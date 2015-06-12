Éruption du volcan Shindake dans l’île de Kuchinoerabujima au sud de l’Archipel, projet de réforme de la ville d’Osaka rejeté par referendum et ouverture à la Diète du débat concernant la nouvelle législation sur la sécurité. Retour sur les évènements marquants du mois de mai 2015.

Samedi 2

Le ministre des Affaires étrangères Kishida Fumio entame sa visite à Cuba. Il devient ainsi le premier des ministres japonais à visiter le pays où il rencontre l’actuel président, Raúl Castro, ainsi que son prédécesseur, Fidel Castro.

Lundi 4

Le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), une organisation consultative de l’UNESCO, recommande l’octroi du statut de patrimoine mondial aux sites historiques représentatifs de la révolution industrielle de Meiji. Les 23 sites incluent l’aciérie de Yawata, la mine de houille de Miike, le chantier naval de Mitsubishi à Nagasaki et la mine de houille de Hashima, plus connue sous le nom de Gunkanjima. La Corée du Sud s’oppose à cette nomination en estimant que des Coréens avaient été contraints au travail forcé sur sept des sites en question, au cours de la colonisation japonaise (1910-1945).

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Mercredi 6

L’Agence météorologique du Japon lève le niveau d’alerte pour le volcan du mont Hakone à 2 sur son échelle de 5 et annonce l’interdiction d’accès aux zones proches du cratère en raison de l’augmentation de l’activité sismique volcanique. De graves conséquences économiques sont à craindre pour cette destination particulièrement populaire auprès des touristes.

Vendredi 8

Toyota annonce un profit record de 2 173 milliards de yens pour l’exercice fiscal 2014 (clos en mars 2015). C’est la première fois qu’une compagnie japonaise dépasse la barre des deux mille milliards. Cette réussite a été possible grâce à la réduction des coûts, à la faiblesse du yen et aux gains acquis sur le marché nord-américain.

Lundi 11

Le département de la Défense américain annonce que 10 appareils de transport hybrides CV-22 Osprey seront stationnés à la base aérienne de Yokota, près de Tokyo. Leur arrivée est prévue pour 2017 et 7 autres engins viendront s’y ajouter en 2021. Il s’agit du deuxième déploiement des Osprey au Japon après Okinawa.

Jeudi 14

Le Conseil des ministres approuve un projet de révision des lois sur la sécurité qui permettra au Japon, entre autres, d’exercer le droit de légitime défense collective et de supprimer les restrictions géographiques du champ d’action des Forces d’autodéfense.

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Sharp annonce un déficit record de 223,3 milliards de yens pour l’exercice fiscal 2014 après de faibles ventes dans les secteurs de l’affichage à cristaux liquides, des batteries à énergie solaire et des téléviseurs. L’entreprise présente un programme de restructuration qui inclut l’incitation au départ volontaire de 3 500 employés.

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Dimanche 17

La patineuse artistique Asada Mao annonçant qu’elle va reprendre l’entraînement à une conférence de presse tenue à Toklyo, le 18 mai 2015 (Jiji Press)

Les habitants d’Osaka rejettent par referendum à une très courte majorité le projet de réforme administrative de la ville qui proposait une réduction de la bureaucratie inutile au moyen d’une nouvelle division en 5 arrondissements spéciaux. Le maire, Hashimoto Tôru, annonce qu’il quittera son poste et se retirera du monde de la politique à la fin de son mandat. Le leader du Parti de la Restauration, Eda Kenji, assume également la responsabilité de cet échec en démissionnant. Il est remplacé par Matsuno Yorihisa.

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Lundi 18

Asada Mao, triple championne du monde de patinage artistique, annonce son retour à l’entraînement. Elle avait décidé de faire une pause dans sa carrière en mai 2014, après une 6e place décevante aux Jeux de Sochi.

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