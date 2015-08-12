Решение о внесении «Наследия промышленной революции периода Мэйдзи в Японии» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, серебро женской футбольной сборной Японии на Чемпионате мира, решение пересмотреть план строительства нового национального стадиона для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и другие события июля 2015 года.

3

Правительство Японии сообщило, что правительство Северной Кореи уведомило о решении перенести на более поздний срок доклад результатов расследования судеб японцев, похищенных в эту страну. Северокорейские власти начали расследование в июле прошлого года, учредив для этой цели специальный комитет. При этом они обещали подготовить доклад о результатах приблизительно через год.

5

На заседании в Бонне Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО (специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры) принял решение о регистрации в качестве Всемирного культурного наследия так называемого «Наследия промышленной революции периода Мэйдзи в Японии». Тем самым комитет подтвердил историческую ценность в общей сложности 23-х объектов на территории 8 префектур. В числе этих объектов, являющих собой первый успешный образец модернизации по западному образцу в стране за пределами Запада, сталелитейный завод «Яхата» (преф. Фукуока) и судоверфь «Мицубиси» в Нагасаки (преф. Нагасаки). Южная Корея выступала против регистрации, мотивируя это тем, что на семи из объектов, в том числе на заводе «Яхата», «в годы войны использовался принудительный труд корейских рабочих», но в конце концов согласилась с японской стороной.

6 июля (5 июля по местному времени)

В финальном матче Чемпионата мира по футболу среди женщин, который состоялся в Ванкувере, женская сборная Японии («Надэсико Дзяпан») уступила команде США со счётом 2:5. Японским футболисткам не удалось повторить свой успех на Чемпионате мира в Германии 2011 года, когда сборная завоевала золото.

7

Американский журнал о путешествиях и отдыхе Travel and Leisure опубликовал рейтинг «Привлекательные города мира» 2015 года, в котором город Киото занимает первую строчку. Древняя японская столица избрана лучшим городом второй год подряд. В качестве причин победы называют распространённость публичных локальных сетей беспроводного доступа в Интернет, а также успехи в создании условий для приёма иностранных туристов. В 2014 году в Киото останавливались 1 млн 830 тыс. зарубежных гостей.

11

Президент компании Nintendo Ивата Сатору скончался от рака жёлчных протоков в возрасте 55 лет. Он пришел в компанию Nintendo в 2000 году, а в 2002-м в 42-летнем возрасте возглавил фирму. Под его руководством компания выпустила портативную игровую консоль Nintendo DS, стационарную игровую консоль с беспроводным манипулятором Wii и другие продукты, которые стали хитами игрового рынка.

16

Палата представителей — нижняя палата японского парламента — большинством голосов депутатов правящей коалиции (Либерально-демократической партии и партии Комэй) утвердила пакет законопроектов в сфере национальной безопасности. Одним из главных положений новой законодательной базы является возможность использования права на коллективную самооборону. Даже в том случае, если верхняя палата парламента — Палата советников — не утвердит эти законодательные акты во второй декаде сентября, правящая коалиция может воспользоваться предусмотренным Конституцией Японии так называемым «правилом 60-ти дней», которое позволяет вводить законы в силу через процедуру повторного утверждения в нижней палате. Таким образом, с большой долей вероятности этот пакет будет окончательно принят в ходе работы нынешней парламентской сессии до 27 сентября.

Участники демонстрации перед зданием Парламента Японии против принятия законопроектов о национальной безопасности, 16 июля 2015 г., Токио, столичный район Тиёда, Нагата (фотография предоставлена Jiji Press)

Лауреатами 153-й Премии имени Рюносукэ Акутагавы избраны 29-летний Хада Кэйсукэ за книгу «Снос и постройка» (Сукураппу андо бирудо) и 35-летний Матаёси Наоки за повесть «Фейерверк» (Ханаби). Матаёси Наоки — участник комического дуэта «Пис». Тираж его повести «Фейерверк», опубликованной отдельной книгой издательством Бунгэй Сюндзю, достигает, по данным издательства, 1 млн 440 тыс. экземпляров. Книга стала самым продаваемым произведением среди работ, удостоенных Премии имени Акутагавы, за всю историю её существования.

17

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о «пересмотре с нуля» проекта строительства нового национального стадиона, которому предстоит стать главной ареной летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Общая стоимость строительства этого стадиона выросла почти в два раза относительно первоначальной суммы в 252 млрд йен, что привело к усилению в обществе протеста против реализации плана строительства.

Штаб по реализации мер борьбы с глобальным потеплением правительства Японии (возглавляемый премьер-министром Абэ Синдзо) принял официальное решение установить целевой показатель снижения объёма эмиссий парниковых газов к 2030 году на уровне 26% от величин, зафиксированных в 2013 году, и направил соответствующее уведомление в исполнительный комитет рамочного договора ООН. Тем самым поставлена цель в течение следующих 15 лет сократить примерно на 40% эмиссии в каждой из трех категорий: промышленные, офисные и бытовые выбросы парниковых газов.

19

Руководители компании «Мицубиси матэриару» (Mitsubishi Materials Corporation — бывшей «Мицубиси когё») встретились в Лос-Анджелесе примерно с 30 бывшими военнопленными и родственниками американцев, которые были захвачены в плен императорской армией Японии в годы Второй мировой войны и привлекались к принудительному труду, чтобы принести им свои извинения. Правительство Японии уже принесло свои официальные извинения в связи с фактами привлечения к принудительному труду. Что же касается крупных частных предприятий Японии, это первый шаг такого рода.

20

Компания Toshiba обнародовала доклад результатов расследования независимой комиссией бухгалтерской отчётности фирмы в связи с неоднократными фактами нарушений правил ведения бухгалтерии предприятия в целом и его отдельных подразделений, в частности, бизнеса по созданию объектов общественной инфраструктуры, бизнеса в области персональных компьютеров и т. д. Комиссия пришла к заключению, что сумма завышения показателей прибыли за период с апреля 2008 года по декабрь 2014 года, включая факты, выявленные в ходе внутрикорпоративной проверки, составила 156 млрд 200 млн йен, причем часть нарушений «распространялась на всю организационную структуру» предприятия. На следующий день о выходе в отставку объявили три человека, в разное время возглавлявшие компанию: президент Танака Хисао, заместитель председателя совета директоров, бывший президент Сасаки Норио, а также старший советник, бывший президент Нисида Ацутоси.

22

Правительство Японии опубликовало снимки, свидетельствующие о появлении двенадцати новых китайских морских объектов, связанных с разработкой донного газового месторождения близ японско-китайской серединной линии в водах Восточно-Китайского моря. На пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ призвал Китай прекратить разработку, отметив, что «односторонние действия Китая по разработке ресурсов вызывают крайнее сожаление».

23

С космодрома Байконур стартовал российский космический корабль «Союз» с экипажем из трёх человек: японцем Юи Кимия, а также его российским и американским коллегами. Примерно через шесть часов корабль благополучно пристыковался к Международной космической станции. Японский астронавт проведёт на орбите пять месяцев, до декабря. Он будет заниматься научными экспериментами в японском исследовательском модуле «Кибо», а также участвовать в операциях по управлению МКС.

Японский астронавт Юи Кимия машет рукой родным из окна автобуса, отправляясь на стартовую площадку космического корабля «Союз», раннее утро 23 июля 2015 г., Байконур, Казахстан (фотография предоставлена Jiji Press)

Компания-издатель крупнейшей в Японии экономической газеты «Нихон кэйдзай симбун» (Nikkei, Inc.) объявила о приобретении британского экономического издательства Financial Times Group. Сумма сделки по приобретению этого актива у материнской компании Pearson составляет 844 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 160 млрд йен). Это самое крупное в истории приобретение зарубежного предприятия японским средством массовой информации.

24

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио обнародовал эмблемы этих мероприятий. Автор логотипов — японский дизайнер Сано Кэндзиро. Для эмблем художник использовал сочетание белого, черного, красного, золотого и серебряного цветов, в основу логотипа Олимпиады был положен символ «T», означающий Токио, а логотип Паралимпийских игр являет собой символ «=», выражая идею равенства. После обнародования эмблем появились критические замечания о том, что олимпийская эмблема близко напоминает логотип одного из театров бельгийского города Льеж.

Впервые представленные публике официальные эмблемы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио, 24 июля 2015 г., здание столичной администрации (фотография предоставлена Jiji Press)

26

В городе Тёфу, административно входящем в состав Токио, сразу после взлёта с аэродрома Тёфу упал на жилой квартал небольшой самолёт. Погибли три человека — двое мужчин, находившихся на его борту, а также женщина из частного жилого дома, пострадавшего от падения. Место падения самолёта находится примерно в восьмистах метрах от южной оконечности взлётно-посадочной полосы. Поблизости расположены стадион «Адзиномото» и неполная средняя школа.

28

В ходе работы сессии Палаты представителей (нижней палаты Парламента Японии) утверждён и принят законопроект о внесении поправок в Закон о выборах на общественные должности, призванный уменьшить диспаритет удельного веса голосов избирателей между густо- и малонаселёнными избирательными округами на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента). Законопроект был внесён депутатами от правящей Либерально-демократической партии, а также четырёх оппозиционных фракций, в том числе Партии возрождения Японии. Благодаря перераспределению между округами в общей сложности 10 депутатских мандатов, в том числе путём слияния двух избирательных округов, максимальный диспаритет удельного веса снизится до 2.97 раза. Это первый случай слияния избирательных округов в рамках системы, основанной на действующем административно-территориальном делении страны.

30

Токийский апелляционный суд вслед за решением суда первой инстанции вынес распоряжение о прекращении полётов авиации Сил самообороны Японии в ночные и ранние утренние часы на одной из военных баз. Процесс проходил по иску жителей окрестностей военной базы Ацуги (расположена на территории городов Ямато и Аясэ в префектуре Канагава), которые требовали прекращения полетов в ночное и раннее утреннее время авиации как Сил самообороны Японии, так и Вооруженных сил США. Своим решением суд отверг апелляцию японского правительства.