرر بدوره الصياغة النهائية للبيان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٣ مارس/ آذار ٢٠١٥)