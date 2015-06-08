El volcán Shindake entró en erupción en la isla de Kuchinoerabujima en el sur de Japón, un plan para reformar el Gobierno local de Osaka es rechazado, y el debate sobre la nueva legislación en materia de seguridad comienza en la Dieta. Estas fueron las noticias más destacadas del mes de mayo de 2015 en Japón.

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Kishida Fumio se convierte en el primer ministro de Asuntos Exteriores de Japón en visitar Cuba, donde se reúne con el presidente Raúl Castro y el expresidente Fidel Castro.

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El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un consejo asesor de la UNESCO, recomienda que se otorgue el estatus de Patrimonio Mundial a los Sitios de la Revolución Industrial de la Era Meiji en Japón. Entre los 23 sitios propuestos se incluyen la siderurgia Yawata, la mina de carbón de Miike, los astilleros de Mitsubishi en Nagasaki, y la mina de carbón de Hashima en la isla popularmente conocida como Gunkanjima (Isla buque de guerra). Corea del Sur se opone a registrar estos lugares como Patrimonio Mundial debido a que personas de la península de Corea fueron utilizadas como trabajadores forzosos en estos siete lugares.

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La Agencia Meteorológica de Japón aumenta el nivel de alerta en el volcán del monte Hakone a dos en su escala de cinco puntos, advirtiendo de “No aproximarse al cráter” debido al incremento de la actividad sísmica. El impacto económico en este popular destino turístico podría ser significativo.

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Toyota anuncia un récord de 2,2 billones de yenes de beneficios en el año fiscal 2014 (finalizado en marzo de 2015), convirtiéndose en la primera empresa japonesa en romper la barrera de los 2 billones de yenes. Este rendimiento estuvo impulsado por los recortes en gastos, la debilidad del yen y el incremento de los beneficios en el mercado norteamericano.

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El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anuncia que diez aeronaves Osprey CV-22 serán estacionadas en la base aérea de Yokota en la periferia de Tokio. Tres de estas aeronaves llegarán en 2017, seguidas de siete más en 2021. Es la primera vez que una aeronave Osprey será estacionada en Japón fuera de la prefectura de Okinawa.

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El Gobierno aprueba una legislación de seguridad que permite a Japón ejercitar el derecho a la autodefensa colectiva y eliminar las restricciones geográficas sobre las zonas en las que sus Fuerzas de Autodefensa pueden actuar. El Gobierno ahora espera que se apruebe la legislación en el Parlamento.

Sharp informa de un récord de pérdidas de 222.300 millones de yenes en el año fiscal 2014 tras las malas cifras de sus pantallas de cristal líquido, paneles solares y televisores. Al mismo tiempo, presenta un nuevo plan de gestión a medio plazo ofreciendo la jubilación voluntaria a 3.500 empleados, entre otras medidas.

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En un referendum en Osaka los votantes derrotan por escaso margen una ley que habría abolido la asamblea municipal y dividido la ciudad en cinco distritos especiales. El alcalde Hashimoto Tōru, que promovió esta medida, afirma que no concurrirá a las siguientes elecciones programadas para finales del presente año, y que se retirará de la política. El líder del Partido de la Innovación de Japón, Eda Kenji, también se hace responsable de la derrota de esta moción y renuncia a su cargo. Es reemplazado por Matsuno Yorihisa.

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La patinadora Asada Mao anuncia que volverá a entrenar en una rueda de prensa en Tokio el pasado 18 de mayo de 2015. (© Jiji)

Asada Mao, que obtuvo una medalla de plata en el individual femenino de patinaje artístico en las Olimpiadas de Invierno de Vancouver en 2010, anuncia que vuelve a los entrenamientos. Después de su decepcionante sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, Asada decidió tomarse un descanso de los entrenamientos a partir de mayo del pasado año.

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El Departamento de Transporte de los Estados Unidos anuncia que el mayor abastecedor japonés de autopartes, Takata, ha reconocido defectos en sus airbags y aceptado una reparación sin costo de productos a nivel nacional, la mayor en la historia de los Estados Unidos, afectando a 34 millones de vehículos.

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La Asociación Japonesa de Zoos y Acuarios vota en contra de seguir comprando delfines capturados durante la caza de delfines en Taiji, en la prefectura de Wakayama, después de que su membresía fuese suspendida de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios en abril. Esta medida se basó en la violación del código ético internacional sobre el bienestar animal por parte de la Asociación Japonesa de Zoos y Acuarios.

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La reunión de líderes de las islas del Pacífico comienza en Iwaki, en la prefectura de Fukushima, con la participación de Japón, Australia, Nueva Zelanda, y otras 14 naciones insulares de la región. El primer ministro Abe Shinzō promete más de 55.000 millones de yenes en ayudas durante los próximos tres años para hacer frente al impacto del cambio climático y a los desastres naturales.

Fotografía conmemorativa con el primer ministro Abe (en la primera fila, en el centro) y otros líderes de las islas del Pacífico el 23 de mayo de 2015 en Iwaki, Fukushima. (© Jiji)

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El debate sobre la legislación en materia de seguridad aprobada por el Gobierno el 14 de mayo comienza en la Dieta. El primer ministro Abe señala los crecientes retos en el entorno de la seguridad, citando los misiles de Corea del Norte y su desarrollo nuclear, y las actividades marinas de China en el Mar de China Oriental y el Mar de la China Meridional, como la razón para reformar las políticas de seguridad de Japón.

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La Autoridad Reguladora Nuclear aprueba la reactivación de la Central Nuclear de Sendai gestionada por la Compañía Eléctrica de Kyūshū. Como primera central que reúne los nuevos requisitos introducidos después del accidente en la Central Nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, Sendai necesita pasar finalmente una serie de análisis técnicos. La reactivación del reactor 1 está programada para finales de julio.

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El denso humo sale del volcán Shindake en la mañana del 29 de mayo de 2015. Fotografía de la web de la Agencia Meteorológica de Japón.

El volcán Shindake entra en erupción en la isla de Kuchinoerabujima, a 90 kilómetros de la costa de la prefectura de Kagoshima, llegando su flujo piroclástico al océano. La Agencia Meteorológica de Japón aumenta su alerta a 5 en su escala de 5 puntos, indicando que los más de 100 residentes deben ser evacuados de la isla. Este volcán había entrado en erupción anteriormente en agosto de 2014, en su primera actividad volcánica en 34 años.

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Un terremoto de magnitud 8,1 tiene lugar a las 20:23 con su hipocentro a 682 kilómetros bajo la superficie de la tierra en el oeste de las islas Ogasawara, 1.000 kilómetros al sur de Tokio. El temblor, de una intensidad 5+ en la escala japonesa, se registra en Hahajima en las islas Ogasawara, y en Ninomiya, en la prefectura de Kanagawa. No se producen muertes ni tsunami.