Крупная утечка персональных данных из Пенсионной системы, принятие снижающей возрастной ценз поправки в Закон о выборах, встреча глав внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи, а также другие события июня 2015 года.

1

Стало известно, что Японская пенсионная система － организация, управляющая общественным пенсионным фондом (ранее Управление социального страхования Японии) － подверглась кибератаке, в результате которой произошла утечка персональных данных членов пенсионной системы, включая имена, адреса и первичные пенсионные номера. Утечка информации с сервера произошла в результате заражения компьютеров вирусом, который содержался в файле-приложении к подозрительным электронным письмам, полученным и открытым служащими пенсионной системы. Количество похищенных учётных записей достигает 1 млн 250 тыс.

2-5

Президент Филиппин Бенигно Акино посетил Японию с официальным визитом. 4 июня состоялись его переговоры с премьер-министром Японии Абэ Синдзо. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в сфере обеспечения безопасности в свете действий Китая, который наращивает свою морскую активность. 3 июня состоялся торжественный банкет в Императорском дворце, в котором впервые приняла участие в качестве совершеннолетнего члена императорского дома принцесса Како, вторая дочь принца и принцессы Акисино.

4

В комитете по рассмотрению конституционных вопросов Палаты представителей (нижней палаты) японского парламента все трое приглашённых учёных-специалистов по конституционному праву, включая эксперта, рекомендованного правящей партийной коалицией, признали, что законопроекты в области национальной безопасности, предусматривающие возможность использования права на коллективную самооборону, «равнозначны нарушению Конституции». Этот единодушный вердикт вызвал большой общественный резонанс.

5

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выбрал в качестве места проведения предстоящей в 2016 году в Японии встречи лидеров стран «большой семерки» город Сима в префектуре Миэ. Он сообщил, что саммит G7 будет проходить под названием «Саммит Исэ-Сима».

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что в 2014 году суммарный коэффициент рождаемости (расчётное среднее число рождений ребёнка у женщины за всю её жизнь) снизился на 0,01 пункта относительно предыдущего года, составив 1,42. С тех пор, как в 2005 году этот коэффициент достиг 1,26 － своего рекордного исторического минимума, он восстанавливался умеренными темпами. Снижение коэффициента произошло впервые за 9 последних лет. Число родившихся в 2014 году оказалось минимальным за всю историю ведения статистики, составив 1 003 532 человека. Средний возраст рождения первого ребёнка составил 30,6 лет, свидетельствуя о дальнейшем развитии тенденции поздних браков и родов.

6

Перед тем, как принять участие в саммите G7 в Германии, премьер-министр Абэ Синдзо посетил с визитом Украину. В ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко Абэ заявил об уважении принципов суверенитета и территориальной целостности, а также о неприятии действий, направленных на изменение статус-кво с помощью силы, пообещав продолжить оказывать экономическую помощь для стабилизации Украины.

8 июня (7 июня по местному времени)

Объявлены лауреаты 69-й ежегодной премии «Тони», которая считается наиболее престижной наградой в США в области театрального искусства. Мюзикл «Король и я», где главную роль исполняет Ватанабэ Кэн, удостоен награды «Лучший возрождённый мюзикл», а также в трёх других номинациях. Сам Ватанабэ был номинирован на получение награды за исполнение лучшей главной мужской роли в жанре мюзикла, однако не получил её.

10

Страховая компания Tokio Marine Holdings, Inc. объявила о приобретении приблизительно за 7,5 млрд долларов (около 940 млрд йен) американской страховой компании HCC Insurance Holdings, Inc. Это самая крупная по стоимости зарубежная операция в области слияний и поглощений из всех когда-либо предпринятых японскими компаниями по страхованию ущерба.

14

В Токио состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с Хасимото Тору, главным советником Партии возрождения Японии. Беседа продолжалась 3 часа. По всей видимости, Абэ стремился заручиться сотрудничеством Хасимото для принятия обсуждаемых в парламенте новых законодательных актов в области национальной безопасности. По окончании встречи Хасимото написал в соцсети Twitter: «Партии возрождения Японии следует провести черту между собой и Либерально-демократической партией».

17

Палата представителей японского парламента единогласно утвердила законопроект о внесении поправок в Закон о выборах на публичные должности. Возраст, дающий японским избирателям право голосовать на выборах, будет снижен с нынешних 20 лет до 18 лет. Закон вступит в силу через год, новые молодые избиратели впервые смогут реализовать своё право на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента) летом 2016 года. Общая численность электората увеличится примерно на 2,4 млн человек (примерно 2% от общего числа обладающих правом голоса). Изменение избирательного права происходит впервые за 70 последних лет с 1945-го года.

18

Национальное полицейское управление Японии арестовало гражданку США, директора автомобилестроительной компании Toyota Джули Хэмп по подозрению в нарушении Закона об обороте наркотических веществ. В полиции считают, что подозреваемая импортировала из США наркотические таблетки. Джули Хэмп, первая женщина в составе корпоративного руководства Toyota, отвечала за внешние связи и рекламу. В ходе расследования подозреваемая не признала своей вины.

21

Министр иностранных дел Кисида Фумио провёл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Юн Бён Се, который посетил Японию впервые со времени вступления в должность в феврале 2013 года. Помимо согласия стремиться к скорейшему проведению в текущем году трёхстороннего саммита с участием лидера Китая, стороны договорились о том, что выступавшая прежде с возражениями Южная Корея будет сотрудничать в решении вопроса о внесении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ряда объектов в Японии, связанных с промышленной революцией периода Мэйдзи (1868–1912).

Министр иностранных дел Японии Кисида Фумио (слева) и министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се перед началом двусторонних переговоров, 21 июня 2015 г., Токио, офис МИД Японии в столичном районе Минато (официальная съёмка, фотография предоставлена Jiji Press)

22

Ровно 50 лет исполнилось со времени нормализации дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей в 1965 году, когда был заключён Базовый договор об отношениях между Японией и Республикой Корея. Премьер-министр Абэ Синдзо принял участие в юбилейной церемонии, которую организовало в Токио правительство Южной Кореи, призвав приложить усилия для улучшения двусторонних связей. В церемонии по случаю юбилея, организованной в Сеуле правительством Японии, приняла участие президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Принято решение увековечить в 2016 году звездой на «Аллее славы» в Голливуде память мастера мирового кинематографа, ныне покойного киноактёра Мифунэ Тосиро, который снимался в таких шедеврах режиссёра Куросавы Акиры, как «Семь самураев» и «Расёмон». Об этом решении объявила Торгово-промышленная палата Голливуда.

Мифунэ Тосиро (слева) перед пресс-конференцией, посвящённой выходу киноленты «Солнце над Куробэ». Справа － актёр Исихара Юдзиро, в центре режиссёр Кумаи Кэй. 9 мая 1967 г., Токио, столичный район Минато, гостиница «Окура» (фотография предоставлена Jiji Press)

23

Исполнилось ровно 70 лет со времени окончания Битвы за Окинаву, унёсшей жизни более двухсот тысяч человек в завершающий период сражений на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. В Мемориальном парке мира в городе Итоман состоялась церемония в память всех павших в годы войны на Окинаве. В числе приблизительно 5 400 участников на церемонии присутствовали премьер-министр Абэ Синдзо, а также посол США в Японии Кэролайн Кеннеди. Губернатор префектуры Окинава Онага Такэси огласил «Декларацию мира», в которой выступил с резкой критикой плана переноса американской авибазы Футэмма на побережье Хэноко города Наго, над реализацией которого работает правительство Абэ.

Представители учащейся молодёжи Окинавы после возложения цветов на Церемонии поминовения всех павших в боях за Окинаву. 23 июня 2015 г., преф. Окинава, г. Итоман, Мемориальный парк мира (фотография предоставлена Jiji Press)

Палата представителей парламента Японии большинством голосов при поддержке депутатов Либерально-демократической партии, партии Комэй и других партий приняла решение о продлении на 95 дней до 27 сентября текущей парламентской сессии, которая должна была завершиться 24 июня. Сессию продлили с целью обеспечить принятие законопроектов в области обеспечения национальной безопасности. 95-дневный срок продления сессии － самый продолжительный за всю историю нынешней парламентской системы.

24

На торгах Токийской фондовой биржи ключевой индекс Nikkei 225 на некоторое время достиг отметки 20 942,07 пункта. Тем самым был превзойдён пиковый показатель (20 833,21 пункта), зарегистрированный 1 апреля 2000 года, в период рыночного «пузыря» компаний сферы информационных технологий. Результат 24 июня стал самым высоким показателем за последние восемнадцать с половиной лет с декабря 1996 года.

27

Либерально-демократическая партия Японии приняла решение о дисциплинарном наказании в виде отстранения от руководящих должностей сроком на один год Кихары Минору, начальника партийного молодёжного отдела, а также о вынесении строгого предупреждения троим депутатам от ЛДП в нижней палате парламента. Причиной стал ряд высказываний, прозвучавших 25 июня на семинаре, организованном младшими депутатами ЛДП. Участники допускали возможность давления на средства массовой информации, в частности, заявив: «Лучший способ наказать масс-медиа － лишить их доходов от рекламы». Генеральный секретарь ЛДП Танигаки Садакадзу 28 июня в эфире одной из телевизионных передач принёс извинения в связи с инцидентом, выразив своё крайнее сожаление.

29

Из-за опасений о возможном дефолте по суверенным долгам Греции на Токийском фондовом и валютном рынках происходило снижение котировок акций и удорожание йены. Индекс Nikkei 225 завершил последние торги недели на отметке 20 109,95 йен, снизившись на 596 пунктов относительно показателя предшествовавшей недели. Снижение стало самым крупным в текущем году.

30

Мужчина облился маслянистой жидкостью и поджёг себя в головном тамбуре первого вагона суперэкспресса синкансэн «Нодзоми-225», следовавшего по линии Токайдо (из Токио в Осаку). Во время инцидента состав проходил через город Одавара префектуры Канагава. Помимо совершившего самосожжение, от дыма скончалась женщина-пассажир. В разной степени пострадали 26 человек. Инцидент стал первым случаем пожара в суперэкспрессах синкансэн за всю историю их эксплуатации.

(Статья на японском языке опубликована 1 июня 2015 г.)