Un pasajero del shinkansen se suicida prendiéndose fuego, el Servicio de Pensiones de Japón sufre una filtración masiva de datos, y Japón y Corea del Sur celebran el 50 aniversario de la normalización de sus relaciones diplomáticas. Estas fueron las noticias más destacadas en Japón durante el mes de junio de 2015.

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Se descubre una filtración masiva de información personal del Servicio de Pensiones de Japón, que gestiona las pensiones públicas, después de que sus computadoras hayan sido infectadas por un virus a través del correo electrónico. Los hackers obtienen nombres, direcciones, fechas de nacimiento y los números de pensionista de más de un millón de ciudadanos.

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El presidente de Filipinas Benigno Aquino III visita Japón y habla con el primer ministro Abe Shinzō el 4 de junio. Ambos acceden a iniciar charlas sobre un posible Acuerdo de Fuerzas Visitantes que permitiría a las Fuerzas de Autodefensa de Japón parar y repostarse en las bases filipinas. Esta acción viene precedida de un comportamiento cada vez más agresivo de las fuerzas navales chinas en el Mar de la China Meridional.

4

Tres expertos en legislación constitucional coinciden en una audiencia ante la Comisión sobre la Constitución de la Cámara de Representantes en que la ley de seguridad, que incluye medidas para permitir la ejecución del derecho a la autodefensa colectiva, es inconstitucional. Este veredicto unánime es una sorpresa ya que uno de estos expertos fue recomendado por el propio Partido Liberal Democrático en el poder.

5

El primer ministro Abe elige Shima, en la prefectura de Mie, como el lugar de celebración de la reunión del G7 en Japón en 2016.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la tasa total de fertilidad en 2014 bajó al 1,42, un 0,01 menos que el año anterior. Esta cifra, que indica el promedio de niños nacidos por mujer durante su vida, cayó por primera vez en nueve años después de haberse recuperado lentamente desde 2005, cuando se registró la tasa más baja de la historia, un 1,26. El número total de nacimientos en 2014 el más bajo de la historia, con solo 1 millón de neonatos, mientas que la edad media de mujeres que tuvieron un hijo por primera vez se situó en los 30,6 años.

6

El primer ministro Abe visita Ucrania antes de asistir a la cumbre del G7 en Alemania. Se reúne con el presidente Petro Poroshenko, asegurando que no tolerará ningún intento de alterar el statu quo mediante la fuerza y prometiendo que continuará ofreciendo ayuda económica para ayudar a que la situación en el país se estabilice.

7

El rey y yo, con Watanabe Ken, recibe el premio al Mejor Reestreno de un Musical y otros tres galardones en la gala de los Premios Tony 2015 en Nueva York. Watanabe es nominado al premio a la mejor actuación por un actor principal en un musical, aunque no lo obtiene finalmente.

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Tokio Marine Holdings anuncia que comprará la aseguradora estadounidense HCC Insurance Holdings en un acuerdo por 7.500 millones de dólares. Es la mayor adquisición de una empresa extranjera por una compañía de seguros generales japonesa.

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El primer ministro Abe se reúne con el consejero senior del Partido de la Innovación de Japón y alcalde de Osaka Hashimoto Tōru en Tokio para charlar durante tres horas aparentemente buscando su cooperación para aprobar la ley de seguridad en la Dieta. Después de la reunión Hashimoto publica que “El Partido de la Innovación de Japón debe trazar una clara línea entre su formación y el Partido Democrático de Japón” en su cuenta personal de Twitter.

17

La enmienda a la Ley de Elecciones a las Administraciones Públicas para reducir la edad legal para votar en Japón de los 20 a los 18 años se aprueba de manera unánime durante una sesión de la Cámara de Consejeros. Este cambio entrará en vigor después de un año, aumentando el número total de votantes en 2,4 millones de personas, aproximadamente en un 2 %, de cara a las elecciones a la Cámara alta de 2016.

18

La jefa de comunicación de Toyota y ciudadana estadounidense Julie Hamp es arrestada después de que se encontraran analgésicos ilegales en un paquete enviado para ella desde los Estados Unidos. Hamp, que es la primera mujer ejecutiva de Toyota, niega los cargos. El 1 de julio Toyota anuncia que Hamp renunciará a su cargo como ejecutiva.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio habla con su homólogo surcoreano Yun Byung-se, que visita Japón por primera vez desde febrero de 2013. Acuerdan preparar una cumbre trilateral de líderes junto a China a la mayor brevedad posible durante el presente año. Del mismo modo acuerdan cooperar para promocionar los lugares que ambos países presentan para ser registrados como Patrimonio Mundial de la UNESCO, después de que Corea del Sur se opusiera a la propuesta japonesa de los Lugares de la Revolución Industrial del Japón de Meiji.

Kishida Fumio y Yun Byung-se, los ministros del exterior de Japón y Corea del Sur, se reúnen el Tokio el 21 de junio. (© Jiji)

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Tokio y Seúl celebran el 50 aniversario de la firma del Tratado de Relaciones Básicas entre Japón y la República de Corea y la normalización de sus relaciones diplomáticas. El primer ministro Abe asiste a una ceremonia organizada por Corea del Sur en Tokio y hace un llamamiento para mejorar los lazos con su vecino, mientras que la presidenta Park Geun-hye participa en una ceremonia en Seúl organizada por Japón.

La Cámara de Comercio de Hollywood anuncia que el actor Mifune Toshirō, protagonista de clásicos de Kurosawa Akira como Rashōmon o Shichinin no samurai (Los siete samuráis), será honrado de manera póstuma con una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad.

Los actores Mifune Toshirō (izquierda) e Ishihara Yūjirō (derecha) y el director Kumai Kei (en el centro) en una rueda de prensa en Tokio durante la presentación de la película Kurobe no taiyō (El sol de Kurobe) el 9 de mayo de 1967. (© Jiji)

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Se celebra una ceremonia en el Parque Memorial de la Paz de Itoman, en Okinawa, para conmemorar el 70 aniversario del final de la Batalla de Okinawa, en la que más de 200.000 personas murieron. El primer ministro Abe y la embajadora estadounidense Caroline Kennedy están entre los 5.400 asistentes. En la declaración de paz, el gobernador de Okinawa Onaga Takeshi critica duramente el plan del Gobierno de Abe de reubicar la base aérea de los marines estadounidenses de Futenma a Henoko, en Nago.

Estudiantes de Okinawa hacen una ofrenda floral en una ceremonia el 23 de junio en el Parque Memorial de la Paz en Itoman para honrar a los okinawenses que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. (© Jiji)

Con el apoyo del PLD, el Kōmeitō y otros grupos, la Cámara de Representantes vota para extender la sesión actual de la Dieta (cuyo último día estaba planeado para el 24 de junio) durante 95 días más hasta el 27 de septiembre, con el objetivo de asegurar que se apruebe la Ley de Seguridad. Es la mayor extensión de una sesión ordinaria de la Dieta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

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El índice Nikkei sube hasta los 20.942,07 puntos, superando el punto máximo antes de la burbuja informática (20.833,21 enteros el 1 de abril del año 2000) hasta alcanzar el máximo nivel en 18 años y medio.

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El secretario general del PLD Tanigaki Sadakazu anuncia que el líder de la División de la Juventud Kihara Minoru ha sido eliminado de su puesto y suspendido de todos los puestos ejecutivos del partido durante un año y que tres miembros de la Cámara baja han sido duramente censurados. Este anuncio se produce después de que durante una reunión de un grupo de estudio el 25 de junio los participantes sugiriesen presionar a los grupos mediáticos que estuvieran generando noticias desfavorables, con medidas como pedir a los anunciantes que retirasen su publicidad.

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El yen sube y los precios de las acciones caen entre los temores a los incumplimientos de la deuda griega. El índice Nikkei registra su mayor pérdida anual en un solo día, cayendo hasta 596,20 puntos y situándose en los 20.109,95 enteros.

30

Un pasajero se suicida rociándose con combustible y prendiéndose fuego en el primer coche del shinkansen de Tōkaidō que viaja entre Shin-Yokohama y Odawara en la prefectura de Kanagawa. Una mujer muere también por la inhalación de humo en el Nozomi 225 que había salido de Tokio a Shin-Osaka esa misma mañana, y 26 pasajeros quedan heridos. Es la primera vez que se produce un incendio en el shinkansen.