Les sites de la révolution industrielle Meiji au Japon inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'équipe féminine de football vice-championne du monde, le projet de construction du nouveau stade olympique annulé. Retour sur les évènements marquants du mois de juillet 2015.

Vendredi 3

Le gouvernement japonais annonce que la Corée du Nord va reporter la présentation des résultats de l'enquête sur la série d'enlèvements de citoyens japonais. Cette enquête, menée par un comité spécial mis en place par les autorités nord-coréennes, a débuté en juillet 2014. La Corée du Nord avait alors promis que les résultats de l'enquête seraient présentés dans un an.

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Dimanche 5

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, rassemblé à Bonn en Allemagne, décide d'inscrire les sites de la révolution industrielle Meiji au Japon au patrimoine mondial. Ce patrimoine inclut 23 sites localisés dans 8 préfectures, tels que l'aciérie Yahata à Fukuoka et le chantier naval Mitsubishi à Nagasaki. Ces sites ont été reconnus pour leur valeur historique, car ils représentent le premier cas d’industrialisation réussie dans une nation non occidentale. La Corée du Sud, initialement opposée à cette reconnaissance du fait de la présence de travailleurs forcés coréens sur 7 sites, a finalement trouvé un point d'accord avec le Japon.

Les sites de la révolution industrielle Meiji entrent au patrimoine mondial

Lundi 6 (dimanche 5 heure locale)

Les Nadeshiko Japan (l’autre nom de l'équipe féminine de football japonaise) s'inclinent 2 buts à 5 face aux Américaines, lors de la finale de la Coupe du monde. Elles n'ont pas pu préserver leur titre mondial, obtenu en 2011 en Allemagne.

Mardi 7

Kyoto est pour la deuxième année d'affilée la meilleure ville du monde, selon le magazine américain Travel + Leisure. Les nombreuses bornes d'internet sans fil et gratuit, ainsi qu'une meilleure prise en charge des visiteurs étrangers auraient joué en la faveur de l'ancienne capitale historique du Japon. Les hôtels de Kyoto ont accueilli 183 000 visiteurs étrangers en 2014.

Kyoto — un défi international, culturel et touristique

Samedi 11

Le PDG de Nintendo, Iwata Satoru, meurt à 55 ans d'un cancer des voies biliaires. Après avoir rejoint Nintendo en 2000, il prend les commandes de la compagnie en 2002. Il est à l'origine de nombreux succès commerciaux tels que la console portable Nintendo DS et la Wii, la console de salon qui détecte la position et les mouvements du joueur grâce à une manette sans fil.

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Jeudi 16

Le projet de loi sur la sécurité, qui autorise notamment l'utilisation du droit de légitime défense collective, est approuvé par la Chambre des représentants. Le texte va ensuite être examiné par la Chambre des conseillers, qui a 60 jours pour le voter. Au terme de cette période, même si les conseillers ne votent pas le projet de loi, il suffit à la Chambre des représentants de le réapprouver pour qu'il entre en vigueur. Il est donc très probable le texte soit définitevement adopté avant la fin de l'actuelle session de la Diète.

Des manifestants contre le projet de loi sur la sécurité devant le Parlement. Le 16 juillet 2015, Tokyo, Nagatacho (Jiji press)

Le prix Akutagawa est décerné aux romans Scrap and Build de Hada Keisuke, 29 ans, et Hibana de Matayoshi Naoki, 35 ans. Le prix Naoki revient quant à lui à Higashiyama Akira pour Ryû. Le choix de Matayoshi Naoki pour le plus prestigieux prix littéraire japonais étonne car il n'est pas écrivain mais humoriste de profession. La maison d'édition Bungeishunju, qui publie Hibana, annonce que le livre s'est déjà vendu à 1,44 million d'exemplaires. Parmi les romans récompensés par le prix Akutagawa, Hibana est le plus grand succès commercial de l’histoire.