公共养老金个人信息大量外泄；《公职选举法》修正案通过,将下调选举投票年龄；日韩外相举行会谈……，请看2015年6月日本要闻回顾。

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负责政府养老金业务的特殊法人日本年金机构（原社会保险厅）称，因该机构系统受网络攻击，包括用户的姓名、年龄、住址、基本养老金编号等在内的个人信息外泄。约１２５万用户信息被泄露。该机构的一些员工在打开来历不明的电子邮件附件后电脑受到感染，服务器内信息被窃。

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菲律宾总统阿基诺三世以国宾身份访日，4日与安倍晋三首相举行了会谈。针对中国海洋进出活动，双方一致同意在安全保障领域加强合作。3日，秋篠宮亲王夫妇的次女佳子公主第一次作为成年皇族出席了天皇在宫中举办的阿基诺三世欢迎晚宴。

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针对有关承认行使集体自卫权等的安保相关法案，包括一名执政党推荐者在内的三位宪法学家应邀出席了众议院宪法审查会并一致表示，这个做法“违反宪法”。这一发言引起了相当的反响。

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安倍晋三首相表示，2016年在日本召开的七国集团(G7)峰会举办地定在三重县志摩市，名称为“伊势志摩峰会”。

厚生劳动省公布称，2014年的总和生育率（妇女一生中生育子女的总数）为1.42，比上一年低0.01百分点。该生育率2005年跌至历史最低点1.26后，呈现缓慢回升趋势；但时隔9年后，2014年再次下滑，同年的新生儿人数为1003532人，创历史新低。女性平均初产年龄为30.6岁，晩婚晩育倾向进一步增强。

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安倍晋三首相在前往德国参加七国集团首脑峰会前夕访问乌克兰，与乌克兰总统波罗申科举行了会谈，表达了重视主权、领土的完整性以及不容以实力改变现状的姿态，并表明将继续予以经济援助，以助于乌克兰形势的稳定。

8 （当地时间7日）

作为美国戏剧界的最高奖项，第69届托尼奖颁奖典礼在纽约举行。渡边谦主演的《国王与我》获得音乐剧部门的最佳音乐复排剧等四个奖项。渡边虽获音乐剧最佳男演员奖提名，但无缘获奖。

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东京海上控股公司宣布，将斥资75亿美元，收购美国专业保险公司HCC Insurance Holdings。这是日本保险公司史上最大一宗在海外的并购（M&A）交易。

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安倍晋三首相和维新党的桥下彻最高顾问（大阪市长）在东京举行了三小时的会谈。据分析，首相希望通过会谈，获得维新党的合作，以推进国会对安保相关法案的审议。会谈后，桥下在其推特上表示，“维新党应和民主党划清界线”，

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参议院通过了《公职选举法》修正案，将选举投票年龄从现行20岁以上，下调到18岁以上。这是时隔70年再次下调选举投票年龄。该修正案将在一年后正式实施。2016年夏季参议院选举时，将有约240万人成为新选民（约占全部选民的2％）。

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丰田汽车公司美籍常务董事朱莉·汉普，因涉嫌走私毒品违反《毒品取缔法》而被日本警方逮捕。汉普是该公司历史上首位女性高管，负责对外事务和公关。在审讯中，汉普对走私毒品予以了否认。

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岸田文雄外相与2013年2月上任后首次访日的韩国外相尹炳世举行了会谈。双方就在年内能尽早实现包括中国在内的三国首脑会谈达成一致；此外，就韩国迄今反对的“明治日本产业革命遗产”申遗问题，也一致同意共同协商加以解决。

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1965年日本和韩国缔结《日韩基本条约》，实行了邦交正常化，22日适逢50周年纪念日。安倍晋三首相出席了韩国政府在东京主办的纪念仪式，呼吁为改善双边关系而努力；韩国总统朴槿惠参加了日本政府在首尔举办的纪念活动。

美国好莱坞商会评选委员会宣布，曾出演《罗生门》、《七武士》等黑泽明导演名作的已故国际知名影星三船敏郎，当选2016年星光大道授奖提名。

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冲绳县迎来纪念二战末期冲绳战役结束70周年纪念日。冲绳县政府在和平祈念公园（丝满市）为这场战役中死难的20余万人举行了追悼仪式。安倍晋三首相、美国驻日大使卡罗琳·肯尼迪等约5400人出席了仪式。冲绳县知事翁长雄志在《和平宣言》中，严厉批评了安倍政府推进的美军普天间机场向名护市边野古的迁移计划。

为确保安保相关法案成立，众院全体会议以自民、公明执政联盟等多数赞成通过决议，将原定本月24日结束的本届国会会期延长至9月27日。长达95天的延长幅度创下了现行宪法实施以来的最长纪录。

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东京股市日经平均指数飙升，一度触及20942.07点，突破2000年4月1日创下的IT泡沫期的最高点（20833.21），是自1996年12月后近18年来的最高点位。

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自民党宣布，对青年局局长木原实做出停职一年的处分，并对另三名众议院议员提出严重警告。25日在自民党年轻议员的学习会上，出现了种种意欲给媒体施压的意见，诸如“惩戒媒体的最好方法就是断掉它们的广告收入”等等，这些言论曝光后，招致多方面的谴责。自民党干事长谷垣祯一在28日的电视节目中道歉称：“我对此感到非常抱歉。”

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受希腊债务违约影响，东京股市日经平均指数暴跌，日元升值。日经平均指数收盘比上周末下跌596.20点，报20109.95点，创下今年最大跌幅。

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东海道新干线“希望号”由东京开往新大阪的225次列车，在行驶进神奈川县小田原市后，一名男性乘客在1号车厢前部连廊处将油状液体浇洒在自己身上后纵火自焚，导致车厢火灾。除自焚者死亡外，另有一名女性乘客因吸入浓烟身亡，26人受伤。这是新干线车内首次发生火灾。