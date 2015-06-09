安全保障相關法案進入國會審議、「明治日本產業革命遺產」入選世界文化遺產建議名單、「大阪都構想」在居民投票中被否決……，請看2015年5月日本要聞回顧。

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日本外相岸田文雄出訪古巴。這是日本外務大臣對古巴的首次訪問。期間，岸田文雄先後和古巴國務委員會主席勞爾‧卡斯楚（Raúl Castro）及其兄長、前任主席菲德爾‧卡斯楚（Fidel Castro）舉行了會談，雙方一致同意在經濟等領域加强两國的合作關係。

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聯合國教科文組織（UNESCO）的顧問機構國際文化紀念物與歷史場所委員會（國際古蹟遺址理事會，ICOMOS）建議將「明治日本產業革命遺產」相關設施列入世界文化遺產名錄，它包括國營八幡製鐵所（現在的新日鐵住金八幡製鐵所，北九州市）、三池炭礦（福岡縣大牟田市，熊本縣荒尾市）、三菱長崎造船所（長崎市）、以「軍艦島」聞名的端島炭坑（長崎市）等23個設施。韓國政府以「（日本殖民統治時期）曾徵用朝鮮半島勞工在其中的7個設施強制勞動」為由，對此次申遺表示反對。

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気象廳將箱根山（位於神奈川縣）的火山爆發警戒等級提高到2級，並禁止進入火山口周圍地區，這裏的火山性地震比平時呈大幅增加。箱根是日本屈指可數的療養和旅遊勝地，當地的經濟因此開始受到影響。

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豐田汽車公司公布了2014財年（2014年4月～2015年3月）決算報告，純利潤達2.1733兆日圓，在日本企業中首次突破2兆日圓大關。降低成本、日圓貶值以及在北美市場良好的銷售情況是利潤增加的重要因素。

12 （美國時間11日）

美國國防部公布，將在日本的美軍橫田基地（東京都福生市等）部署10架新型運輸機CV22魚鷹式傾轉旋翼機。其中，3架將於2017年下半年、7架將於2021年內配備完成。魚鷹式傾轉旋翼機已在普天間基地（沖繩縣宜野灣市）配備有24架，在沖繩之外則是首次。

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政府舉行的內閣會議上，通過了旨在行使集體自衛權，擴大自衛隊海外活動的新安保法制相關法案。政府和執政黨在本屆國會將謀求通過新的「恆久法」，使自衛隊後方支援他國軍隊成為可能，並修訂包括自衛隊法在內的10部法律。

正處於經營重組中的夏普公司公布了年度決算報告，2014財年巨額虧損2,233億日圓。與此同時，夏普還發表了包括日本國內裁員3,500人等內容的中期經營重組計劃。在液晶面板、太陽能電池、電視等各項業務上均業績不佳，使夏普再次陷入巨虧。

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大阪市就是否贊成「大阪都構想」舉行了市民投票，並因反對票超過贊成票而遭到否決。「大阪都構想」旨在仿效東京都，將大阪市分割成5個特別區，由大阪府管理，以消除府和市的雙重行政，提升經濟活力。面對投票結果，該構想的倡導人、現任大阪市長橋下徹表示，他會繼續工作到今年12月市長任期結束，之後將退出政界。維新黨的黨魁江田憲司引咎辭職，後任是松野賴久。

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2010年溫哥華奧運女子花式滑冰銀牌得主淺田真央正式表明將繼續其運動生涯。2014年索契奧運志在奪金卻以第6名告終的淺田，曾於同年5月宣布休息調整。

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美國交通運輸部宣布，已與日本汽車配件公司TAKATA（高田）就在全美範圍實施缺陷氣囊召回（回收和免費修理）達成了共識。對象汽車約3,400萬輛，作為單次召回，創美國史上最大規模。

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國內152家動物園及水族館等組成的日本動物園水族館協會（JAZA），在實施了由會員設施參加的投票之後決定，將停止購買以驅獵方式在和歌山縣太地町大量捕獲的海豚。4月世界動物園水族館協會（WAZA，總部瑞士）以驅獵捕獲海豚違反倫理規範為由，對日本動物園水族館協會發出了停止會員資格並要求進行改善的通告。

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日本政府在福島縣磐城市舉辦由帛琉、斐濟等14個南太平洋島國和澳洲、紐西蘭參加的太平洋島國峰會。23日通過的《福島磐城宣言》中，包含了在防災、氣候變化等5個領域加強日本與南太平洋島國合作的內容，安倍晉三首相表示，將在今後3年提供550億日圓以上的援助。

安倍晉三首相（前列中）和「第7屆太平洋島國峰會」的與會國家首腦合影，2015年5月23日於福島縣磐城市Spa Resort Hawaiians（圖片提供：時事通信社）

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國會開始審議安全保障相關法案。針對旨在令行使集體自衛權成為可能的安全保障法案修改之必要性，安倍晉三首相答辯稱，這是由於「我國所處的安全保障環境正變得日益嚴峻」，並列舉了北韓的核飛彈開發、「中國的崛起及在東支那海和南支那海上的（日本對東海和南海的稱呼——譯註）活動」等具體實例。

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原子能管制委員會批准認可了九州電力公司就川內核電廠1、2號機組（鹿兒島縣）的運轉管理方法所制定的保安規定。鑑於東京電力公司福島第一核電廠事故的教訓，該委員會制定了新的核電廠管制標準。此次是基於新標準審查合格的日本全國首個核電廠。九州電力公司力圖在7月下旬重新啟動1號機組。

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鹿兒島縣口永良部島的新岳（海拔626m）發生爆發性火山噴發，火山碎屑流已到達海岸。氣象廳將火山爆發警戒等級提高到5級（避難），當地的屋久島町政府要求島上所有居民疏散到島外。新岳曾於去年8月在時隔34年後再次噴發，火山爆發警戒等級被上調至3（限制進山）。

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晚8時23分左右發生了震源位於小笠原群島西方海域的地震。東京小笠原村的母島和神奈川縣二宮町的震度為5強，從北海道到沖繩的廣大地區都有震感。氣象廳公布稱，本次地震震級（M）為8.1級，震源深度682km，是罕見的強烈地震，但沒有引發海嘯，僅有個別人受傷。但東京等地的高層建築電梯長時間停運，由此造成了大量人員滯留等混亂局面。