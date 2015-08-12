Решение о внесении «Наследия промышленной революции периода Мэйдзи в Японии» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, серебро женской футбольной сборной Японии на Чемпионате мира, решение пересмотреть план строительства нового национального стадиона для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и другие события июля 2015 года.
3
Правительство Японии сообщило, что правительство Северной Кореи уведомило о решении перенести на более поздний срок доклад результатов расследования судеб японцев, похищенных в эту страну. Северокорейские власти начали расследование в июле прошлого года, учредив для этой цели специальный комитет. При этом они обещали подготовить доклад о результатах приблизительно через год.
5
На заседании в Бонне Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО (специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры) принял решение о регистрации в качестве Всемирного культурного наследия так называемого «Наследия промышленной революции периода Мэйдзи в Японии». Тем самым комитет подтвердил историческую ценность в общей сложности 23-х объектов на территории 8 префектур. В числе этих объектов, являющих собой первый успешный образец модернизации по западному образцу в стране за пределами Запада, сталелитейный завод «Яхата» (преф. Фукуока) и судоверфь «Мицубиси» в Нагасаки (преф. Нагасаки). Южная Корея выступала против регистрации, мотивируя это тем, что на семи из объектов, в том числе на заводе «Яхата», «в годы войны использовался принудительный труд корейских рабочих», но в конце концов согласилась с японской стороной.
6 июля (5 июля по местному времени)
В финальном матче Чемпионата мира по футболу среди женщин, который состоялся в Ванкувере, женская сборная Японии («Надэсико Дзяпан») уступила команде США со счётом 2:5. Японским футболисткам не удалось повторить свой успех на Чемпионате мира в Германии 2011 года, когда сборная завоевала золото.
7
Американский журнал о путешествиях и отдыхе Travel and Leisure опубликовал рейтинг «Привлекательные города мира» 2015 года, в котором город Киото занимает первую строчку. Древняя японская столица избрана лучшим городом второй год подряд. В качестве причин победы называют распространённость публичных локальных сетей беспроводного доступа в Интернет, а также успехи в создании условий для приёма иностранных туристов. В 2014 году в Киото останавливались 1 млн 830 тыс. зарубежных гостей.
11
Президент компании Nintendo Ивата Сатору скончался от рака жёлчных протоков в возрасте 55 лет. Он пришел в компанию Nintendo в 2000 году, а в 2002-м в 42-летнем возрасте возглавил фирму. Под его руководством компания выпустила портативную игровую консоль Nintendo DS, стационарную игровую консоль с беспроводным манипулятором Wii и другие продукты, которые стали хитами игрового рынка.
16
Палата представителей — нижняя палата японского парламента — большинством голосов депутатов правящей коалиции (Либерально-демократической партии и партии Комэй) утвердила пакет законопроектов в сфере национальной безопасности. Одним из главных положений новой законодательной базы является возможность использования права на коллективную самооборону. Даже в том случае, если верхняя палата парламента — Палата советников — не утвердит эти законодательные акты во второй декаде сентября, правящая коалиция может воспользоваться предусмотренным Конституцией Японии так называемым «правилом 60-ти дней», которое позволяет вводить законы в силу через процедуру повторного утверждения в нижней палате. Таким образом, с большой долей вероятности этот пакет будет окончательно принят в ходе работы нынешней парламентской сессии до 27 сентября.
Лауреатами 153-й Премии имени Рюносукэ Акутагавы избраны 29-летний Хада Кэйсукэ за книгу «Снос и постройка» (Сукураппу андо бирудо) и 35-летний Матаёси Наоки за повесть «Фейерверк» (Ханаби). Матаёси Наоки — участник комического дуэта «Пис». Тираж его повести «Фейерверк», опубликованной отдельной книгой издательством Бунгэй Сюндзю, достигает, по данным издательства, 1 млн 440 тыс. экземпляров. Книга стала самым продаваемым произведением среди работ, удостоенных Премии имени Акутагавы, за всю историю её существования.
17
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о «пересмотре с нуля» проекта строительства нового национального стадиона, которому предстоит стать главной ареной летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Общая стоимость строительства этого стадиона выросла почти в два раза относительно первоначальной суммы в 252 млрд йен, что привело к усилению в обществе протеста против реализации плана строительства.
Штаб по реализации мер борьбы с глобальным потеплением правительства Японии (возглавляемый премьер-министром Абэ Синдзо) принял официальное решение установить целевой показатель снижения объёма эмиссий парниковых газов к 2030 году на уровне 26% от величин, зафиксированных в 2013 году, и направил соответствующее уведомление в исполнительный комитет рамочного договора ООН. Тем самым поставлена цель в течение следующих 15 лет сократить примерно на 40% эмиссии в каждой из трех категорий: промышленные, офисные и бытовые выбросы парниковых газов.
19
Руководители компании «Мицубиси матэриару» (Mitsubishi Materials Corporation — бывшей «Мицубиси когё») встретились в Лос-Анджелесе примерно с 30 бывшими военнопленными и родственниками американцев, которые были захвачены в плен императорской армией Японии в годы Второй мировой войны и привлекались к принудительному труду, чтобы принести им свои извинения. Правительство Японии уже принесло свои официальные извинения в связи с фактами привлечения к принудительному труду. Что же касается крупных частных предприятий Японии, это первый шаг такого рода.
20
Компания Toshiba обнародовала доклад результатов расследования независимой комиссией бухгалтерской отчётности фирмы в связи с неоднократными фактами нарушений правил ведения бухгалтерии предприятия в целом и его отдельных подразделений, в частности, бизнеса по созданию объектов общественной инфраструктуры, бизнеса в области персональных компьютеров и т. д. Комиссия пришла к заключению, что сумма завышения показателей прибыли за период с апреля 2008 года по декабрь 2014 года, включая факты, выявленные в ходе внутрикорпоративной проверки, составила 156 млрд 200 млн йен, причем часть нарушений «распространялась на всю организационную структуру» предприятия. На следующий день о выходе в отставку объявили три человека, в разное время возглавлявшие компанию: президент Танака Хисао, заместитель председателя совета директоров, бывший президент Сасаки Норио, а также старший советник, бывший президент Нисида Ацутоси.
22
Правительство Японии опубликовало снимки, свидетельствующие о появлении двенадцати новых китайских морских объектов, связанных с разработкой донного газового месторождения близ японско-китайской серединной линии в водах Восточно-Китайского моря. На пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ призвал Китай прекратить разработку, отметив, что «односторонние действия Китая по разработке ресурсов вызывают крайнее сожаление».
23
С космодрома Байконур стартовал российский космический корабль «Союз» с экипажем из трёх человек: японцем Юи Кимия, а также его российским и американским коллегами. Примерно через шесть часов корабль благополучно пристыковался к Международной космической станции. Японский астронавт проведёт на орбите пять месяцев, до декабря. Он будет заниматься научными экспериментами в японском исследовательском модуле «Кибо», а также участвовать в операциях по управлению МКС.
Компания-издатель крупнейшей в Японии экономической газеты «Нихон кэйдзай симбун» (Nikkei, Inc.) объявила о приобретении британского экономического издательства Financial Times Group. Сумма сделки по приобретению этого актива у материнской компании Pearson составляет 844 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 160 млрд йен). Это самое крупное в истории приобретение зарубежного предприятия японским средством массовой информации.
24
Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио обнародовал эмблемы этих мероприятий. Автор логотипов — японский дизайнер Сано Кэндзиро. Для эмблем художник использовал сочетание белого, черного, красного, золотого и серебряного цветов, в основу логотипа Олимпиады был положен символ «T», означающий Токио, а логотип Паралимпийских игр являет собой символ «=», выражая идею равенства. После обнародования эмблем появились критические замечания о том, что олимпийская эмблема близко напоминает логотип одного из театров бельгийского города Льеж.
26
В городе Тёфу, административно входящем в состав Токио, сразу после взлёта с аэродрома Тёфу упал на жилой квартал небольшой самолёт. Погибли три человека — двое мужчин, находившихся на его борту, а также женщина из частного жилого дома, пострадавшего от падения. Место падения самолёта находится примерно в восьмистах метрах от южной оконечности взлётно-посадочной полосы. Поблизости расположены стадион «Адзиномото» и неполная средняя школа.
28
В ходе работы сессии Палаты представителей (нижней палаты Парламента Японии) утверждён и принят законопроект о внесении поправок в Закон о выборах на общественные должности, призванный уменьшить диспаритет удельного веса голосов избирателей между густо- и малонаселёнными избирательными округами на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента). Законопроект был внесён депутатами от правящей Либерально-демократической партии, а также четырёх оппозиционных фракций, в том числе Партии возрождения Японии. Благодаря перераспределению между округами в общей сложности 10 депутатских мандатов, в том числе путём слияния двух избирательных округов, максимальный диспаритет удельного веса снизится до 2.97 раза. Это первый случай слияния избирательных округов в рамках системы, основанной на действующем административно-территориальном делении страны.
30
Токийский апелляционный суд вслед за решением суда первой инстанции вынес распоряжение о прекращении полётов авиации Сил самообороны Японии в ночные и ранние утренние часы на одной из военных баз. Процесс проходил по иску жителей окрестностей военной базы Ацуги (расположена на территории городов Ямато и Аясэ в префектуре Канагава), которые требовали прекращения полетов в ночное и раннее утреннее время авиации как Сил самообороны Японии, так и Вооруженных сил США. Своим решением суд отверг апелляцию японского правительства.