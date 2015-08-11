“明治日本工业革命遗址”列入世界文化遗产名录、女足世界杯日本队获亚军、日本政府决定重新考虑“新国立竞技场”的建设方案……，请看2015年7月日本要闻回顾。

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日本政府公布，接到朝鲜方面联系，称其将推迟提交有关绑架日本公民的调查结果报告。该调查始于去年7月，朝方为此设置了特别调查委员会并承诺大约在一年之后报告调查结果。

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联合国教科文组织世界遗产委员会在德国波恩举行会议，决定将“明治日本工业革命遗址”列入世界文化遗产名录。这项遗产由福冈县的八幡制铁所、长崎县的三菱长崎造船所等8个县内的23处设施构成。教科文组织评价了它们的历史价值，认为它们是西方工业化影响了非西方国家并取得初次成功的见证。韩国因“八幡制铁所”等七处设施“战时曾强征朝鲜劳工”而反对此次申遗，但最终与日方达成了共识。

6 （当地时间5日）

在加拿大温哥华举行的2015年女足世界杯决赛中，日本队以2比5负于美国队，无缘继2011年德国女足世界杯后蝉联冠军。

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美国权威旅游杂志《漫旅Travel+Leisure》公布的“2015年世界最佳城市”排名中，京都市连续2年当选第一名。其中的一个重要因素被认为是无线局域网服务的充实等接待外国游客的环境得到大幅改善。2014年到访并投宿该市的外国游客达183万人。

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任天堂总裁岩田聪因患胆管肿瘤逝世,享年55岁。岩田在2000年加入任天堂后，于2002年42岁时出任社长，连续推出了多项畅销热卖产品，其中包括便携式游戏机“任天堂DS”、家用游戏机“Wii”等。

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自民、公明两党赞成表决通过了以解禁集体自卫权为核心内容的《安全保障关联法案》。9月中旬，该法案即便在参议院遭到否决，根据日本国会“60日规则”，安保法案可以重新返回众议院进行“二次表决”。由于执政联盟自民、公明两党占有众院的2/3以上议席，因此该法案在会期至9月27日的本届国会上得以成立的可能性很大。

第153届芥川奖授予了羽田圭介（29岁）的《Scrap and Build》和又吉直树（35岁）的《火花》，而东山彰良的《流》则入选直木奖。又吉是二人搞笑组合“peace”的成员。《火花》单行本的出版商文艺春秋宣布，该书增印后的发行量将达144万部，成为历届最畅销的一部芥川奖获奖作品。

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就2020年东京奥运会与残奥会主会场“新国立竞技场”的建设方案问题，安倍晋三首相宣布撤回已定方案，从头开始重新考虑。该竞技场的建设费用，由于一路扶摇直上，已经膨胀到了当初预算的近2倍水平，达到2520亿日元，因而遭到了舆论日益强烈的反对。

政府的全球变暖对策推进总部（主席为安倍晋三首相）正式敲定了“到2030年温室气体排放比2013年削减26%”的新目标，并提交给了联合国气候变化框架公约秘书处。在今后15年里，商业、服务业、办公楼及家庭将各以减排40%作为努力目标。

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就二次大战中日军强迫美军俘虏从事严酷劳动问题，三菱综合材料公司（原三菱矿业）的董事在美国洛杉矶与原俘虏及其家属会面并做了道歉。日本政府对强迫劳动的事实虽然进行了正式道歉，但日本大公司的正式道歉还是第一次。

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就东芝在基础设施建设、电脑等业务上反复出现的涉及全公司的财务造假问题，一个第三方委员会公布了财务调查报告。自2008年4月至2014年12月，包括东芝自主调查结果在内，虚报利润达1562亿日元；该报告还断定其中一部分是“有组织的干预”。21日，社长田中久雄、副会长佐佐木则夫、顾问西田厚聪三名现任及历任社长宣布辞职。

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日本政府公开了一组照片，称确认到中国在东支那海（东海——译注）“日中中间线”附近新建了12处天然气田相关建筑物。官房长官菅义伟在记者会上表示，“中国单方面的资源开发令人深为遗憾”，并要求中方停止油气田的开发。

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在位于哈萨克斯坦的拜科努尔发射场，“联盟”运载火箭发射了有油井龟美也等三名日本、美国、俄国宇航员搭乘的俄罗斯载人飞船“联盟号”，约6小时后与国际空间站（ISS）对接成功。油井计划在太空停留至12月，在今后5个月的时间里，将在日本的“希望”号实验舱进行科学实验并参与国际空间站的运作。

日本经济新闻社宣布已与英国出版公司培生集团(Pearson)达成协议，将以8.44亿英镑的价格收购其旗下的财经报纸《金融时报》(FT)。据称这是日本国内媒体有史以来最大规模的海外企业收购。

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2020年东京奥运会与残奥会组委会公布了由设计师佐野研二郎设计的两会会徽。以白、黒、红、金、银五色为基调的奥运会会徽中，“T”代表东京（Tokyo），残奥会会徽则从表示平等的符号“＝”中得到设计灵感。关于奥运会会徽，近来被指与比利时的“列日剧场” 徽标酷似。

2020年东京奥运会和残奥会的会徽 2015 年7月24日于东京市政厅（图片提供：时事通讯社）

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一架从东京调布机场起飞不久的小型飞机坠毁在附近的住宅区，2名机上男性乘客遇难，另有1名女性在家中意外遭遇事故不幸身亡。事发现场距机场跑道南端约800米，附近有味之素体育场及中学等。

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为纠正参议院选举中存在的“1票之差”（指每一名议员代表的选民人数不等——译注）问题，公职选举法改正案在众议院获得通过并得到成立。该法案是由自民党和维新党等4个在野党派系提出的。通过包括2个选区的“合区”（指将人口少的选区与附近选区合并的做法——译注）在内的“10增10减”方法，将最大差距缩小至2.97倍。以都道府县为单位的选区合并还是（现行《宪法》实施以来的）第一次。

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就厚木空军基地（神奈川县大和市、绫濑市）周围居民提起的要求禁止美军飞机和自卫队飞机深夜及清晨飞行的诉讼，东京高等法院继一审判决后，勒令自卫队飞机停止早晚飞行，驳回了中央政府的上诉。