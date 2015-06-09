Начало обсуждений в парламенте новой законодательной базы в области обеспечения безопасности, предложение о регистрации в качестве Всемирного культурного наследия объектов, связанных с промышленной революцией Мэйдзи в Японии, отрицательный итог референдума об изменении административного устройства Осаки и другие события мая 2015 года в Японии.

2

Кисида Фумио стал первым министром иностранных дел Японии, нанесшим визит на Кубу. Там Кисида провёл встречи с председателем Государственного совета Раулем Кастро, а затем с его братом, Фиделем Кастро. В ходе переговоров с Раулем Кастро стороны согласились укреплять двусторонние межгосударственные связи, сосредоточив усилия на экономической сфере.

4

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), который является консультационным органом Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), рекомендовал зарегистрировать в качестве Всемирного культурного наследия так называемое «Наследие промышленной революции Мэйдзи» в Японии. В состав наследия промышленной революции входят в общей сложности 23 объекта, в том числе сталелитейный завод «Яхата» (ныне сталелитейный завод «Син-Ниттэцу Сумикин», расположен в г. Китакюсю), шахты «Мицуи Миикэ» (г. Омута, преф. Фукуока и г. Араоси, преф. Кумамото), судоверфь «Мицубиси» в Нагасаки (г. Нагасаки), угольные шахты о-ва Хасима (также известен под названием «Гункандзима», расположен в Нагасаки). Южная Корея выступила против регистрации, мотивируя это тем, что на семи объектах, входящих в список, в своё время использовался принудительный труд корейцев.

6

Метеорологическое управление Японии повысило до второй ступени уровень предупреждения о вулканической опасности горы Хаконэ (преф. Канагава), ограничив доступ к окрестностям кратера. В районе чаще, чем обычно наблюдается сейсмическая активность вулканического характера. Хаконэ — одно из наиболее известных японских курортно-туристических мест, и происходящее негативно сказывается на местной экономике.

8

Автомобилестроительная компания Toyota опубликовала отчёт о результатах своей деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2015 года. Итоговая прибыль (за отчётный период) стала самой большой за всю историю предприятия, достигнув 2 трлн 173 млрд 300 млн йен. Таким образом, Toyota стала первым японским предприятием, которому удалось взять рубеж в два триллиона йен. Помимо сокращения издержек, серьёзными факторами, обусловившими рост прибыли, стали низкий обменный курс японской валюты, а также благоприятные результаты продаж на североамериканском рынке.

12 (11 мая по времени США)

Министерство обороны США объявило о намерении разместить на базе американских вооруженных сил Ёкота (расположена на территории города Фусса — административно-территориальной единицы в составе Токио) 10 транспортных конвертопланов Osprey новой модели CV-22. Во второй половине 2017 года на базе планируется дислоцировать 3 конвертоплана, после чего ещё 7 таких летательных аппаратов будут дополнительно размещены на базе до 2021 года. В Японии они будут впервые постоянно дислоцированы за пределами префектуры Окинава, где на авиабазе Футэмма (расположена на территории города Гинован) уже размещены 24 транспортных конвертоплана Osprey.

14

Правительство Японии решением кабинета министров одобрило законопроекты, связанные с законодательной базой в области обеспечения безопасности, в числе прочего дающие стране возможность пользоваться своим правом на коллективную самооборону. Правительство и партии правящей коалиции ставят целью добиться утверждения этих законопроектов в ходе работы текущей парламентской сессии. Первый проект нового закона постоянного действия «О поддержании международного мира» даёт возможность осуществлять материально-техническую поддержку иностранных вооруженных сил. Второй законопроект «О создании правовой базы обеспечения мира и безопасности» объединяет поправки к 10 действующим законодательным актам, включая Закон о Силах самообороны.

Ведущая реструктуризацию своего бизнеса компания Sharp опубликовала результаты деятельности за финансовый год, завершившийся в марте. Итоговый баланс прибылей и убытков (за отчётный период) продемонстрировал колоссальный дефицит величиной 22 млрд 300 млн йен. Одновременно компания объявила о плане дальнейших мер по реструктуризации (среднесрочном плане управления), который предусматривает сокращение численности персонала путём добровольного ухода 3 500 сотрудников по всей Японии и другие реорганизационные меры. Компания столкнулась со спадом бизнеса по производству жидкокристаллических панелей, солнечных батарей, а также телевизоров.

17

На референдуме по предложению отказаться от нынешнего территориально-административного деления в Осаке, заменив его структурой из 5 особых районов, число выступивших против реформы жителей незначительно превысило количество тех, кто высказался в её поддержку. В связи с результатами референдума главный вдохновитель идеи реформирования мэр Осаки Хасимото Тору объявил о своём решении по истечении нынешнего срока на посту мэра (заканчивается в конце текущего года) не принимать участия в следующих выборах и уйти из политики. Лидер Партии возрождения Японии Эда Кэндзи разделил ответственность за поражение на референдуме, сложив свои полномочия. Его сменил Мацуно Ёрихиса.

18

Фото: Фигуристка Асада Мао сообщает на пресс-конференции о намерении продолжить спортивную карьеру, 18 мая 2015 г., Токио, столичный район Минато (фотография предоставлена Jiji Press)

Завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере фигуристка Асада Мао объявила о намерении продолжить свою спортивную карьеру. В 2014 году, когда ставившая целью золотую медаль зимней Олимпиады в Сочи Асада заняла шестое место, в мае фигуристка объявила о решении отдохнуть от спорта.

19

Министерство транспорта США объявило, что крупный японский производитель автомобильных комплектующих компания Takata согласилась на отзыв автомобилей в масштабах всех Соединенных Штатов, признав наличие дефектов в произведённых ею подушках безопасности. Отзыву подлежат приблизительно 34 млн автомобилей. Это крупнейший за всю историю единовременный отзыв автомобильной продукции в Соединённых Штатах Америки.

20

Японская ассоциация зоопарков и океанариумов (JAZA), объединяющая 152 зоопарка, океанариума и других учреждений подобного рода, по результатам всеобщего голосования приняла решение прекратить принимать дельфинов, пойманных в городе Тайти префектуры Вакаяма методом загонного лова. В апреле эта ассоциация получила предупреждение о возможности прекращения её статуса члена Всемирной ассоциации зоопарков и океанариумов (WAZA, штаб-квартира находится в Швейцарии) и рекомендацию об улучшении работы в связи с противоречащим этическим нормам загонным методом лова дельфинов.

22

В городе Иваки префектуры Фукусима начал работу саммит островных государств Тихого океана с участием 14 островных стран, таких, как Республика Палау и Республика Фиджи, а также Японии, Австралии и Новой Зеландии. 23 мая участники приняли Декларацию Иваки–Фукусима, которая предусматривает укрепление сотрудничества Японии с островными государствами по пяти направлениям, включая борьбу со стихийными бедствиями и последствиями изменений климата. Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о намерении в течение трёх следующих лет предоставить островным странам помощь на сумму свыше 55 млрд йен.

Фото: Лидеры стран-участниц 7-го саммита островных государств Тихого океана и премьер-министр Абэ Синдзо (в переднем ряду в середине) фотографируются на память, 23 мая 2015 г., курорт Хавайансу, г. Иваки, преф. Фукусима (фотография предоставлена Jiji Press)

26

В японском парламенте приступили к обсуждению законопроектов, связанных с вопросами обеспечения национальной безопасности. Выступая в поддержку законопроектов, подчеркивая необходимость законодательной базы, которая в числе прочего позволит Японии пользоваться своим правом на коллективную самооборону, премьер-министр Абэ Синдзо отметил: «Обстановка в сфере безопасности, в которой находится наша страна, становится всё более сложной». В качестве конкретных примеров, помимо ядерного и ракетного развития Северной Кореи, Абэ выделил подъём Китая и рост его активности в Восточно- и Южно-Китайском морях.

27

Комиссия по ядерному регулированию Японии одобрила нормы безопасности, предусмотренные эксплуатационными нормами реакторов №1 и №2 атомной электростанции «Сэндай» (преф. Кагосима), оператором которой является электроэнергетическая компания «Кюсю Дэнрёку». Таким образом, АЭС «Сэндай» стала первой японской атомной электростанцией, благополучно прошедшей проверку на соответствие новым стандартам, введённым с учётом уроков аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. В комиссии считают, что АЭС «Сэндай» сможет возобновить свою работу в случае благополучного прохождения проверок непосредственно перед возобновлением эксплуатации. Компания «Кюсю Дэнрёку» ставит целью возобновить эксплуатацию реактора №1 в третьей декаде июля.

29

Фото: столб вулканического дыма над горой Синдакэ на острове Кутиноэрабу. С вебсайта Метеорологического управления Японии. (Фотография предоставлена Jiji Press)

В префектуре Кагосима на острове Кутиноэрабу произошло взрывное вулканическое извержение на горе Синдакэ, пирокластический поток достиг побережья острова. В связи с этим извержением Метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до пятого (эвакуационного). Власти города Якусима, в состав которого входит остров Кутиноэрабу, распорядились об эвакуации с острова всех его жителей. В августе прошлого года извержение Синдакэ (626 м над уровнем моря) произошло впервые за 34 года. Тогда извержению был присвоен третий уровень опасности (предусматривающий ограничение доступа на гору).

30

В 8 часов 23 минуты пополудни произошло землетрясение с эпицентром в открытом море западнее островов Огасавара (эти острова, будучи расположены на большом удалении к югу, административно входят в состав Токио). На острове Хаха (входит в состав Огасавара), а также в городке Ниномия в южной части префектуры Канагава, сила толчков достигала 5 с плюсом по японской семибалльной шкале. Сотрясения почвы наблюдались на обширных территориях от Хоккайдо до Окинавы. По информации Метеорологического управления Японии, магнитуда этого необычайно мощного землетрясения составила 8.1, очаг находился на глубине 682 км. Землетрясение не вызвало волн цунами и не привело к гибели людей, однако в Токио и других местах длительные остановки лифтов в высотных зданиях обернулись замешательством и неразберихой.

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 1 июня 2015 г.)