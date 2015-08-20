مجلس النواب الياباني يوافق على التشريعات الأمنية الجديدة، إلغاء خطط بناء الإستاد الوطني الجديد، المنتخب الوطني الياباني لكرة القدم للسيدات ”ناديشيكو“ يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات. نظرة إلى الوراء على أهم القصص الإخبارية المتعلقة باليابان خلال شهر يوليو/ تموز ٢٠١٥.

٣ يوليو/ تموز

الحكومة اليابانية تعلن أن كوريا الشمالية سوف تقوم بتأجيل تقديم التقارير المتعلقة بنتائج تحقيقاتها عن المواطنين اليابانيين المختطفين. وقد بدأ التحقيق في يوليو/ تموز من العام الماضي مع تشكيل كوريا الشمالية للجنة خاصة لمتابعة التحقيقات، والتي كانت قد وعدت بتقديم نتائج التحقيقات بعد حوالي عام.

٥ يوليو/ تموز

لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر في اجتماع لها عقد بمدينة بون بألمانيا ضم عدد من مواقع الثورة الصناعية في اليابان في عصر ميجي إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي. تنتشر المواقع الثلاثة والعشرون في ثماني محافظات، تم وصفها من قبل منظمة اليونسكو كمواقع تشهد على ”ما يعتبر أول نجاح للتحول نحو التصنيع الغربي في أمة ليست غربية“. وكانت كوريا الجنوبية قد عارضت التسجيل بسبب استخدام عمال السخرة من الكوريين في سبعة مواقع، ولكنها وافقت في النهاية بعد تنازلات يابانية للاعتراف باستخدام السخرة.

الولايات المتحدة الأمريكية تفوز على اليابان بنتيجة ٥ ـ٢ في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات الذي أقيم بمدينة فانكوفر الكندية، ولم يستطع المنتخب الياباني ”ناديشيكو“ تكرار إنجاز عام ٢٠١١ عندما فاز بكأس العالم.

٧ يوليو/ تموز

اختيار كيوتو كأفضل مدينة في العالم للعام الثاني على التوالي في استطلاع ٢٠١٥ من قبل مجلة أمريكية تغطي موضوعات السفر والترفيه. قد زار المدينة ما مجموعه ١.٨٣ مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي ٢٠١٤.

١١ يوليو/ تموز

وفاة رئيس شركة نينتندو إيواتا ساتورو عن عمر يناهز ٥٥ عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان القنوات الصفراوية. بعد انضمام إيواتا لشركة نينتندو في عام ٢٠٠٠، تم تعيينه رئيسا للشركة عام ٢٠٠٢، وأشرف على إطلاق منتجات شهيرة غزت الأسواق العالمية بما في ذلك نينتندو دي إس الذي خلق نمطاً فريداً وتغيراً جذرياً في طريقة اللعب من خلال الألعاب الإلكترونية المحمولة، وحدة التحكم ويي صديقة الأسرة.

١٦ يوليو/ تموز

موافقة مجلس النواب الياباني وبدعم من الحزب الليبرالي وشريكه في الإتلاف الحاكم حزب كوميتو على التشريعات الأمنية الجديدة التي من شأنها أن تسمح لليابان لممارسة حق الدفاع عن الذاتي الجماعي، وحتى لو لم تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، يمكن للحزب الليبرالى تمرير التشريعات في منتصف سبتمبر/ أيلول بفضل قاعدة الستين يوما. وهذا يعني أنه من المرجح تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان التي من المقرر أن تنتهي في ٢٧ سبتمبر/ أيلول. وقد تظاهر الآلاف خارج البرلمان لمعارضتهم لمشاريع القوانين الأمنية، كما تسببت مشاريع القوانين في تدهور شعبية رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل كبير في أعقاب تلك الخطوة والتي لا تحظى بشعبية.

المتظاهرون يحتجون ضد مشاريع القوانين الأمنية خارج مجلس النواب الياباني بمنطقة ناغاتاتشو بوسط طوكيو. الصورة يوم ١٦ يوليو/ تموز ٢٠١٥. جيجي برس.

منح جائزة أكوتاجاوا الـ١٥٣ بشكل مشترك لكل من هدا كيسوكي عن ”الخردة والبناء“، وماتايوشي نأوكي عن ”الشرارة“. كما فاز هيغاشياما أكيرا بجائزة نأوكي عن ”الانجراف“. وقد ساهمت شعبية ماتايوشي كفنان كوميدي في بيع ١.٤٤ مليون نسخة من عمله ”الشرارة“.

١٧ يوليو/ تموز

رئيس الوزراء آبي يعلن إلغاء خطط إنشاء الاستاد الوطني الجديد الذي كان من المقرر أن يستضيف منافسات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، قائلا ”لقد قررنا العودة إلى لوحة الرسم والبدء من جديد من نقطة الصفر“. حيث وصلت التكلفة المتوقعة للاستاد الوطني الجديد إلى ٢٥٢ مليار ين، وهو ما يقرب من ضعف التقديرات الأصلية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع الياباني مما دعا رئيس الوزراء الياباني إلى استبعاد التصميم المبدئي للإستاد.

الحكومة اليابانية تتبنى رسميا هدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة ٢٦٪ من مستوى عام ٢٠١٣ بحلول عام ٢٠٣٠ وتقدمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

١٩ يوليو/ تموز

شركة ميتسوبيشي اليابانية تعتذر لأسرى الحرب من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اجبارهم على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية في حفل لوس أنجلوس حضره نحو ٣٠ من الأسرى السابقين وقت الحرب وعائلاتهم. ورغم أن الحكومة اليابانية قد اعتذرت في وقت سابق لاستخدام السخرة، فإن هذ الاعتذار العلني هو الأول من نوعه من قبل شركة يابانية كبرى.

٢٠ يوليو/ تموز

لجنة مستقلة تنشر تقريرها عن مغالطات محاسبية غير ملائمة في شركة توشيبا، وخلصت اللجنة إلى أن كبار المديرين كانوا متورطين في تضخيم الأرباح بما يعادل ١٥٦.٢ مليار ين من أبريل/ نيسان ٢٠٠٨ إلى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤. وفي ٢١ يوليو/ تموز قام كل من رئيس الشركة تاناكا هيساو، نائب الرئيس ساساكي نوريو، وكبير المستشارين نيشيدا أتسوشي بتقديم استقالاتهم. كان كل من ساساكي ونيشيدا الرؤساء السابقين للشركة.

٢٢ يوليو/ تموز

الحكومة اليابانية تفرج عن ١٢ صورة توضح المنشأت البحرية التي بنتها الصين لتطوير حقول الغاز في بحر الصين الشرقي، على مقربة من خط المنتصف بين حدود البلدين. وقد دعا وزير شئون مجلس الوزراء سوغا إلى وضع حد لعمليات التطوير، وقال في مؤتمر صحفي، ”إن عملية تطوير الصين من جانب واحد للموارد هو أمر مؤسف للغاية“.

٢٣ يوليو/ تموز

انطلاق مركبة الفضاء الروسية سويوز من قاعدة بايكونور بكازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الياباني يوي كيميا وهو واحد من ثلاثة رواد فضاء على متن المركبة، وقد التحمت المركبة بمحطة الفضاء الدولية بعد ست ساعات من انطلاقها. يوي سيبقى في الفضاء لخمسة أشهر، حيث سيقوم بإجراء تجارب في مختبر كيبو الياباني.

رائد الفضاء يوي كيميا يلوح لعائلته من الحافلة في طريقه إلى منصة طلاق سويوز في قاعدة بايكونور بكازاخستان في وقت مبكر من صباح ٢٣ يوليو/ تموز ٢٠١٥. جيجي برس.

شركة نيكي الإعلامية تعلن عن استحواذها على مجموعة الفاينانشال تايمز من بيرسون البريطانية مقابل ٨٤٤ مليون جنيه استرليني (حوالي ١٦٠ مليار ين) في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ تقوم بها مؤسسة إعلامية يابانية لشركة أجنبية. لتنضم بذلك واحدة من أكبر الصحف الاقتصادية العالمية إلى شركة يابانية.

٢٤ يوليو/ تموز

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية الصيفية طوكيو ٢٠٢٠ تكشف عن الشعارات الرسمية للدورة والتي صممها سانو كينجيرو. وتستند الشعارات على خمسة ألوان الأسود، الأبيض، الأحمر، الذهب، الفضة، وشعار الأولمبياد هو حرف ”T“ الذي يمثل طوكيو، في حين أن شعار الألعاب البارلمبية مستوحى من علامة المساواة. وفي وقت لاحق انتقد المصمم البلجيكي أوليفيه ديبي التشابه الوثيق للشعار الأوليمبي وشعار مسرح دي لييج في بلجيكا والذي قام بتصميمه بنفسه من قبل.

الكشف عن الشعارات الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية الصيفية طوكيو ٢٠٢٠ في طوكيو يوم ٢٤ يوليو/ تموز ٢٠١٥. جيجي برس.

٢٦ يوليو/ تموز

تحطم طائرة خفيفة بعد وقت قصير من اقلاعها في منطقة سكنية في ضاحية تشوفو غرب طوكيو، على بعد ٨٠٠ متر فقط من الطرف الجنوبي لمدرج مطار تشوفو. وقد أسفر الحادث عن مقتل رجلين على متن الطائرة وسيدة يابانية.

٢٨ يوليو/ تموز

مجلس النواب يمرر تعديل لقانون الانتخابات العامة للحد من مشكلة تفاوت التصويت في مجلس المستشارين. وقاعدة ”زائد ١٠، ناقص ١٠“ تقوم بإصلاح تفاوت التصويت إلى ٢.٩٧ بإضافة مقعدين لكل ٥ محافظات، وإزالة ٢ من ٣ أخرى، ودمج ٤ محافظات مع مقعدين إلى منطقتين مع ٢ لكل منهما. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج الدوائر الانتخابية في المحافظات.

٣٠ يوليو/ تموز

المحكمة العليا في طوكيو تؤيد حظر المحكمة الأدنى درجة على الرحلات الجوية الرحلات الجوية في وقت متأخر من الليل والصباح الباكر من قبل طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في قاعدة أتسوغي الجوية بمحافظة كاناغاوا في قضية التلوث الضوضائي التي قام السكان المحليون برفعها.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)