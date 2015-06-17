ثوران بركان شينداكي الواقع في الجزيرة الجنوبية الصغيرة كوتشينويرابو جيما، فشل إقرار خطة لإصلاح الإدارة المحلية في أوساكا عن طريق الاستفتاء، بداية الجدل حول التشريعات الأمنية الجديدة في البرلمان. هذه هي أهم القصص الإخبارية اليابانية في اليابان خلال شهر مايو/ أيار ٢٠١٥.

٢ مايو/ أيار

كيشيدا فوميو يصبح أول وزير خارجية ياباني يقوم بزيارة كوبا، حيث اجتمع مع الرئيس الحالي راؤول كاسترو والرئيس السابق فيدل كاسترو.

٤ مايو/ أيار

المجلس الدولي للآثار والمواقع وهو لجنة استشارية لليونسكو، يوصي بتسجيل مواقع الثورة الصناعية في اليابان في عهد الإمبراطور ميجي على لائحة التراث الثقافي العالمي. وتشمل المواقع الـ٢٣ مصانع ياواتا للحديد والصلب، منجم مييكي للفحم، ميتسوبيشي لبناء السفن بمدينة ناغاساكي، ومنجم فحم هاشيما في الجزيرة المعروف شعبيا باسم غونكان ـ جيما (جزيرة السفينة الحربية). وتعارض كوريا الجنوبية تسجيل هذه المواقع كتراث عالمي بسبب استخدام عمال من شبه الجزيرة الكورية في أعمال السخرة في ٧ منها.

٦ مايو/ أيار

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ترفع مستوى التأهب البركاني تحسبا لبركان جبل هاكوني للمستوى الثاني على مقياس من خمس درجات، محذرة ”ممنوع الاقتراب من فوهة البركان“، وذلك بسبب زيادة النشاط الزلزالي. ومن المتوقع أن يكون لذلك أثار اقتصادية فادحة على هذه البقعة السياحية الشهيرة.

٨ مايو/ أيار

تويوتا تعلن عن تسجيل أرباح تشغلية تصل إلى ٢.٢ تريليون ين للعام المالي ٢٠١٤ (انتهى في مارس/ آذار ٢٠١٥)، لتصبح بذلك أول شركة يابانية تكسر حاجز الـ ٢ تريليون ين. وقد تعزز أداء الشركة من خلال خفض التكاليف، انخفاض قيمة الين، وزيادة الأرباح في أسواق أمريكا الشمالية.

١١ مايو/ إيار

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن ١٠ طائرات أمريكية من طراز أوسبري CV-22 ستتمركز في قاعدة يوكوتا الجوية الموجودة بضواحي طوكيو. حيث ستصل الدفعة الأولى وهي ٣ طائرات عام ٢٠١٧، تليها ٧ طائرات أخرى عام ٢٠٢١. وتعد هذه هي المرة الأولى التي ستتمركز فيها طائرات أوسبري في اليابان خارج محافظة أوكيناوا.

١٤ مايو/ أيار

مجلس الوزراء يوافق على تشريع يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي وإزالة القيود الجغرافية مما يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في العمل خارج اليابان. وتهدف الحكومة الآن بقيادة آبي لتمرير تلك التشريعات في البرلمان.

شارب تسجل خسائر قياسية تقدر بما قيمته ٢٢٢.٣ بليون ين ياباني للعام المالي ٢٠١٤ بعد الأداء الضعيف لشاشات الكريستال السائل، الخلايا الشمسية، وقطاعات التلفزيون. في الوقت نفسه، تعرض خطة جديدة لإدارة متوسطة الأجل والتي تقدم التقاعد الطوعي على ٣٥٠٠ موظف ضمن عدة تدابير واستراتيجيات أخرى.

١٧ مايو/ أيار

انتهاء استفتاء أوساكا بخصوص مشروع قانون من شأنه أن يلغى المجلس البلدي وتنقسم المدينة إلى خمسة أحياء خاصة بمعارضة السكان بفارق ضئيل. ونتيجة لذلك فقد قرر المحافظ هاشيموتو تورو الذي كان قد دعا لهذا الاقتراح عدم الترشح في الانتخابات المقبلة والمقرر عقدها قبل نهاية هذا العام وإعلانه اعتزال العمل السياسي والعودة لعمله القديم كمحامي. كما تحمل زعيم حزب نهضة اليابان إيدا كينجي مسؤولية الهزيمة وأعلن عن استقالته، وحل محله ماتسنو يوريهيسا.

١٨ مايو/ أيار

أسادا ماو تعلن أنها سوف تستأنف التدريب في ١٨ مايو/ أيار ٢٠١٥ خلال مؤتمر صحفي في طوكيو. جيجي برس.

أسادا ماو التي فازت بالميدالية الفضية في منافسات التزلج الفردي على الجليد للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام ٢٠١٠ في فانكوفر تعلن عودتها إلى التدريب. فبعد نتائجها المخيبة للآمال في أولمبياد سوتشي ٢٠١٤ باحتلالها المركز السادس قررت أسادا أن تأخذ استراحة من التدريب منذ مايو/ أيار من العام الماضي.

١٩ مايو/ أيار

وزارة النقل الأمريكية تعلن أن المورد الرئيسي لقطع الغيار اليابانية شركة تاكاتا كورب قد اعترفت بوجود عيوب في الوسائد الهوائية ووافقت على عملية استدعاء في جميع أنحاء البلاد، والتي تعد بدورها أكبر وأضخم عملية استدعاء في التاريخ الأميركي، مما يؤثر على نحو ٣٤ مليون سيارة.

٢٠ مايو/ أيار

جمعية اليابان لحدائق الحيوان وأحواض الأسماك تقرر عن طريق التصويت التوقف عن شراء الدلافين التي يتم اصطيادها في عمليات صيد مثيرة للجدل قبالة سواحل بلدة تايجي بمحافظة واكاياما، بعد أن علقت عضويتها من الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان وأحواض الأسماك في أبريل/ نيسان. واستند الحظر المفروض بسبب انتهاكها قانون الهيئة الدولية لأخلاقيات الرفق بالحيوان.

٢٢ مايو/ أيار

بدء فعاليات اجتماع قادة جزر المحيط الهادئ في إيواكي بمحافظة فوكوشيما بمشاركة كل من اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، و ١٤ دولة من دول جزر المحيط الهادئ. وقد تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأكثر من ٥٥ بليون ين كمساعدات على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتعامل مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

صورة تذكارية لرئيس الوزراء آبي وغيره من القادة في اجتماع قادة جزر المحيط الهادئ في ٢٣ مايو/ أيار ٢٠١٥، في إيواكي، فوكوشيما. جيجي برس.

٢٦ مايو/ أيار

بداية المناقشات حول التشريعات الأمنية التي وافق عليها مجلس الوزراء في ١٤ مايو/ أيار في البرلمان. رئيس الوزراء آبي يشير إلى البيئة الأمنية القاسية التي تزداد حول اليابان، مستشهدا بتطوير كوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية والنووية وكذلك الأنشطة البحرية للصين تطوير في بحر الصين الشرقي والجنوبي، باعتبارهم سببا لتحديث اليابان سياستها الأمنية.

٢٧ مايو/ أيار

هيئة الرقابة النووية توافق على استئناف عمل محطة سينداي للطاقة النووية التابعة لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية. وهي أول محطة تجتاز اشتراطات السلامة والأمان الصارمة والتي تم العمل بها بعد حادث التسرب الذي وقع بمحطة دايئيتشي فوكوشيما للطاقة النووية عام ٢٠١١ عقب كارثة زلزال شرق اليابان الكبير. وتحتاج محطة سينداي الآن للتحقق من عملية التشغيل النهائية. ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة تشغيل المفاعل رقم ١ في أواخر يوليو/ حزيران.

٢٩ مايو/ أيار

ارتفاع الدخان الكثيف من بركان شينداكي صباح يوم ٢٩ مايو/ أيار ٢٠١٥. الصورة من موقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ثوران بركان شينداكي الواقع في الجزيرة الجنوبية الصغيرة كوتشينويرابو جيما، والذي يبعد ٩٠ كم من ساحل محافظة كاغوشيما، مع تدفق الحمم البركانية في المحيط. ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التأهب إلى خمسة على مقياس من خمس درجات، مشيرة إلى ضرورة إجلاء سكان الجزيرة الذي يصل عددهم إلى أكثر من ١٠٠ نسمة. وقد ثار بركان شيندكى للمرة الأولى منذ ٣٤ عاما خلال شهر أغسطس/ آب العام الماضي.

٣٠ مايو/ أيار

زلزال بقوة ٨.١ درجة يضرب اليابان الساعة ٨:٢٣ مساء حيث كان مركز الزلزال على عمق ٦٨٢ كم تحت سطح الأرض جنوب جزر أوغاساوارا، والتي تبعد ١٠٠٠ كم جنوب طوكيو. ووصلت درجة الاهتزاز إلى ٥ درجات علي المقياس الياباني في هاهاجيما بجزر أوغاساوارا و نينوميا بمحافظة كاناغاوا. لم تسجل حالات وفاة ولم يكن هناك تحذير من أمواج تسونامي.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية.