公共養老金個人資訊大量外洩；《公職選舉法》修正案通過,將下調選舉投票年齡；日韓外相舉行會談……，請看2015年6月日本要聞回顧。

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負責政府養老金業務的特殊法人日本年金機構（原社會保險廳）稱，因該機構系統受網路攻擊，包括用戶的姓名、年齡、住址、基本養老金編號等在內的個人資訊外洩。約125萬用戶資訊被洩露。該機構的一些員工在打開來歷不明的電子郵件檔案後電腦受到感染，伺服器內資訊被竊。

2－5

菲律賓總統艾奎諾三世以國賓身分訪日，4日與安倍晉三首相舉行了會談。針對中國海洋進出活動，雙方一致同意在安全保障領域加強合作。3日，秋篠宮親王夫婦的次女佳子內親王第一次作為成年皇族出席了天皇在宮中舉辦的艾奎諾三世歡迎晚宴。

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針對有關承認行使集體自衛權等的安全保障相關法案，包括1名執政黨推薦者在內的3位憲法學家應邀出席了眾議院憲法審查會並一致表示，這個做法「違反憲法」。這一發言引起了相當的反響。

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安倍晉三首相表示，2016年在日本召開的G7峰會舉辦地定在三重縣志摩市，名稱為「伊勢志摩峰會」。

厚生勞動省公布稱，2014年的總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）為1.42，比上一年低0.01百分點。該生育率2005年跌至歷史最低點1.26後，呈現緩慢回升趨勢；但時隔9年後，2014年再次下滑，同年的新生兒人數為1,003,532人，創歷史新低。女性平均初產年齡為30.6歲，晩婚晩育傾向進一步增強。

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安倍晉三首相在前往德國參加G7首腦峰會前夕訪問烏克蘭，與烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）舉行了會談，表達了重視主權、領土的完整性以及不容以實力改變現狀的姿態，並表明將繼續予以經濟援助，以助於烏克蘭形勢的穩定。

8 （當地時間7日）

作為美國戲劇界的最高獎項，第69屆東尼獎（Tony Award）頒獎典禮在紐約舉行。渡邊謙主演的《國王與我》獲得音樂劇部門的最佳復排音樂劇等4個獎項。渡邊雖獲音樂劇最佳男演員獎提名，但無緣獲獎。

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東京海上控股公司（Tokio Marine Holdings）宣布，將斥資75億美元，收購美國專業保險公司HCC Insurance Holdings。這是日本保險公司史上最大一宗在海外的M&A交易。

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安倍晉三首相和維新黨的橋下徹最高顧問（大阪市長）在東京舉行了3小時的會談。據分析，首相希望通過會談，獲得維新黨的合作，以推進國會對按全保障相關法案的審議。會談後，橋下在其推特上表示，「維新黨應和民主黨劃清界線」。

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參議院通過了《公職選舉法》修正案，將選舉投票年齡從現行20歲以上，下調到18歲以上。這是時隔70年再次下調選舉投票年齡。該修正案將在1年後正式實施。2016年夏季參議院選舉時，將有約240萬人成為新選民（約占全部選民的2％）。

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豐田汽車公司美籍常務董事漢普（Julie Hamp），因涉嫌走私毒品違反《毒品取締法》而被日本警方逮捕。漢普是該公司歷史上首位女性高級幹部，負責對外事務和公關。在審訊中，漢普對走私毒品予以了否認。

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岸田文雄外相與2013年2月上任後首次訪日的韓國外相尹炳世舉行了會談。雙方就在年內能儘早實現包括中國在內的3國首腦會談達成一致；此外，就韓國迄今反對的「明治日本產業革命遺產」申遺問題，也一致同意共同協商加以解決。

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1965年日本和韓國締結《日韓基本條約》，實行了邦交正常化，22日適逢50週年紀念日。安倍晉三首相出席了韓國政府在東京主辦的紀念儀式，呼籲為改善雙邊關係而努力；韓國總統朴槿惠參加了日本政府在首爾舉辦的紀念活動。

美國好萊塢商會評選委員會宣布，曾出演《羅生門》、《七武士》等黑澤明導演名作的已故國際知名影星三船敏郎，當選2016年好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）授獎提名。

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沖繩縣迎來紀念二戰末期沖繩戰役結束70週年紀念日。沖繩縣政府在和平祈念公園（糸滿市）為這場戰役中死難的20餘萬人舉行了追悼儀式。安倍晉三首相、美國駐日大使卡羅琳・甘迺迪等約5,400人出席了儀式。沖繩縣知事翁長雄志在《和平宣言》中，嚴厲批評了安倍政府推進的美軍普天間機場向名護市邊野古的遷移計劃。

為確保安全保障相關法案成立，眾議院全體會議以自民、公明執政聯盟等多數贊成通過決議，將原定本月24日結束的本屆國會會期延長至9月27日。長達95天的延長幅度創下了現行憲法實施以來的最長紀錄。

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東京股市日經平均指數飆升，一度觸及20942.07日圓，突破2000年4月1日創下的IT泡沫期的最高價（20833.21日圓），是自1996年12月後近18年來的最高價。

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自民黨宣布，對青年局局長木原實做出停職1年的處分，並對另3名眾議院議員提出嚴重警告。 25日在自民黨年輕議員的學習會上，出現了種種意欲向媒體施壓的意見，諸如「懲戒媒體的最好方法就是斷了它們的廣告收入」等等，這些言論曝光後，招致多方面的譴責。自民黨幹事長（秘書長）谷垣禎一在28日的電視節目中道歉稱：「我對此感到非常抱歉。」

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受希臘債務違約影響，東京股市日經平均股價暴跌，日圓升值。日經平均股價收盤比上週末下跌596.20日圓，報20109.95日圓，創下今年最大跌幅。

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東海道新幹線「希望號（Nozomi）」由東京開往新大阪的225次列車，在行駛進神奈川縣小田原市後，1名男性乘客在1號車廂前部連結處將油狀液體澆灑在自己身上後縱火自焚，導致車廂火災。除自焚者死亡外，另有1名女性乘客因吸入濃煙身亡，26人受傷。這是新幹線車內首次發生火災。