La Cámara de representantes aprueba la nueva ley de seguridad, se descarta el plan para construir el nuevo Estadio Nacional diseñado por Zaha Hadid, y las Nadeshiko Japan alcanzan la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Repasamos las noticias más importantes del pasado mes de julio de 2015 en Japón.

3

El Gobierno de Japón anuncia que Corea del Norte pospondrá su informe sobre los resultados de su investigación en torno al secuestro de ciudadanos japoneses. La investigación comenzó el pasado julio con la formación de un comité especial en Corea del Norte que ha prometido informar sobre sus hallazgos después de un año.

5

En una reunión en Bonn, Alemania, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO decide incluir los lugares de la Revolución Industrial Meiji de Japón como Patrimonio de la Humanidad. Estos 23 lugares, repartidos en ocho prefecturas, son descritos por la UNESCO como testimonios de “lo que es considerado el primer intercambio exitoso de la industrialización occidental con una nación no occidental”. Corea del Sur se opuso al reconocimiento de estos lugares debido al uso de trabajadores forzados en siete de estos sitios, pero finalmente accedió después de que Japón acordase incluir un reconocimiento de la mano de obra forzada.

Los Estados Unidos derrota a Japón 5-2 en la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Vancouver, en Canadá, impidiendo que las Nadeshiko Japan repitan el éxito de 2011.

7

Kioto es elegida por segundo año consecutivo como la mejor ciudad del mundo en la encuesta de la revista estadounidense Travel + Leisure en 2015. En 2014, un total de 1,83 millones de turistas extranjeros pernoctaron en la ciudad.

11

Iwata Satoru, presidente de Nintendo, fallece a causa de un cáncer de vías biliares a la edad de 55 años. Después de llegar a Nintendo en el año 2000, fue nombrado presidente en 2002 y dirigió el lanzamiento de productos exitosos como la Nintendo DS y las videoconsolas familiares Wii.

16

Con el apoyo el Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō, la Cámara de representantes aprueba la ley de seguridad que permitirá a Japón ejercitar el derecho a la autodefensa colectiva. Incluso si esta ley no es aprobada por la Cámara de consejeros, el PLD puede obtener luz verde para esta legislación a mediados de septiembre después de su paso durante 60 días en la Cámara alta, lo que significa que probablemente termine aprobándose en la actual sesión de la Dieta cuyo fin se espera para el 27 de septiembre. Miles de manifestantes protestan en el exterior de la Dieta y la popularidad del primer ministro Abe Shinzō cae de manera significativo después de este impopular movimiento.

Manifestantes protestan con la ley de seguridad en el exterior de la Dieta en Nagatachō, Tokio, el 16 de julio de 2015. (© Jiji)

El 153.º Premio Akutagawa es otorgado a Hada Keisuke por Sukurappu ando birudo (Recortar y construir) y a Matayoshi Naoki por Hibana (Chispa). Higashiyama Akira gana el Premio Naoki por Ryū (Corriente). La popularidad de Matayoshi como cómico ha contribuido a que venda alrededor de 1,44 millones de ejemplares de su novela.

17

El primer ministro Abe anuncia que los planes para el nuevo Estadio Nacional, que debe estar construido para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, serán descartados, y afirma que “hemos decidido volver a la pizarra y comenzar desde cero”. Los costes totales para su construcción aumentaron hasta los 252 mil millones de yenes, casi el doble de lo estimado originalmente.

El Gobierno japonés adopta oficialmente el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 26 % del nivel de 2013 hasta 2030, y remite esta información al secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidos sobre Cambio Climático.

19

Mitsubishi Materials se disculpa por el uso de prisioneros de guerra de los Estados Unidos como mano de obra forzada durante la Segunda Guerra Mundial en una ceremonia en Los Ángeles a la que acudieron 30 ex prisioneros de guerra y sus familias. Aunque el Gobierno de Japón se ha disculpado con anterioridad por el uso de mano de obra forzada, esta es la primera vez que una gran compañía japonesa hace una declaración de este tipo.

20

Un comité independiente publica un informe que delata prácticas inapropiadas en contabilidad en Toshiba, concluyendo que los altos ejecutivos estaban involucrados en la manipulación de cuentas para inflar los beneficios hasta en 156 mil millones de yenes entre abril de 2008 y diciembre de 2014. El 21 de julio el presidente Tanaka Hisao, el vicepresidente Sasaki Norio, y el consejero senior Nishida Atsutoshi hacen públicas sus dimisiones. Sasaki y Nishida fueron presidentes de la compañía.

22

El Gobierno japonés hace públicas las fotografías de 12 estructuras en el mar construidas por China para el desarrollo de campos de gas en el Mar de China Oriental, cerca de la línea que divide las aguas territoriales de ambos países. El secretario del gabinete Suga Yoshihide hace un llamamiento para que se detenga la construcción de estas estructuras, asegurando en una rueda de prensa que “el desarrollo unilateral de estos recursos es lamentable”.

23

Yui Kimiya de Japón es el primero de tres astronautas que viajan en una aeronave Soyuz que despega desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, llegando a la Estación Espacial Internacional seis horas después. Yui estará en el espacio un total de cinco meses, donde llevará a cabo experimentos en el módulo japonés Kibō.

El astronauta Yui Kimiya se despide de su familia desde el autobús en la plataforma de despegue de la Soyuz en el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán en la mañana del 23 de julio de 2015. (© Jiji)

Nikkei anuncia la adquisición del Grupo Financial Times propiedad de Pearson por 844 millones de libras (160 mil millones de yenes) en la mayor compra realizada de una corporación extranjera por una empresa de comunicación japonesa.

24

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 revela los logos oficiales, diseñados por Sano Kenjirō. Basado en los cinco colores negro, blanco, rojo, oro y plata, el logo olímpico es una “T” que representa a Tokio, mientras que el logo paralímpico está inspirado en el signo de igual. El diseñador Olivier Debie criticó posteriormente el parecido de este logo con su propio logo del Théâtre de Liège en Bélgica.

Los logos oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 presentados en Tokio el 24 de julio de 2015. (© Jiji)

26

Un aeroplano se estrella poco después de despegar en un área residencial de Chōfu, al oeste de Tokio, a solo 800 metros de la parte sur de la pista del aeropuerto de Chōfu. Mueren los dos hombres que estaban a bordo del avión y una mujer de la zona residencial.

28

La Cámara de representantes aprueba una enmienda a la Ley Electoral de Oficinas Públicas, mitigando el problema de la disparidad en el valor del voto en la Cámara de consejeros. La reforma del “más 10, menos 10” reduce la disparidad en el valor del voto a 2,97 al añadir dos asientos a cinco prefecturas, eliminando dos de otras tres, y fusionando cuatro prefecturas con dos escaños cada una en dos distritos con dos cada una. Es la primera vez que se fusionan las circunscripciones de una prefectura.

30

La Corte Suprema de Tokio confirma la prohibición de un tribunal inferior sobre los vuelos a altas horas de la noche y temprano en la mañana de las aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa en la base aérea de Atsugi en la prefectura de Kanagawa a raíz de una demanda por contaminación acústica alzada por los residentes del lugar.