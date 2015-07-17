راكب ياباني يقوم بالانتحار عن طريق إشعال النار في نفسه على متن قطار شينكانسن، هيئة معاشات التقاعد اليابانية تعاني من تسرب ضخم للبيانات، اليابان وكوريا الجنوبية تحتفلان بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذه هي أهم القصص الإخبارية خلال شهر يونيو/ حزيران ٢٠١٥.

١ يونيو/ حزيران

بروز أخبار عن تسرب كم ضخم من المعلومات الشخصية من هيئة معاشات التقاعد اليابانية، وهي الهيئة المسؤولة عن المعاشات التقاعدية العامة، بعد أن تم اختراق حواسيبها عن طريق الفيروسات التي تنتقل عن طريق البريد الإلكتروني. وقد حصل الهاكرز على أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد، وأرقام معاشات أكثر من مليون مواطن.

٢ـ٥ يونيو/ حزيران

الرئيس الفلبيني بنيغنو أكينو الثالث يزور اليابان، ويعقد جلسة محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ٤ يونيو/ حزيران. وقد اتفقا الزعيمان على بدء المناقشات بشأن اتفاقية القوات الزائرة التي يمكن أن تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية التوقف والتزود بالوقود في القواعد الفلبينية. يأتي هذا التحرك على خلفية النشاط المتزايد للقوات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

٤ يونيو/ حزيران

اتفاق ثلاثة خبراء للقانون الدستوري أن التشريعات الأمنية بما في ذلك التدابير الخاصة بالسماح بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي غير دستوري أمام لجنة الدستور بمجلس النواب. ليأتي بعد ذلك القرار بالإجماع بمثابة مفاجأة، حيث أنه من بين العلماء الثلاثة الذين تم دعوتهم لتقديم شهادتهم بخصوص دستورية تلك التشريعات كان هناك واحد منهم تم استدعائه بناء على توصية من الحزب الليبرالي الحاكم.

٥ يونيو/ حزيران

رئيس الوزراء آبي يختار مدينة شيما التي تقع في محافظة ميئي كمكان لاستضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستعقد في اليابان العام القادم ٢٠١٦.

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن معدل الخصوبة الكلي لعام ٢٠١٤ قد انخفض ٠.٠١ عن العام السابق ليصبح ١.٤٢. هذا الرقم والذي يشير بطبيعة الحال إلى متوسط عدد الأطفال الذين يولدون لامرأة خلال حياتها، قد انخفض لأول مرة في ٩ سنوات بعد أن ارتفع ببطء منذ أدنى مستوياته الذي كان ١.٢٦ في عام ٢٠٠٥. مجموع الولادات لعام ٢٠١٤ وهو أدنى مستوى على الإطلاق عند مليون طفل، في حين كان متوسط سن النساء اللواتي يلدن للمرة الأولى ٣٠.٦.

٦ يونيو/ حزيران

رئيس الوزراء الياباني آبي يزور أوكرانيا قبل حضور قمة الدول الصناعية السبع في ألمانيا. وقد أشار آبي في لقائه بالرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو إلى أنه لن يتسامح مع أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي لتحقيق استقرار الأوضاع في البلاد.

٧ يونيو/ حزيران

مسرحية ”الملك وأنا“ بطولة الممثل الياباني العالمي واتانابي كين، تفوز بجائزة أفضل إحياء لعمل مسرحي موسيقي وثلاث جوائز أخرى في حفل توزيع جوائز توني ٢٠١٥ في نيويورك . وقد ترشح واتانابي لجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي في مسرحية موسيقية، لكنه لم يفز.

١٠ يونيو/ حزيران

شركة توكيو مارين القابضة تعلن أنها سوف تستحوذ على شركة التأمين الأمريكية HCC القابضة في صفقة تصل إلى٧.٥ مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ في الخارج على الإطلاق من قبل شركة تأمين اليابانية.

١٤ يونيو/ حزيران

رئيس الوزراء آبي يلتقي كبير مستشاري حزب نهضة اليابان وعمدة مدينة أوساكا هاشيموتو تورو في طوكيو لمدة ثلاث ساعات من المحادثات، على ما يبدو يسعى آبي للحصول على تعاون هاشيموتو من أجل تمرير التشريعات الأمنية في البرلمان. وبعد الاجتماع غرد هاشيموتو على حسابه الشخصي على تويتر ”ينبغي على حزب نهضة اليابان رسم خط واضح بينه وبين الحزب الديمقراطي“.

١٧ يونيو/ حزيران

الموافقة بالاجماع على مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات العامة بتخفيض سن الاقتراع من ٢٠ عاما ليصبح ١٨ عاما خلال جلسة لمجلس المستشارين. وسيدخل التغيير حيز التنفيذ بعد عام واحد، مما يزيد من العدد الإجمالي للناخبين بـ ٢.٤ مليون، أو ما يقرب من ٢٪، في وقت انعقاد انتخابات مجلس المستشارين ٢٠١٦. ويعد هذا التعديل على قانون حق الانتخاب هو الأول منذ ٧٠ عاماً.

١٨ يونيو/ حزيران

السلطات اليابانية تلقي القبض على رئيسة الاتصالات لدى شركة تويوتا موتور الأمريكية جولي هامب للاشتباه في استيرادها لعقار ”أوكسيكودون“ بطريقة غير شرعية في طرود أرسلت لها من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنكرت هامب التي تعد أول امرأة تعين كمديرة تنفيذية في شركة تويوتا اليابانية تلك المزاعم. وفي ١ يوليو/ تموز أعلنت تويوتا أن هامب ستستقيل من منصبها كمديرة تنفيذية بالشركة.

٢١ يونيو/ حزيران

وزير الخارجية الياباني كيشيدا فوميو يعقد محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي، الذي يزور اليابان لأول مرة منذ فبراير/ شباط ٢٠١٣. وقد اتفقا على ترتيب عقد قمة ثلاثية للزعماء الثلاث بما في ذلك الصين في أقرب وقت ممكن من هذا العام. كما اتفقا على التعاون على الترويج للمواقع المرشحة للانضمام لقائمة التراث العالمي لليونسكو لبعضهم البعض بعد معارضة سابقة لكوريا الجنوبية لمواقع الثورة الصناعية اليابانية في عصر ميجي.

كيشيدا فوميو ويون بيونغ سي، وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يجتمعان في طوكيو في ٢١ يونيو/ حزيران. جيجي برس.

٢٢ يونيو/ حزيران

طوكيو وسيؤول تحتفلان بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة العلاقات الأساسية بين اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية. حضر رئيس الوزراء آبي حفل نظمته كوريا الجنوبية في طوكيو وتعهد بتحسين العلاقات، بينما شاركت الرئيسة بارك في حفل أقيم في سيؤول نظمته اليابان.

غرفة هوليوود للتجارة تعلن أن الممثل ميفوني توشيرو، نجم أفلام كوروساوا أكيرا الكلاسيكيات راشومون والساموراي السبعة سيتم تكريمه بعد وفاته بحفر نجمة له على ممشى المشاهير في هوليوود.

الممثل ميفوني توشيرو (يسار) إيشيهارا يوجيرو (يمين) والمخرج كوماي كي (في الوسط) في مؤتمر صحفي في طوكيو للإعلان عن فيلم Kurobe no Taiyo في ٩ مايو/ أيار عام ١٩٦٧. جيجي برس.

٢٣ يونيو/ حزيران

إقامة حفل في متنزه السلام التذكاري في إيتومان، أوكيناوا، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية معركة أوكيناوا، والتي قتل فيها أكثر من ٢٠٠ ألف شخص. وقد كان رئيس الوزراء آبي والسفيرة الأمريكية كارولين كينيدي من بين الحضور الذين بلغ عددهم ٥٤٠٠. وفي إعلان السلام، انتقد محافظ أوكيناوا أونغا تاكيشي بشدة خطة إدارة آبي لنقل قاعدة مشاة البحرية الأمريكية من قاعدة فوتينما الجوية إلى هينوكو بمدينة ناغو.

طلاب أوكيناوا في الصورة بعد تقديم الزهور في حفل ٢٣ يونيو/حزيران في متنزه السلام التذكاري في إيتومان من أجل تكريم لسكان أوكيناوا الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية. جيجي برس.

بدعم من الحزب الليبرالي، حزب كوميتو وغيره من الأحزاب يصوتون في مجلس النواب على تمديد الدورة الحالية للبرلمان (كان من المقرر أن تنتهي في ٢٥ يونيو/ حزيران) بنسبة ٩٥ يوما حتى ٢٧ سبتمبر/ أيلول، وذلك بهدف ضمان تمرير التشريعات الأمنية الجديدة. ويعد هذا التمديد هو الأطول على الإطلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

٢٤ يونيو/ حزيران

مؤشر نيكي يرتفع إلى ٢٠.٩٤٢.٠٧ نقطة، ويعلو عن أعلى مستوى وصله وقت فقاعة تقنية المعلومات والذي وصل إلى ٢٠.٨٣٣.٢١ في الأول من أبريل/ نيسان عام ٢٠٠٠. ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في ١٨ عاما ونصف.

٢٧ يونيو/ حزيران

الأمين العام للحزب الليبرالي تانيغاكي ساداكازو يعلن أن قائد فرقة الشباب كيهارا مينورو تمت تنحيته من منصبه، ووقفه عن العمل أي مناصب التنفيذية للحزب لمدة سنة واحدة وأن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب تم توبيخ شديد. ويأتي ذلك بعد اجتماع مجموعة الدراسة في ٢٥ يونيو/ حزيران الذي اقترح المشاركون ممارسة الضغط على وسائل الإعلام إنتاج تغطية إعلامية سلبية، مثل داعيا الجهات الراعية لسحب الإعلان.

٢٩ يونيو/ حزيران

ارتفاع سعر صرف الين وهبوط أسعار الأسهم وسط مخاوف من تأثير أزمة الديون اليونانية. وقد سجل مؤشر نيكي أكبر خسارة في يوم واحد هذا العام، وانخفض ٥٩٦.٢٠ نقطة ليصل إلى ٢٠.١٠٩.٩٥.

٣٠ يونيو/ حزيران

راكب يقوم بالانتحار عن طريق سكب البنزين على نفسه وإشعال النار في العربة الأمامية لقطار توكايدو شينكانسين أثناء الرحلة بين يوكوهاما وأوداوارا في محافظة كاناغاوا. كما توفت راكبة أخرى أيضا إثر استنشاق الدخان، وقد أصيب ٢٦ راكبا آخرين. وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل أحد قطارات الشينكانسن.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية.