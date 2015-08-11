「明治日本工業革命遺址」列入世界文化遺產名錄、女足世界杯日本隊獲亞軍、日本政府決定重新考慮「新國立競技場」的建設方案……，請看2015年7月日本要聞回顧。

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日本政府公布，接到北韓方面連絡，稱其將推遲提交有關綁架日本公民的調查結果報告。該調查始於去年7月，北韓方為此設置了特別調查委員會並承諾大約在一年之後報告調查結果。

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聯合國教科文組織世界遺產委員會在德國波昂（Bonn）舉行會議，決定將「明治日本工業革命遺址」列入世界文化遺產名錄。這項遺產由福岡縣的八幡製鐵所、長崎縣的三菱長崎造船所等8個縣內的23處設施構成。教科文組織評價了它們的歷史價值，認為它們是西方工業化影響了非西方國家並取得初次成功的見證。韓國因「八幡製鐵所」等七處設施「戰時曾強徵朝鮮勞工」而反對此次申遺，但最終與日方達成了共識。

6 （當地時間5日）

在加拿大溫哥華（Vancouve）舉行的2015年女足世界盃決賽中，日本隊（愛稱：Nadeshiko Japan）以2比5負于美國隊，無緣繼2011年德國女足世界盃後蟬聯冠軍。

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美國權威旅遊雜誌《漫旅Travel+Leisure》公布的「2015年世界最佳城市」排名中，京都市連續2年當選第1名。其中的一個重要因素被認為是免費Wi-fi服務的充實等接待外國遊客的環境得到大幅改善。2014年到訪並投宿該市的外國遊客達183萬人。

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任天堂總裁岩田聰因患膽管腫瘤逝世，享年55歲。岩田在2000年加入任天堂後，於2002年42歲時出任社長，連續推出了多項暢銷熱賣產品，其中包括掌上遊戲機「任天堂DS」、家用遊戲機「Wii」等。

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自民、公明兩黨贊成表決通過了以解禁集體自衛權為核心內容的《安全保障關聯法案》。9月中旬，該法案即便在參議院遭到否決，根據日本國會「60日規則」，安保法案可以重新返回眾議院進行「二次表決」。由於執政聯盟自民、公明兩黨占有眾院的2／3以上議席，因此該法案在會期至9月27日的本屆國會上得以成立的可能性很大。

第153屆芥川獎授予了羽田圭介（29歲）的《Scrap and Build》和又吉直樹（35歲）的《火花》，而東山彰良（臺灣籍作家王震緒）的《流》則入選直木獎。又吉是搞笑組合「Peace」的成員。《火花》單行本的出版商文藝春秋宣布，該書增印後的發行量將達144萬部，成為歷屆最暢銷的一部芥川獎獲獎作品。

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就2020年東京奧運帕運主會場「新國立競技場」的建設方案問題，安倍晉三首相宣布撤回已定方案，從頭開始重新考慮。該競技場的建設費用，由於一路扶搖直上，已經膨脹到了當初預算的近2倍水準，達到2,520億日圓，因而遭到了民意日益強烈的反對。

政府的全球暖化對策推進總部（主席為安倍晉三首相）正式商確了「到2030年溫室氣體排放比2013年削減26%」的新目標，並提交到了聯合國氣候變化框架公約秘書處。在今後15年裏，商業、服務業、辦公樓及家庭將各以減少排放40%作為努力目標。

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就二次大戰中日軍強迫美軍俘虜從事嚴酷勞動問題，三菱綜合材料公司（原三菱礦業）的董事在美國洛杉磯與原俘虜及其家屬會面並做了道歉。日本政府對強迫勞動的事實雖然進行了正式道歉，但日本大公司的正式道歉還是第一次。

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就東芝在基礎設施建設、電腦等業務上反覆出現的涉及全公司的財務造假問題，一個第三方委員會公布了財務調查報告。自2008年4月至2014年12月，包括東芝主動調查結果在內，虛報利潤達1,562億日圓；該報告還斷定其中一部分是「有組織的干預」。21日，社長田中久雄、副會長佐佐木則夫、顧問西田厚聰3名現任及歷任社長宣布辭職。

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日本政府公開了一組照片，稱確認到中國在東支那海（東海——譯註）「日中中間線」附近新建了12處天然氣田相關建築物。官房長官菅義偉在記者會上表示，「中國單方面的資源開發令人深為遺憾」，並要求中方停止油氣田的開發。

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在位於哈薩克的貝科奴太空中心，「聯盟」運載火箭發射了有油井龜美也等3名日本、美國、俄國太空人搭乘的俄羅斯載人飛船「聯盟號」，約6小時後與國際太空站（ISS）對接成功。油井計劃在太空停留至12月，在今後5個月的時間裏，將在日本的「希望」號實驗艙進行科學實驗並參與國際太空站的運作。

日本經濟新聞社宣布已與英國出版公司培生集團（Pearson）達成協議，將以8.44億英鎊的價格收購其旗下的財經報紙《金融時報》（FT）。據稱這是日本國內媒體有史以來最大規模的海外企業收購。

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2020年東京奧運帕運組委會公布了由設計師佐野研二郎設計的兩會會徽。以白、黒、紅、金、銀五色為基調的奧運會徽中，「T」代表東京（Tokyo），帕運會徽則從表示平等的符號「＝」中得到設計靈感。關於奧運會徽，近來被指與比利時的「列日劇場」徽標酷似。

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一架從東京調布機場起飛不久的小型飛機墜毀在附近的住宅區，2名機上男性乘客遇難，另有1名女性在家中意外遭遇事故不幸身亡。事發現場距機場跑道南端約800m，附近有味之素體育場及國中等。

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為糾正參議院選舉中存在的「1票之差」問題，公職選舉法改正案在眾議院獲得通過並得到成立。該法案是由自民黨和維新黨等4個在野黨派系提出的。通過包括2個選區的「合區」（指將人口少的選區與附近選區合併的做法——譯註）在內的「10增10減」方法，將最大差距縮小至2.97倍。以都道府縣為單位的選區合併還是（現行《憲法》實施以來的）第一次。

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就厚木空軍基地（神奈川縣大和市、綾瀨市）周圍居民提起的要求禁止美軍飛機和自衛隊飛機深夜及清晨飛行的訴訟，東京高等法院繼一審判決後，勒令自衛隊飛機停止早晚飛行，駁回了中央政府的上訴。