安保相关法案进入国会审议、“明治日本产业革命遗产”入选世界文化遗产建议名单、“大阪都构想”在居民投票中被否決……，请看2015年5月日本要闻回顾。

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日本外相岸田文雄出访古巴。这是日本外务大臣对古巴的首次访问。期间，岸田文雄先后和古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗及其兄长、前任主席菲德尔·卡斯特罗举行了会谈，双方一致同意在经济等领域加强两国的合作关系。

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联合国教科文组织的顾问机构国际文化纪念物与历史场所委员会（国际古迹遗址理事会，ICOMOS）建议将“明治日本产业革命遗产”相关设施列入世界文化遗产名录，它包括国营八幡制铁所（现在的新日铁住金八幡制铁所，北九州市）、三池炭矿（福冈县大牟田市，熊本县荒尾市）、三菱长崎造船所（长崎市）、以“军舰岛”闻名的端岛炭坑（长崎市）等23个设施。韩国政府以“（日本殖民统治时期）曾征用朝鲜劳工在其中的7个设施强制劳动”为由，对此次申遗表示反对。

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気象厅将箱根山（位于神奈川县）的火山爆发警戒等级提高到２级，并禁止进入火山口周围地区，这里的火山性地震比平时呈大幅增加。箱根是日本屈指可数的疗养和旅游胜地，当地的经济因此开始受到影响。

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丰田汽车公司公布了2014财年（2014年4月～2015年3月）决算报告，纯利润达2.1733万亿日元，在日本企业中首次突破2万亿日元大关。降低成本、日元贬值以及在北美市场良好的销势是利润增加的重要因素。

12 （美国时间11日）

美国国防部公布，将在日本的美军横田基地（东京都福生市等）部署10架新型运输机CV22鱼鹰式倾转旋翼机。其中，3架将于2017年下半年、7架将于2021年内配备完成。鱼鹰式倾转旋翼机已在普天间基地（冲绳县宜野湾市）配备有24架，在冲绳之外则是首次。

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政府举行的内阁会议上，通过了旨在行使集体自卫权，扩大自卫队海外活动的新安保法制相关法案。政府和执政党在本届国会将谋求通过新的“恒久法”，使自卫队后方支援他国军队成为可能，并修订包括自卫队法在内的10部法律。

正处于经营重组中的夏普公司公布了年度决算报告，2014财年巨额亏损2233亿日元。与此同时，夏普还发表了包括日本国内裁员3500人等内容的中期经营重组计划。在液晶面板、太阳能电池、电视机等各项业务上均业绩不佳，使夏普再次陷入巨亏。

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大阪市就是否赞成“大阪都构想”举行了市民投票，并因反对票超过赞成票而遭到否决。“大阪都构想”旨在效仿东京都，将大阪市分割成5个特别区，由大阪府管理，以消除府和市的双重行政，提升经济活力。面对投票结果，该构想的倡导人、现任大阪市长桥下彻表示，他会继续工作到今年12月市长任期结束，之后将退出政界。维新党的党魁江田宪司引咎辞职，后任是松野赖久。

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女子花样滑冰选手浅田真央在记者会上表示将重返赛场，2015年5月18日于东京都港区（图片提供：时事通讯社）

2010年温哥华奥运女子花样滑冰银牌得主浅田真央正式表明将继续其运动生涯。2014年索契奥运会志在夺金却以第六名告终的浅田，曾于同年5月宣布休息调整。

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美国交通运输部宣布，已与日本汽车配件公司TAKATA（高田）就在全美范围实施缺陷气囊召回（回收和免费修理）达成了共识。对象汽车约3400万辆，作为单次召回，创美国史上最大规模。

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国内152家动物园及水族馆等组成的日本动物园水族馆协会（JAZA），在实施了由会员设施参加的投票之后决定，将停止购买以驱猎方式在和歌山县太地町大量捕获的海豚。4月世界动物园水族馆协会（WAZA，总部瑞士）以驱猎捕获海豚违反伦理规范为由，对日本动物园水族馆协会发出了停止会员资格并要求进行改善的通告。

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日本政府在福岛县磐城市举办由帕劳、斐济等14个南太平洋岛国和澳大利亚、新西兰参加的太平洋岛国峰会。23日通过的《福島磐城宣言》中，包含了在防灾、气候变化等五个领域加强日本与南太平洋岛国合作的内容，安倍晋三首相表示，将在今后3年提供550亿日元以上的援助。

安倍晋三首相（前列中）和“第七届太平洋岛国峰会”的与会国家首脑合影，2015年5月23日于福岛县磐城市Spa Resort Hawaiians（图片提供：时事通讯社）

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国会开始审议安全保障相关法案。针对旨在令行使集体自卫权成为可能的安保法案修改之必要性，安倍晋三首相答辩称，这是由于“我国所处的安全保障环境正变得日益严峻”，并列举了朝鲜的核导弹开发、“中国的崛起及在东支那海和南支那海上的（日本对东海和南海的称呼——译注）活动”等具体实例。

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原子能管制委员会批准认可了九州电力公司就川内核电站1、2号机组（鹿儿岛县）的运转管理方法所制定的保安规定。鉴于东京电力公司福岛第一核电站事故的教训，该委员会制定了新的核电站管制标准。此次是基于新标准审查合格的日本全国首个核电站。九州电力公司力图在7月下旬重新启动1号机组。

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鹿儿岛县口永良部岛的新岳（海拔626米）发生爆发性火山喷发，火山碎屑流已到达海岸。气象厅将火山爆发警戒等级提高到5级（避难），当地的屋久岛町政府要求岛上所有居民疏散到岛外。新岳曾于去年8月在时隔34年后再次喷发，火山爆发警戒等级被上调至3（限制进山）。

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晚8时23分左右发生了震源位于小笠原群岛西方海域的地震。东京小笠原村的母岛和神奈川县二宮町的震度（日本的地震度量，指某一地点所受的摇晃程度，即烈度）为5強，从北海道到冲绳的广大地区都有震感。气象厅公布称，本次地震震级（M）为8.1级，震源深度682公里，是罕见的强烈地震，但没有引发海啸，仅有个别人受伤。但东京等地的高层建筑电梯长时间停运，由此造成了大量人员滞留等混乱局面。